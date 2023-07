Megjelentek a részletek a csok átalakításáról

Mint arról korábban írtunk, a kormány a babaváró hitel és a csok feltételein is változtat. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter június végén azt mondta, a falusi csok szabályai fennmaradnak, sőt a keretösszegeket 50 százalékkal, néhány helyen pedig annál is nagyobb mértékben emelik.

Korábban az is elhangzott, hogy az ötezer fősnél nagyobb településeken elérhető változatot a jövőben nem lehet igénybe venni.

Most kiderült, hogy a preferált kistelepülések (a 2630 települést tartalmazó teljes lista ide kattintva érhető el) mellett a nagyobb városokban is megmarad az otthonteremtési kedvezmény. Ennek feltétele, hogy a település külterületén legyen az ingatlan, amit tanya vagy birtokközpont megnevezéssel jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásban. Elvárás, hogy lakóépület is épüljön az ingatlan területén.

Új lakások esetében a kedvezmény összege nem változik, kizárólag használtlakás-vásárlás céljára pedig a jogszabály a továbbiakban nem biztosít támogatást. A csok mellé igényelhető 3 százalékos kamatozású támogatott hitel továbbra is elérhető lesz a preferált kistelepüléseken, az igényelhető összeg sem változik – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.

Használt lakóingatlan vásárlása és egyidejű bővítése, korszerűsítése esetén 2024. január 1-jétől 1 gyermek után az eddigi 600 ezer forintos támogatás 1 millió forintra, 2 gyermek esetén 2,6 millióról 4 millióra, 3 vagy több gyermek esetén pedig 10 millióról 15 millió forintra nő.

Meglévő lakóingatlan korszerűsítésénél, bővítésénél a támogatási összeg egy gyermek esetén 300 ezerről 500 ezer forintra, két gyermeknél 1,3 millióról 2 millióra, három vagy több gyermeknél pedig 5 millióról 7,5 millió forintra emelkedik.

A falusi CSOK igénybevételének lehetőségére kijelölt kistelepülésen új családi ház építése vagy vásárlása esetén a 2023-ban érvényben lévő összegek 2024-ben is elérhetők lesznek: 1 gyermek esetén 600 ezer forint, 2 gyermek esetén 2,6 millió forint, 3 vagy több gyermek esetén 10 millió forint igényelhető.

Összegzésében a Bankmonitor azt írja, az elérhető támogatások teljes köre elveszik, amennyiben nagyobb településen fekszik az ingatlan.

Ugyanez igaz a kistelepüléseken is, ha kizárólag használt lakás vásárlására venné valaki igénybe a kedvezményt. Új lakás vásárlása, vagy építkezés esetén sem változik az elérhető kedvezmények összege.

Akkor lehet több támogatásban reménykedni 2024 januárjától, ha valaki a már meglévő otthonát korszerűsítené, bővítené. A támogatás összege akkor is nagyobb lesz, ha használt lakás vásárlásakor a kiszemelt ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére is van hajlandóság.

A kormány az Otthonteremtési Program részeként vezette be 2015-ben a csokot, annak érdekében, hogy támogassa a magyar családok önálló lakhatáshoz jutását. A vissza nem térítendő támogatást a gyermeket nevelő vagy vállaló családok új lakás építésére vagy vásárlására, valamint használt ingatlan vásárlására vagy bővítésére használhatják.

A csok, valamint a hozzá kapcsolódó államilag támogatott, kedvezményes hitel lehetőségével eddig 226 ezer család élt összesen, 734 milliárd forint összegben.

Mi a helyzet a Babaváróval?

A legfrissebb Magyar Közlönyből az is kiderült, hogy a Babaváró támogatást januártól emelt összegben igényelhetik azok a házaspárok, ahol a feleség 30 év alatti, valamint 2024 végéig továbbra is igénybe tudják venni a 30 és 40 év közötti várandós nők, írja az MTI.

2023 végéig mind a Babaváró támogatás, mind a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) a jelenlegi változatlan feltételekkel igényelhető. Az úgynevezett városi csok helyett új támogatást dolgoz ki a kormány – olvasható a közleményben.

„Az elmúlt 13 évben több intézkedést is hoztunk annak érdekében, hogy kiszámítható jövőt biztosítsunk a családoknak.

Családpolitikai intézkedéseink közül kiemelendő a 2019 júliusában a családvédelmi akcióterv keretében bevezetett kamatmentes szabad felhasználású kölcsön, a Babaváró támogatás, amelyet eddig csaknem 220 ezer család vett igénybe 2125 milliárd forint összegben, és eddig mintegy 130 ezer vágyott gyermek vállalásához járult hozzá” – közölték.

(Borítókép: Oláh Tibor / MTI)