A pénzügyminiszter szerint év végére nemhogy egy számjegyű lesz az infláció, de még 6-8 százalékra is olvadhat. Az euróbevezetésről elmondta, hogy azzal nem érdemes kapkodni, alapos mérlegelésnek kell megelőznie, de gondolkodni kell a lehetőségen. Kiemelte azt is, hogy a forint épp az erős oldalát mutatja, de az EU-s forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságok visszahúzzák.

A tavalyi év az elszálló energiaárak mellett a forint hullámvasútjáról szólt, akkor a magyar jegybank számos intézkedéssel, például egy 500 bázispontos kamatemeléssel gátat szabott a magyar deviza leértékelődésének. A következő hónapokban azonban folyamatosan vágja az effektív kamatot a Magyar Nemzeti Bank. Varga Mihály szerint a jegybank forgatókönyve szigorú és következetes, a kamatcsökkentő menetrend pedig tartja az árfolyamot.

A 2024-es költségvetésről elmondta, hogy az 381 forint/eurós árfolyamra van tervezve.

Eddig jól állunk, manapság a forint épp az erősebbik oldalát mutatja

– mondta a pénzügyminiszter a Világgazdaságnak adott interjúban, kitérve arra, hogy mivel a kormány továbbra sem tudott megállapodni az Európai Bizottsággal az EU-s forrásokról, a bizonytalanság a forint árfolyamára is kihat. Ezt korábban az Indexnek nyilatkozó szakértők is megerősítették, rámutatva, hogy a forintra továbbá gyengítően hatnak az Erasmus-források felszabadításával kapcsolatos negatív hírek, illetve a magyar EU-s vétójoggal kapcsolatos negatív tervek is.

A miniszter szerint mindent teljesítettek

Varga Mihály az EU-s forrásokkal kapcsolatos vitáról elmondta, hogy a magyar kormány teljesítette, amit feltételként elvárt az Európai Bizottság, innentől a bizottságnak kell döntést hoznia.

Magyarázhatatlannak tartom, hogy három évvel a Covid megjelenése után még mindig vannak országok, köztük Magyarország, amelyek nem kapták meg a nekik járó támogatást. Lassan a program törlesztési szakaszba lép, így az a lehetetlen helyzet állhat elő, hogy Magyarország törleszt a felvett hitelekért, miközben még nem jutott hozzá sem a vissza nem térítendő támogatáshoz, sem a hitelrészhez

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a másik területen, a partnerségi megállapodásban is Magyarország „elkészült a házi feladattal, a kérdés csak az: az Európai Bizottság a döntését mikor hozza meg”.

Valószínűleg sokat segítene az euró bevezetése, de...

A Világgazdaság újságírói megkérdezték a minisztert, hogy nem lett volna egyszerűbb az elmúlt egy év, ha Magyarország eurót használ?

Varga Mihály szerint „valószínű egyszerűbb lett volna”, de azt is hozzátette, hogy

az euró nem csodaszer, nem ettől lesz jobb vagy rosszabb egy gazdaság állapota. Ami igazán számít, az a gazdaságpolitika minősége és hatékonysága. A cseh gazdaság jobban teljesít, mint a szlovák, holott a szlovákoknál euró van, a cseheknél meg saját deviza. A Gyurcsány-kormány idején Szlovákia relatív fejlettsége megelőzte a magyart, majd 2018-ban Magyarország visszaelőzte Szlovákiát.

Varga Mihály hozzáfűzte: gondolkodni kell a lehetőségen, de kapkodnia a kormánynak ebben a kérdésben nem szabad. Az interjúban a jövőre vonatkozó előrejelzéseit is bemutatta a pénzügyminiszter:

jövőre biztosan reálbér-növekedés lesz, a nyugdíjak pedig meg fogják tartani az értéküket;

az infláció 6-8 százalék között is alakulhat, de „már 8 százalékkal is elégedettek lehetünk decemberben”;

ha a második fél évben a gazdaság növekedési pályára tud állni, akkor van esély arra, hogy intézkedések nélkül a 3,9-es hiánycél teljesíthető;

a csok átalakítása nem a költségvetés nehéz helyzete miatt történt meg, más formában hozzávetőlegesen ugyanazt a nagyságrendet fogják elkölteni lakástámogatásokra.

(Borítókép: Varga Mihály. Fotó: Németh Kata / Index)