Matolcsy György döntött, a választott ösvényen halad

Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott a jegybanki alapkamat 13 százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden. A kamatfolyosó felső szélét a korábbi 18,5 százalékról 17,50 százalékra módosították, tehát ezt száz bázisponttal csökkentették. A kamatfolyosó alsó szélét továbbra is 12,50 százalékon hagyták.

A Piaci várakozás szerint a májusi és júniusi döntéshez hasonlóan most is 100 bázisponttal csökkentheti az MNB az egynapos betéti gyorstender kamatát.

Így a jelenlegi 16 százalékról 15-re mérséklődhet. Az Indexnek nyilatkozó elemzők egyetértenek abban, hogy az effektív kamat leghamarabb szeptemberben érhet össze. A jegybank tavaly szeptember 27-én 125 bázisponttal emelte meg utoljára az alapkamatot, 13,0 százalékra, és az ülést követően bejelentette az alapkamatemelési-ciklus leállítását.

A monetáris szigorítás ugyanakkor októberben más eszközökkel folytatódott. Az MNB rendkívüli bejelentéssel megemelte a rendszeresen megtartott, egynapos jegybanki betéti tenderek kamatát 18 százalékra, majd májustól minden kamatdöntő ülésen 100 bázisponttal csökkentette.

Piaci várakozások A körülmények megfelelőek ahhoz, hogy újabb 100 bázisponttal csökkentse a Monetáris Tanács az effektív kamatrátát – állapították meg az Indexnek nyilatkozó szakértők. A közgazdászok szerint ha a piaci hangulat nem romlik el, akkor a 13 százalékos alapkamatszint eléréséig ülésenként további 100 bázisponttal vághatja a jegybank az egynapos betéti rátát. Ezzel az ütemmel szeptemberben érhet össze az effektív kamat az alapkamattal. „Meglepetést okozna a fentinél nagyobb kamatcsökkentés, illetve bárminemű nem konvencionális lazítás bejelentése” – jelezték lapunknak az elemzők, kiemelve, hogy a folyó fizetési mérleg egyenlege és a cserearány javult, az állampapírpiac likvid, a hozamok csökkentek, stabilan alakul a forint árfolyama is, illetve az energiaárak esetében sem történt számottevő megugrás. A legtöbb, a jegybank által kiemelten figyelt mutató tehát a kamatcsökkentések folytatásának irányába hat.

Döntött a jegybank, mozdult a forint

Kedd reggel 9 óra magasságában a hétfő esti értékhez hasonlóan 378 közelében járt a forint az euróval szemben. Kora délutánra gyengült a magyar fizetőeszköz, 12 óra magasságában 378,4 körül járt az MNB kamatdöntésére várva.

14 ÓRAKOR MEGJELENT A JEGYBANK KAMATDÖNTÉSE, AMELLYEL EGY IDŐBEN MEGINDULT A FORINT, 378-ig erősödött vissza AZ EURÓVAL SZEMBEN.

Korábbi tapasztalataink alapján a jegybank kamatdöntése hatással van a forint árfolyamára is. A szakértők szerint most azonban a 100 bázispontos kamatcsökkentést már beárazta a piac, így ez a döntés nem rengeti meg a magyar fizetőeszközt. Ugyanakkor meglepetést okozhat az árfolyamban, hogy az MNB-ülést követő napon az amerikai jegybank, majd csütörtökön az Európai Központi Bank is kamatdöntést tart, mely növelheti a bizonytalanságot a devizapiacon.

Csökkentik az irányadó kamatot

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnöke a kamatdöntő ülést követő háttérbeszélgetésen leszögezte:

további 100 bázisponttal csökkentik az irányadó kamatot, így ez szerdától 15 százalék lesz.

A döntés az elemzői és a piaci várakozásokkal megegyezik. Virág Barnabás ezt követően ismertette: a Monetáris Tanács megítélése szerint a gazdasági környezet lehetővé teszi, hogy folytassák a kamatcsökkentési ciklust. Emlékeztetett, a Magyar Nemzeti Bank továbbra is óvatos, fokozatos és kiszámítható lépések mentén halad. Úgy véli, az infláció gyors csökkenésével a reálkamatok már ősszel pozitívvá válhatnak.

Így a jegybank folytatja a kamatkörnyezet normalizálását – szögezte le Virág Barnabás. Az alelnök elmondta, hogy a júniusi inflációs adatok összhangban voltak a júliusi várakozásokkal.

A dezinfláció gyorsult, érezhetően júliusban. A következő hónapokban folytatódik a hazai infláció és maginfláció gyors ütemű csökkenése. Idén a gazdaságpolitika minden vektora erősen dezinflál

– jelezte Virág Barnabás, hozzátéve: az idei év végére az infláció érezhetően 10 százalék alá süllyed várhatóan, miközben a maginfláció is jelentősen csökken. A piaci szolgáltatások éves inflációja 2021 júliusa óta először mérséklődött. Hozzátette, a folyó fizetési mérleg javulásának üteme a vártnál is gyorsabb lehet.

Globálisan és azon belül Európában megtörtént az inflációs fordulat, de elhúzódó dezinflációs pályát várnak az MNB elemzői. Úgy véli, hogy Magyarországon folytatódott a dezinfláció, és nem csak az infláció süllyed a bázishatások miatt, hanem havi árszint csökkenés is belé – emlékeztetett az alelnök. Az élelmiszerpiac kiemelten kezelt szektor, amelyben most azt látni, hogy tovább erősödött az élelmiszerárak csökkenése, árszint csökkenés tapasztalható. A jegybank szerint a kormányzati intézkedések egyre hatékonyabban csökkentik az inflációt.

