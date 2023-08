Sokaknak hitel kell már a havi bevásárláshoz is

Bár a féléves számok alapján – miként azt a BiztosDöntés.hu összegzése is mutatja - továbbra is 7 éves mélyponton van a lakossági hitelpiac azzal, hogy a háztartások az első félév során alig több mint 703 milliárd forintnyi, nem folyószámla jellegű hitelt vettek fel a bankokból, az Index számításai azt mutatják, hogy a nehezén már túl vannak a bankok és az ügyfelek is.

Hétéves mélypont

A 703 milliárd forintnyi kölcsön ugyan alig több, mint a fele az elmúlt első félévi 1356 milliárd forintos hitelfelvételnek, s a statisztikákban 2016-ig kell visszamenni, hogy gyengébb I. félévi teljesítményt lássunk

ennél, ám az idei II. negyedévben már 30 százalékkal, 90 milliárd forinttal több kölcsönt vettek fel a polgárok, mint január-márciusban.

Hiányoznak a támogatott hitelek

Miközben a féléves adatsor szerint a lakáshitelpiac kétharmada eltűnt azzal, hogy a tavalyi első félévi 775 milliárd forint helyett csak 257 milliárd forintnyi lakáshitelre szerződtek a családok idén, a számok azt mutatják, hogy ha lassan is, de újra erőt adhatnak a lakáshitelek a későbbiekben a más felmérések szerint egyre jobban pangó lakásértékesítési piacnak. Az év hatodik hónapjában a lakáshitel-kihelyezés 53,2 milliárd forint volt, ekkora összegű hitelfelvételre 2022 október óta nem volt példa, igaz, éves összevetésben (2022. júniusához képest) ez az összeg még mindig 60 százalékos visszaesést jelent, s ezt megelőzően 2017 áprilisáig kell visszamennünk az időben, hogy gyengébb teljesítménnyel bíró hónapot találjunk.

Ugyanakkor a II. negyedévben a piaci lakáshitelek kihelyezése már itt is közel 30 százalékkal emelkedett, a gyengébb teljesítményt az okozza, hogy a támogatott hitelek iránti kereslet továbbra is szerény – 6 hónapos összevetésben a piaci lakáshitelek „csak” 54, a támogatott lakáshitelek 84 százalékkal estek vissza – utóbbit a BiztosDöntés.hu szerint az magyarázza, hogy a tavalyi első félévet rendkívül felőrősítette az MNB Zöld Otthon Hitelprogramjának 300 milliárd forintja.

Csökkennek a törlesztőrészletek

Miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) áprilistól az irányadó kamat csökkentésének útjára lépett, a bankok jelzáloghitel-kamatai – amelyek lényegesen alacsonyabb szinten voltak korábban is – visszafogottan de azonnal csökkenésnek indultak. A most megjelent legfrissebb statisztikák szerint a leggyakoribb kölcsön, a 10 évre fixált piaci kamatozású jelzáloghiteleknél júniusban átlagosan 8,86 százalékos teljes hitelköltség-mutató (THM) mellett lehetett hitelt felvenni, ami 12 bázisponttal múlta alul az áprilisi 8,98 százalékos csúcsot. Forintra átszámítva,

egy 20 milliós, 20 éves jelzáloghitel esetében már ez a kamatcsökkenés 1 600 forintos havi törlesztőrészlet-csökkenést jelent (179,7 ezer forint helyett 178,1 ezer forintot kell törleszteni), a teljes visszafizetendő összeg 400 ezer forinttal, 42,7 millió forintra csökken.

A Bank360.hu elemzése szerint ráadásul a bankoknál az elmúlt hetekben egyre látványosabb jelei látszanak a hitelkamatok csökkenésének. Az összesítés szerint az elmúlt hetekben egyedül az MBH Bank emelt még a jelzáloghitel-kamatokon, július közepétől 0,50-0,70 százalékponttal magasabban érhetőek el a lakáshitelek a banknál. Júniusban még a Raiffeisen Bank is a kamatot emelők között volt, ám azóta több alkalommal is csökkentett a jelzáloghitelek kamatain. Július 17-én egységesen 20 , augusztus elsejétől kamatperiódustól függően 9-49 bázispont volt a további csökkenés. A K&H Bank augusztustól az igazolt jövedelemtől és a felvett hitelösszegtől függően 0,33-0,48 százalékponttal csökkentek a kamatok, így a banknál ma lakáshitel 10,41-10,46 százalék közötti kamaton kapható.

Az OTP Bank nem a kamatokon, hanem az adható kedvezmények emelésén keresztül tud augusztustól kedvezőbb ajánlatot adni. A hűség kamatkedvezmény keretében most 0,25 százalékponttal magasabb kamatkedvezménnyel lehet számolni, a legmagasabb – 1,3 millió forintot meghaladó – jövedelmi sávban a kedvezmény mértéke 225 bázispont.

Lehet alkudni

Adódik persze a kérdés: ha a banki kamatajánlatok még mindig kétszámjegyűek, hogyan mutathat ki az MNB nem csak a kamat, de a THM esetében is egyszámjegyű értékeket? A válasz abban keresendő, hogy a gyenge első félévi kihelyezés miatt a bankok ma a korábbiaknál sokkal jobban kaphatóak az alkura: a kihelyezési kényszerben lévő bankok így ma már nem csak a legjobb ügyfeleknek adnak egyedi kamatajánlatot, hanem az átlagos hitelminősítéssel rendelkezőknek is, ha ők ezt kérik. Ezt még néhány hónapig bizonyosan ki lehet használni.

A Covid előtti szinten a személyikölcsön-felvétel

Ami a személyi hiteleket illeti, itt az MNB adatai szerint júniusig még nem értünk el a kamatok csökkenéséhez, ám a Bank360.hu kamatfigyelő összesítése szerint az elmúlt hetekben a Cetelem, az Erste, és az OTP is csökkentette a kamatait. A BiztosDöntés.hu ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy júniusban a lakosság személyi hitel felvétele már megközelítette az 50 milliárd forintot, ami éves csúcsnak számít, ráadásul utoljára 2019. októberében vettek fel többen személyi kölcsönt egy hónapban, mint a júniusi 23 766 darabos szerződésszám.

Más kérdés persze, hogy az igen magas, 18-19 százalék közötti kamatozás mellett felvett hitelek felfutása azt is jelezheti, hogy sokan kifutottak a keretből a még mindig magas infláció miatt és így a fogyasztás biztosítására kellett kölcsönt felvenniük.

A nyár egyébként csúcsszezon a személyi kölcsönöknél a felújítások és pl. a beiskolázás miatt. A következő hónapokban a makrogazdasági folyamatok is segíthetik az elmaradt beruházásokat tervezőket, hiszen a pénzromlás ütemének gyors visszaesése, a jegybanki és így a pénzpiaci kamatok csökkenése a banki kamatszinteket is lejjebb tolja majd. Így az ősztől a lakáshitel piacon is kedvezőbb feltételek teremtődnek a kölcsönfelvételre.

(Borítókép: Marjai János / MTI)