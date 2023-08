Nem csitul a botrány a Booking.com háza táján, újabb panasz érkezett

Nagy összegek nem érkeztek meg a Booking.com oldalt használó magyarok zsebébe egy fizetési fennakadás miatt. A szolgáltató már végzett a karbantartással, elmondásuk szerint el is indították a kifizetéseket, de akadnak továbbra is olyanok, akiknek még nagy összeggel tartozik a szolgáltató.

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, nagy összegek nem érkeztek meg a Booking.com oldalt használó magyarok zsebébe egy fizetési fennakadás miatt. A szolgáltató a weboldal fizetési rendszerének karbantartására hivatkozott a kifizetések megszüntetésénél.

A karbantartást azóta már befejezték, de több szállásadó is pénz nélkül maradt. A Booking.com online szállásfoglaló oldalon pedig nemcsak a nagy szállásadók, hanem a kisebb magánszállók is hirdetnek.

A legfájóbb talán, hogy pont a nyári szezon közepén történik mindez, amikor a legjobban pörög a turizmus, a bevételek pedig jól jönnének a magas infláció által okozott nélkülözésben.

Az ügyben még a Gazdasági Versenyhivatal is eljárást indított, mert, mint fogalmaztak: számukra a magyar szállásadók az elsők. Később a Booking.com is megszólalt lapunknak az ügyben:

Sajnálattal értesültünk róla, hogy egyes partnerek nehézségekbe ütköztek, és sürgősen dolgozunk azon, hogy a tervezett rendszerkarbantartás miatt késedelmet szenvedett kifizetéseket újraindítsuk. Megerősíthetjük, hogy a kifizetések feldolgozása megtörtént, így azoknak hamarosan a partnereinknél kell lennie

– felelte az online platform.

Továbbra is vannak problémák

Most azonban újabb olvasói levél érkezett szerkesztőségünkhöz, ugyanis a probléma állítólag továbbra sem oldódott meg. Olvasónk állítása szerint bár a havi kifizetési konstrukciónál lehetséges, hogy valóban nem áll már fenn a kifizetések stoppolása, pozitív fejleményről nem tud beszámolni.

Olvasónk – aki egy magánszállásadó – 2021 nyarán már csak olyan fizetési feltétellel tudott szerződést kötni a szolgáltatóval, amelynek értelmében a vendég a Booking.com-hoz fizet. Ez azt jelenti, hogy a szerződés szerint a vendég távozása után 10 nappal hetente egyszer a jutalékkal csökkentett szállásdíjat utalja a cég a számlájára.

Esetében utoljára 2023. június 29-én, csütörtökön utalt a Booking.com, akkor is a június 10-e előtt kijelentkezett vendégek díját számolták el.

Azóta a rendszerkarbantartás ürügyén nem utaltak egy forintot sem számára, miközben a Booking.com megkapta a vendégektől a pénzt. Ezt követően július 24-én, július 26-án, augusztus 2-án, majd augusztus 3-án kellett volna pénzt kapnia olvasónknak, de ez nem történt meg,

így a cég a saját maga által ígért fizetési határidőt szeghette meg. Ezzel összesen augusztus 4-ig már 1,6 millió forinttal tartozik a szolgáltató.

Olvasónk azt is kiemelte, hogy utoljára a 8 kiadott szobából öt esetében a vendégek a szolgáltatón keresztül foglaltak, így nagy kiesést jelent ez számukra. Azt is kiemelte, hogy az új foglalásokkal a vendégek is segíthetnek a szállásadókon, ha a belföldi szállásfoglaláskor inkább a szálláshelyek oldalán foglalnak.

Az olvasó panaszát július 29-én beküldte a Booking.com-nak, és ez idáig csak annyi visszajelzést kapott, hogy továbbítják azt az „illetékes csapatnak”.

Hogyan tehet panaszt a Booking.com-nál?

