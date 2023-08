Terítette a lapokat a Telekom, bizonytalan helyzetben modernizálnak

Az idei év második negyedévében továbbra is bizonytalanságokkal övezett gazdasági környezetben működtünk, miközben változatlanul azon elsődleges célunkra koncentráltunk, hogy mi legyünk az ügyfelek „első számú választása” azáltal, hogy töretlen hálózati összeköttetést és kimagasló felhasználói élményt kínálunk – fogalmazott Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója a legfrissebb jelentésükről.

A Magyar Telekom szerda délután – tőzsdezárást követően – közzétette az idei év második negyedévére és az első félévére vonatkozó, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz.

Nőttek a bevételek

A bevétel éves szinten 14 százalékkal 208,1 milliárd forintra nőtt a második negyedévben. Ezt a javulást elsősorban a mobiladat-forgalom és a vezetékes szélessávú bevételek erőteljes növekedése okozta, amely tükrözi az üzleti növekedést, valamint a március 1-jétől a magyarországi előfizetési díjakra bevezetett inflációkövető díjkorrekció pozitív hatását. Az idei első félévében a teljes bevétel 13,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ugyanazon tényezők, valamint a rendszerintegrációs és IT-bevételek az idei év első hónapjaiban regisztrált bevételnövekedése miatt.

A mobilbevételek 15,2 százalékkal, 121,3 milliárd forintra nőttek a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, ami a mobiladat-forgalom folytatódó növekedésének és a hangalapú kiskereskedelmi bevételek növekedésének köszönhető.

A vezetékes bevételek éves összevetésben 14,8 százalékkal, 67,1 milliárd forintra nőttek a második negyedévben, elsősorban a vezetékes szélessávú és televíziós bevételek ügyfélkörbővülés miatti növekedésének, valamint a magyarországi előfizetési díjakon végrehajtott inflációkövető díjkorrekció kedvező hatásának köszönhetően.

A rendszer-integrációs és informatikai (RI/IT) bevételek 5,1 százalékkal 19,7 milliárd forintra nőttek a második negyedévben, mivel a magyarországi nagy értékű projektekből származó bevételnövekedés következtében megemelkedett bevételek ellensúlyozták az északmacedón csökkenést, ami egy jelentősebb egyedi megoldási projektből származó bevétel hiányát tükrözi.

A társaság tájékoztatása szerint a közvetlen költségek éves szinten 7,6 százalékkal, 82,9 milliárd forintra nőttek a második negyedévben, az RI/IT-szolgáltatásokhoz kapcsolódó és egyéb közvetlen költségek növekedése miatt. A bruttó fedezet éves szinten 18,7 százalékkal 125,2 milliárd forintra javult az idei második negyedévben a távközlési szolgáltatások magasabb hozzájárulásának köszönhetően. A közvetett költségek éves összevetésben 3,6 százalékkal, 49,3 milliárd forintra nőttek a második negyedévben, a távközlési pótadó elszámolásának eltérő ütemezése és a magasabb egyéb ráfordítások együttes eredményeként.

A személyi jellegű ráfordítások éves szinten 7,9 százalékkal nőttek, a második negyedévben 20,3 milliárd forintot tettek ki, ami elsősorban a magyarországi operációban a január 1-jétől bevezetett béremelés hatása.

Az egyéb működési költségek (a közműadó és a távközlési pótadó nélkül) 33,1 százalékkal 22,5 milliárd forintra nőttek a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, tükrözve a magyarországi működés magasabb energiaköltségeit, különösen a villamos energia tekintetében, valamint az infláció által vezérelt további költségnyomást.

Bizonytalanság övezi a gazdasági környezetet

Az EBITDA éves szinten 31,1 százalékkal 75,9 milliárd forintra nőtt a második negyedévben, mivel a magasabb közvetett költségeket ellensúlyozta a bruttó fedezet javulása, míg a teljes 2022. első félévi távközlési pótadó 2022 második negyedévében került elszámolásra.

Az EBITDA az első félévében éves összevetésben 11,6 százalékkal 134,0 milliárd forintra nőtt.

Az EBITDA AL éves összevetésben 33,5 százalékkal 68,6 milliárd forintra nőtt 2023 második negyedévében, és éves szinten 11,4 százalékkal nőtt 2023 első felében, mivel a fent említett tényezők az IFRS 16 szerinti lízingkötelezettséghez kapcsolódó magasabb értékcsökkenési leírással és kamatköltségekkel párosultak, a kapcsolódó kötelezettségek értékének növekedésével összhangban.

Az időszak eredménye éves szinten 101,9 százalékkal, azaz 11,9 milliárd forinttal 23,7 milliárd forintra nőtt a második negyedévben, és az első félévében 14,1 százalékkal, 35,5 milliárd forintra az előző év azonos időszakához képest. A javulás mögött a magasabb EBITDA és az alacsonyabb értékcsökkenés és amortizáció állt, amely ellensúlyozta a pénzügyi költségek növekedését.

A második negyedévben továbbra is bizonytalanságokkal övezett gazdasági környezetben működtünk, miközben változatlanul azon elsődleges célunkra koncentráltunk, hogy mi legyünk az ügyfelek »első számú választása« azáltal, hogy töretlen hálózati összeköttetést és kimagasló felhasználói élményt kínálunk. Az elkötelezettségünk meghozta eredményét, a második negyedév végére, 1,3 millió ügyfelünk már a gigabitképes hálózatunkat használta

– mondta Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, hozzátéve, „az előző időszakhoz képest több mint 25 százalékkal magasabb volt az átlagos mobiladat-használat. Annak érdekében, hogy megőrizzük a szolgáltatásaink kimagasló színvonalát, és ki tudjuk szolgálni ügyfeleink adat iránti növekvő igényeit, tovább folytattuk a többéves mobilhálózat-modernizációs programot, és következő lépésként 60 százalékra növeltük 5G hálózatunk lefedettségét. Az ügyfélkiszolgálás javítása érdekében tett erőfeszítéseink sikerét egyértelműen bizonyítja, hogy a jelenlegi makrogazdasági környezet miatti költségnyomás ellenére 2023 első félévében az EBITDA AL 11,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest”.

Végezetül azt is hozzátette, „előre tekintve a második félévre, továbbra is elkötelezettek maradunk aziránt, hogy megőrizzük stabil piaci pozícióinkat és működési eredményünket, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy elérjük a bevétel, EBITDA AL és szabad cash-flow vonatkozásában tett nyilvános célkitűzéseinket, valamint a módosított nettó eredmény tekintetében most már két számjegyű növekedést tűzzünk ki célul”.