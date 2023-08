Elképesztően érzékeny a gázpiac, kíméletlen hatása van egy negatív hírnek

Az ausztráliai földgázpiaci kérdések a globális LNG-export akár 10 százalékát is veszélyeztethetik, ez pedig azonnal éreztette a hatását a tőzsdén.

Ismét jelentősen emelkedett az európai földgáz ára. A tőzsdei határidős ügyletek árai 18 százalékkal növekedtek. A nemzetközi elemzések szerint azért, mert Ausztráliában tovább folytatódnak a munkabeszüntetésekről szóló tárgyalások az egyik LNG-terminál üzemeltetőjénél. A probléma a Bloomberg szerint akár az egész globális ellátást megzavarhatja. A lehetséges sztrájkok a globális LNG-export akár 10 százalékát is veszélyeztethetik.

Bár Európa ritkán vásárol ausztrál földgázt, ázsiai országokkal kellene versenyeznie a szállítmányokért, ez pedig jelentős árfelhajtó hatással bír.

Ráadásul a piacon jellemzően referenciaértéknek veszik a holland tőzsdei árat, továbbá a piac szervesen integrált. Tehát a legkisebb negatív hír is áremelkedést eredményez, függetlenül attól, hogy a világon hol történik. A nemzetközi szakértők szerint bármilyen sztrájk a tél kezdetéig ellátási zavarokat okozhat a rendkívül feszes földgázpiacon. Bár Európa gázkészletei jóval a szezonális normák felett vannak, a régiót érzékenyen érintheti a nagy termelők, például Norvégia nyári karbantartási ütemtervének esetleges késése.

Forrás: Tradingview

A Világgazdaság úgy összegezte a híreket, a nagyságrend érzékeltetéséhez elég megemlíteni, hogy az érintett ausztrál LNG-kapacitás valamivel több mint két és félszerese a texasi Freeporténak, amely nyolc hónapra leállni kényszerült egy tavaly júniusi robbanás és az azt követő tűz miatt, alaposan megzavarva a piacokat.

Múlt héten szintén kiugrottak az árak

Korábban az Index hasábjain külön foglalkoztunk a legutóbbi áremelkedéssel, amely múlt hét közepén alakult ki. Az akkor tapasztalt gázpiaci árkiugrás „tisztán hisztéria volt” – fogalmazott az Indexnek Balogh József energetikai szakértő. Majd Árokszállási Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője azt is hozzátette, hogy a gáztőzsdén a nagyon alacsony árszintekről észleltünk az elmúlt egy-két napban komolyabb ugrást, ugyanakkor csütörtök délelőtt már negatív korrekció látszódott.

Balogh József arra is kitért, hogy az európai gázkereskedés tavaly megbukott, mert amikor az oroszok elkezdték csökkenteni a mennyiséget, Európának ezt pótolnia kellett, és nagyon sokan megégették a kezüket. Ugyanakkor akik egyszer így jártak, legközelebb nem szeretnének ugyanebbe a csapdába kerülni. Ezért alakulhatott ki, hogy a piac állandó bizonyítási kényszer mellett elképesztően érzékeny.

Egyszerűen beindult a nyájösztön, egyszer csak valaki elkezdett vásárolni, és egyre több vásárló lett, jóval több, mint amennyi eladó, az ár el is indult felfelé

– tette hozzá Balogh József. Újra a felszínre kerültek azokat a piaci aggodalmakat, hogy esetleges ellátási zavarok alakulhatnak ki. Már a múlt heti áremelkedés egyik oka is az lehetett, hogy a legjelentősebb ausztrál LNG-létesítményben sztrájkok kezdődhetnek, ami csökkentheti a cseppfolyósított földgáz kínálatát – emlékeztetett erre Árokszállási Zoltán, akinek véleményét osztja Balogh József is, de egyben felhívta a figyelmet más tényezőkre is.