Jön a tartós hétszáz forint feletti benzinár

Pénteken a gázolaj ára nem változik, a benziné viszont bruttó 5 forinttal emelkedik. A 95-ös benzin ára így 641 forint lesz literenként, míg a gázolaj ára marad 645 forint.

Augusztus 18-tól tehát az alábbi átlagárakra kell számítani a töltőállomásokon:

95-ös benzin: 641 Ft/liter,

gázolaj: 645 Ft/liter.

A hét közepén mindkét típusú üzemanyag drágult bruttó 7-7 forinttal. Az RTL-nek nyilatkozó elemzők szerint ez főleg külső tényezők miatt van, épp ezért nem várható javulás.

Januártól a kormány által bejelentett jövedékiadó-emelés több mint 40 forintos további emelkedést, vagyis stabil 700 forintos literenkénti árat hozhat.

A kormány szerint jövedéki adót az európai uniós szabályok miatt kell emelni.

Indul a magyar külföldre tankolni

Az ATV híradó riportja közben arról számolt be, hogy az újabb emelkedés után egyre szélesebbre nyílik az olló a magyar és a külföldi árak között.

Romániában akár literenként 100 forinttal is olcsóbban lehet tankolni, mint idehaza. Horvátországban most nagyjából hetven-nyolcvan forintot lehet spórolni egy liter az üzemanyagon. Szlovéniában most nagyjából 50-60 forinttal olcsóbb az üzemanyag literje, ami egy átlagos teli tankoláskor akár 3000 forint spórolást is jelenthet.

A turizmus is szerepet játszik a drágulásban

Bujdos Eszter szerint az újjáéledő turizmus is szerepet játszik az üzemanyagok drágulásában, miközben több finomító is most végzi el a szükséges karbantartási munkálatokat. A szakértő szerint a karbantartási munkálatok miatt gázolajhiány lépett fel Európában.

Pletser Tamás szerint a forintgyengülés miatt is drágultak az üzemanyagok. Az elemző szerint a gyenge forint mellett a nyersolaj drágulása is hatott az üzemanyagok árára. Úgy véli, hogy

ezek a trendek folytatódni fognak, további drágulással kell számolnunk.

A jövedékiadó-emelés 40-41 forinttal drágítja majd az üzemanyagokat.

