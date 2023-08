Olyat lépett a magyar tőzsde, amire még nem volt példa

A forint árfolyamát alapvetően a nemzetközi hírek, a globális hangulat alakulása mozgatta. A hét első két napján a forint meredeken 389 közelébe gyengült az euróval szemben a 382 körüli hétfői nyitószintről. Ennek hátterében több nemzetközi tényező játszott szerepet.

Egyrészt szabadesésben volt az argentin peso, az orosz rubel markáns gyengülését pedig egy 350 bázispontos kamatemeléssel állította meg az orosz jegybank. Ezek már önmagukban nyomás alá helyezték a teljes feltörekvő piacot

– magyarázta az Indexnek Suppan Gergely. Az MBH Bank vezető elemzője szerint emellett fokozta a nyomást, hogy a brit bérnövekedés történelmi csúcsra emelkedett, a svéd infláció pedig nem mutatott csökkenést, fokozva az érintett jegybankok kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásokat, egyúttal felfelé húzva a fejlett piaci hozamokat, ami szintén negatív a feltörekvő piacokra.

Ezután kedden a vártnál lényegesen gyorsabban, havi szinten 0,7 százalékkal emelkedő amerikai kiskereskedelmi forgalom adott muníciót a fejlett piaci hozamemelkedéshez és a feltörekvő, valamint régiós devizák gyengüléséhez, így a forint is folytatta a gyengülést.

Szerdán enyhült a negatív hangulat, így erősödtek a régiós devizák. A forint annak ellenére erősödött, hogy a második negyedéves GDP 2,4 százalékos csökkenése jóval alulmúlta a várakozásokat, megerősítve, hogy a forint árfolyamát a hazai fundamentumok kevésbé befolyásolják – világított rá Suppan Gergely.

Ezt követően kisebb korrekciókkal folytatódott a forint erősödése, amivel felülteljesítette a régiós devizákat

– folytatta az elemző, aki szerint ennek hátterében az elmúlt időben sokat emelkedő amerikai hozamok korrekciója állt. Miután a 10 éves amerikai hozam megközelítette 15 éves csúcspontját, a piacok az amerikai hozamok további alakulását kísérik figyelemmel.

Mivel pénteken nagyobb mértékben süllyedtek az amerikai hozamok, a forint megközelítette a hét eleji 382-es szintet. Amennyiben a magyar fizetőeszköz megerősíti ezt a szintet, a 200 napos mozgóátlag alá kerülhet, további teret adva az erősödésnek – állapította meg az MBH Bank elemzője. Szombat délben 382,29 forintot ért egy euró.

Tovább erősödhet a forint

A jövő héten elsősorban a nemzetközi hangulat hullámai alakíthatják a hazai fizetőeszköz irányát.

Az euróval szemben a 382,50-es támasz alá került az árfolyam, amennyiben hétfőn megerősítést nyer, a következő fontosabb szintek 380-nál, majd 377-nél húzódnak

– jelezte lapunknak Varga Zoltán. Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője ismertette, hogy felül a 200 napos mozgóátlag jelent fontosabb ellenállási szintet, amely 385-nél húzódik. A dollárral szemben 350-nél, majd 346,85-nél láthatóak fontosabb támaszok, míg a 355–357-es tartomány fontos ellenállást képez. Szombat délben 351,59 forintot ért egy dollár.

Kérdésünkre, hogy jövő héten milyen események befolyásolhatják a magyar deviza árfolyamát, Varga Zoltán kifejtette, hogy csütörtök délelőtt teszi közzé a KSH az átlagbérek júniusi alakulását, majd pénteken a munkanélküliségi rátát.

Emellett kiemelten figyelünk a jövő héten megrendezésre kerülő Jackson Hole Szimpóziumra, melyen Jerome Powellnek, a Federal Reserve elnökének péntek délutáni beszéde lesz kiemelkedő fontosságú

– mutatott rá a szakértő, aki szerint továbbra sem várható, hogy az euróval szemben tartósan 377 alá kerülne a jegyzés, de elképzelhető, hogy átmenetileg (néhány napra, néhány hétre) a támasz alá szúr.

Suppan Gergely szerint a jövő héten a hazai kereseti és munkanélküliségi adatok aligha fogják befolyásolni a forint árfolyamát, az euró azonban reagálhat az euróövezeti és német beszerzésimenedzser-indexekre, ami áttételesen a forintra is hatással lehet.

Negatív hangulat az európai tőzsdéken

Hátrafelé léptek egy nagyot a főbb európai tőzsdék a héten:

a francia CAC-40 2,34 százalékos gyengüléssel,

a frankfurti Dax 1,76 százalékos mínuszban,

a londoni FTSE 100 index 3,46 százalékos csökkenéssel,

az euróövezeti EuroStoxx50 2,54 százalékos visszalépéssel zárt.

Történelmi csúcson a BUX-index

A BUX-index a főbb európai tőzsdékkel szemben 0,21 százalékos erősödéssel végezte a heti kereskedést a teletrader.com kimutatása alapján.

A BUX-index csütörtökön új történelmi csúcsra emelkedett

– jelezte lapunknak Varga Zoltán. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1240,36 pontos, 2,25 százalékos emelkedéssel 56 470,09 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.

A magyar blue chipek vegyesen teljesítettek:

a Mol 0,67 százalékot gyengült,

a Richter 0,75 százalékot lépett vissza,

a Magyar Telekom 0,11 százalékot erősödött,

az OTP Bank 0,11 százalékot javított.

A gáz drágult, az olaj ára csökkent

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén a legközelebbi, augusztusi határidőre megawattóránként 35,35 eurón állt hétfő délután 18 óra körül. A gáz ára 37,68 euróra emelkedett péntek délutánra.

A GÁZÁR HÁROM HÓNAPJA 33,08 EURÓN, EGY ÉVE 215,34 EURÓN ZÁRT. TAVALY AUGUSZTUSBAN REKORDSZINTEN, 346,52 EURÓN IS ÁLLT A GÁZ ÁRA.

Az északi-tengeri brent olaj ára a hétfő reggeli, hordónkénti 85,91 dollárról péntek délutánra 84,22 dollárra csökkent.

Jön a 700 forint feletti üzemanyagár?

A hét közepén mindkét típusú üzemanyag drágult bruttó 7-7 forinttal. Az RTL-nek nyilatkozó elemzők szerint ez főleg külső tényezők miatt van, épp ezért nem várható javulás.

JANUÁRTÓL A KORMÁNY ÁLTAL BEJELENTETT JÖVEDÉKIADÓ-EMELÉS TÖBB MINT 40 FORINTOS TOVÁBBI EMELKEDÉST, VAGYIS STABIL 700 FORINTOS LITERENKÉNTI ÁRAT HOZHAT.

A kormány szerint jövedéki adót az európai uniós szabályok miatt kell emelni. Az ATV Híradó riportja arról számolt be, hogy az újabb emelkedés után egyre szélesebbre nyílik az olló a magyar és a külföldi árak között.

Romániában akár literenként 100 forinttal is olcsóbban lehet tankolni, mint idehaza. Horvátországban most nagyjából hetven-nyolcvan forintot lehet spórolni egy liter üzemanyagon. Szlovéniában most nagyjából 50-60 forinttal olcsóbb az üzemanyag literje, ami egy átlagos teletankoláskor akár 3000 forint spórolást is jelenthet.

A jövő hét főbb hazai gazdasági eseményei:

2023. 08. 21., 00:00 – Fogyasztói bizalmi index

2023. 08. 24., 08:30 – KSH, átlagos bruttó béremelkedés (év/év)

KSH, átlagos bruttó béremelkedés (év/év) 2023. 08. 25., 08:30 – KSH, munkanélküliségi ráta

