Fontos megállapodás született Magyarország és Katar között

A tárcavezető a magyar–katari csúcstalálkozót követően arról számolt be, hogy a tárgyalások sikeresek voltak, megállapodtak a stratégiai együttműködésről, amelynek legfontosabb területét

az energetika,

a mezőgazdaság és

a vízgazdálkodás jelenti.

Szijjártó Péter és katari kollégája környezetvédelmi, illetve diplomáciai képzési együttműködési megállapodást írt alá a találkozón. „Tehát gyakorlatilag a jelenkor legfontosabb kihívásaira közösen keressük a válaszokat, és a Katarral való együttműködés segít abban, hogy sikeresen találjuk meg a válaszokat a minket feszítő kihívásokra” – fogalmazott, majd hozzátette:

Ugye Katar és Magyarország is az elmúlt években folyamatosan szembesült, szembesül a nemzetközi liberális mainstream teljesen gátlástalan és megalapozatlan támadásaival. Mind Katar, mind Magyarország pontosan jól ismeri, hogy milyen az, amikor egy patrióta, a nemzeti érdekek érvényesítésére koncentráló kormányként külső nyomásgyakorlással kell szembesülnie, így van köztünk egy alapvető természetes, kölcsönös megértés.

Szijjártó Péter emlékeztetett: mind a katari, mind a magyar kormány a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédben hisz, a külpolitikai stratégiánkat is a kölcsönös tiszteletre alapozzuk, emellett pedig békét szeretnénk.

A felek egyetértenek abban, hogy az ukrajnai béketeremtés kizárólag tárgyalás útján lehetséges, ezért szükség van a kommunikációs csatornák fenntartására. „A megoldás nem a csatatéren van, a csatatéren halottak vannak, a megoldás a tárgyalóasztalnál van” – mondta.

Megkezdődtek a technikai tárgyalások

A tárcavezető ezután kitért az energiabiztonságra, hangsúlyozva, hogy ez válságos terület Európában, ezért szükség van új források bevonására. Katar a világ első számú LNG-exportőre, és bár a kapacitásai jelenleg le vannak kötve, 2027-től egy politikai megállapodás alapján Magyarország ellátásába is bevonható lesz a közel-keleti országból származó cseppfolyósított földgáz.

A kereskedő vállalataink már meg is kezdték a technikai tárgyalásokat arról, hogy milyen mennyiségben, milyen útvonalon lesz lehetőség arra, hogy 2027-től a cseppfolyósított földgázt Katarból számításba tudjuk venni a magyar ellátásbiztonság tekintetében.

Azt is hozzátette: fontos megállapodások születtek a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás terén is, ez két olyan terület, ahol a magyar technológia világszintű, ezekre az öböl régióban is nagy a kereslet.

„Az ENSZ-ben való együttműködésünket pedig tovább erősítjük, támogatjuk Katar jelöltségeit, a legfontosabb nemzetközi szervezetekben hasonló támogatásra számíthatunk Katar részéről is” – emelte ki, majd hozzátette: „Azt gondolom, hogy az egy hatalmas megtiszteltetés volt hazánk számára, hogy az augusztus 20-i ünnepünket ilyen sok és ilyen komoly nemzetközi vezető megtisztelte a jelenlétével. Ez egy elismerés arra, hogy Magyarország igenis számít a nemzetközi politikában” – összegezte az MTI beszámolója alapján.

Diplomáciai nagyüzem

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök számára diplomáciai csúcsüzemet jelent ez a pár nap, hiszen az atlétikai vb és az államalapítás ünnepéhez köthetően is több fontos személyt lát vendégül.

Recep Tayyip Erdogan török elnök és Tamím katari emír is Magyarországra látogatott.

Korábban Szijjártó Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy „már zajlanak az egyeztetések arról, hogy 2027-től milyen ütemezéssel és útvonalon kerülhet katari cseppfolyósított földgáz Magyarország energiaellátásába”.

Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádiós interjújában egyebek mellett azt mondta, hogy egy ilyen világesemény diplomáciai találkozók sokaságát is jelenti. A meghívott vendégek közül a katari emírt emelte ki, akivel már Katarban elkezdtek tárgyalni, és ezek a megbeszélések „bejelentéseket fognak eredményezni” Budapesten – mondta a kormányfő.