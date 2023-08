Itt a vége, szeptembertől új időszámítás jön a Lidlnél

Már csak szeptember 4-ig indítható ingyenes töltés a Lidl e-Charge alkalmazással, azt követően indulhat a fizetős rendszer Magyarországon is – írták a villanyautósok a keddi bejegyzésükben.

Szeptember 4-től három módon vehetik igénybe a villanyautósok a szolgáltatást az áruházak nyitvatartási idejében:

a Lidl Plus alkalmazásból, a Lidl weboldalán keresztül, vagy harmadik opcióként úgynevezett roaming megoldással.

A pontos díjazást a későbbiekben teszi nyilvánossá az áruházlánc – tette hozzá a szakportál. Majd kitért arra is, hogy a töltést a Lidl Plus alkalmazásból, a Lidl weboldalán keresztül indíthatják el, valamint harmadik opcióként úgynevezett roaming megoldást is választhatnak majd a vásárlók.

Az első 50 kW-os elektromosautó-töltőket 2016 őszén telepítették néhány budapesti áruház parkolójába. Eleinte a töltők korlátozás nélkül használhatók voltak, így azonnal az elektromos autókat használó taxisok kedvelt állomásává váltak a parkolók. A hálózat 2020-ban kezdett országossá válni. Eleinte elsősorban 22 kilowattos AC-töltőket telepítettek, majd 20 kilowattos DC-töltőoszlopokkal bővítették a rendszert.

Napjainkban már 115 Lidl áruháznál vehető igénybe a töltési szolgáltatás. Az áruházak parkolóiban összesen 208 töltőoszlopnál 483 csatlakozópont várja a villanyautósokat, akik hetente átlagosan 4500 töltést indítanak a töltőoszlopokról.