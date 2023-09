Ítéletet mondtak Magyarországról, meglódult a forint

Pénteken látványosabb gyengülésbe kezdett a hazai deviza az esti Moody’s-hitelminősítés előtt – ahol az elsődleges várakozás a minősítés tartása volt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint a forint pénteki gyengülése összefüggésben lehetett olyan piaci spekulációkkal, melyek szerint a Moody’s Investors Service esetleg ronthatja Magyarország adósbesorolását a péntek késő este megjelenő felülvizsgálatban.

VÉGÜL SEM LEMINŐSÍTÉSRE, SŐT A STABIL KILÁTÁS MÓDOSÍTÁSÁRA SEM KERÜLT SOR, ÍGY A HÉTFŐ REGGELI KERESKEDÉSBEN NÉMI KORREKCIÓRA, FORINTERŐSÖDÉSRE LEHET SZÁMÍTANI

– jelezte korábban az Indexnek az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője, ismertetve, hogy az euróval szemben továbbra is a 377–380-as tartomány képez meghatározó támaszt, ami a múlt héten tesztelésre is került, de letörni nem tudta az árfolyam. A pénteki leminősítéssel kapcsolatos félelmek kiárazódását láthatjuk most valószínűleg a forint árfolyamában. Hétfő reggel még a 384-es szint felett kezdte a kereskedést a forint, majd meglódult, és rövidesen a 383-as szint alá bukott. 11 óra 30 perckor 382,55 forintot ért egy euró.

Újra terítékre kerül az infláció és az uniós pénzek

A héten a KSH több statisztikai adatot is publikál, amelyek közül a szerdán megjelenő júliusi kiskereskedelmi, illetve a csütörtöki, szintén júliusra vonatkozó ipari adatközlésnek is lehet az árfolyamot befolyásoló hatása, mivel ezen két szektor teljesítménye indikációt jelent a gazdaság egészének állapotára vonatkozóan. Így a kedvező adatok erősíthetik, míg a kedvezőtlenek gyengíthetik a forint árfolyamát.

A LEGNAGYOBB FIGYELEM UGYANAKKOR A PÉNTEKI INFLÁCIÓS ADATRA IRÁNYUl

– közölte Molnár Dániel, a Makronóm Intézet makrogazdasági elemzője. Majd emlékeztetett, hogy júliusban 17,6 százalékra mérséklődött az áremelkedés üteme, amely lassulás augusztusban is folytatódhatott. A Makronóm Intézet várakozásai szerint a fogyasztói árak augusztusban 16,5 százalékkal emelkedhettek éves alapon. A mérsékeltebb lassulás oka az üzemanyagok árának számottevő drágulása volt, miközben tovább folytatódhatott az élelmiszer-infláció lassulása.

A forint és a befektetők reakciója itt kétesélyes: a várakozásoknál kedvezőbb adat azt jelentené, hogy folytathatja az MNB a kamatcsökkentéseket, amely a kamatkülönbözet mérséklődésén keresztül gyengítené az árfolyamot, ugyanakkor azt is indukálná, hogy a gazdaság előbb kerülhet ismét növekvő pályára, tekintve, hogy annak legfőbb korlátja jelenleg az infláció

– magyarázta az Indexnek a szakértő. Várhatóan ismét előtérbe kerülhetnek az uniós források körüli viták – főleg a nyári uniós szabadságolások után –, ami korábban is jelentős forintmozgást váltott ki.

