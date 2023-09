A Magyarországról mondott ítéletet ízlelgeti a forint

Hétfőn a forint mérsékelt leértékelődést mutatott az euróval és a zöldhasúval szemben, de értelemszerűen elsősorban a kivárás volt jelen a másnapi kamatdöntés előtt. A vártnak megfelelő, 100 bázispontos kamatcsökkentésre a forint semlegesen reagált, valamint arra is, hogy az MNB továbbra is az óvatosságot hangsúlyozza, és nem tett egyértelmű utalást arra, hogy szeptember után is folytatódhat a jelenlegi kamatcsökkentési ütem, ami pozitív a hazai kamatfelár szempontjából – jelezte lapunknak Horváth András, az MBH Bank vezető elemzője.

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet makrogazdasági elemzője és Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint azonban a jegybanki kommunikációnak volt pozitív hatása a forint árfolyamára, részben ennek köszönhetően erősödhetett a 380-as szint közelébe az euróval szemben.

Matolcsy Györgyék döntése után egyhavi csúcsra ért a forint.

A szakértők kiemelték: fontos üzenet volt a piacnak, hogy a jegybank adatvezérelt üzemmódban folytatja majd a kamatcsökkentéseket, amennyiben az inflációs pálya és hazánk kockázati megítélésének javulása azt lehetővé teszi.

Szerdán a forint 380 alá került, a régióban egyedüliként felfelé véve az irányt, annak ellenére, hogy tovább csökkenve 14 százalékra került az irányadó kamatszint kedden, míg a dollár ellenében egységesen erősödött a régió kisebb mértékben.

Csütörtökön a forint 381-ig kúszott fel, fél százalék körül gyengülve, miközben a régió stagnált, míg az amerikai deviza ereje miatt a dollár ellenében látványosan gyengültek a feltörekvő devizák, és a piaci alapjellemzőknek megfelelően a forint vezette a sort ebben

– világított rá lapunknak Horváth András, megjegyezve, hogy pénteken látványosabb gyengülésbe kezdett a hazai deviza az esti Moody’s hitelminősítés előtt – ahol az elsődleges várakozás a minősítés tartása volt –, illetve a késő délutáni friss amerikai munkaerőpiaci adatok előtt, amelyek ha továbbra is érdemi erőt mutatnak, az negatív hír a várható amerikai kamatemelésekkel kapcsolatban, és nem segít a régiós devizáknak. Szombaton 14 óra 15 perckor 384,66 forintot ért egy euró.

A Moody's döntése előtt gyengült a forint

Péntek reggel ismerhettük meg a második negyedéves hazai GDP végleges adatsorát, amely az előzetesen közöltnek megfelelően visszaesést mutatott, és a külkereskedelmi mérleg többlete hiába volt a vártnál nagyobb júliusban, gyengülni kezdett a forint.

Varga Zoltán szerint a forint pénteki gyengülése összefüggésben lehetett olyan piaci spekulációkkal, miszerint a Moody’s Investors Service esetleg ronthatja Magyarország adósbesorolását a péntek késő este megjelenő felülvizsgálatban.

Végül sem leminősítésre, sőt a stabil kilátás módosítására sem került sor, így a hétfő reggeli kereskedésben némi korrekcióra, forinterősödésre lehet majd számítani

– jelezte az Indexnek az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője, ismertetve, hogy az euróval szemben továbbra is a 377–380-as tartomány képez meghatározó támaszt, ami a héten tesztelésre is került, de letörni nem tudta az árfolyam. A pénteki emelkedéssel fontos ellenállások törtek át, többek között a 382,50-as szint, illetve a 200 napos mozgóátlag, mely jelenleg 383,66-nál húzódik. A következő fontosabb szint a 30 napos mozgóátlag 384,34-nél, mely felett csak 389-nél adódik ellenállás.

A Moody's nem változtatott a besoroláson, hétfőn kilőhet a forint

„Ami Magyarország erősségeit illeti, a középtávú növekedési kilátások szilárdak, amit a munkaerő- és termékpiaci tényezők kombinációja eredményez” – kezdte elemzését a Moody's, kiemelve: uniós szinten Magyarországon az egyik legmagasabb a munkaerő-termelékenység,

valamint az uniós országok közül az egyik legalacsonyabb a társaságiadó-kulcs és az európai termelési hálózatokba való integráció.

Ezek a tényezők növelik az ország vonzerejét a vállalatok – köztük a külföldi cégek – számára. A költségvetési ereje is szilárd, mérsékelten magas az adósságterhelés, és viszonylag erős az adósságfizetési képesség. Ugyanakkor az elemzésükben azt is hangsúlyozzák, hogy a legnagyobb kihívást az uniós források körüli bizonytalanság eredményezi. Fontos azt is kiemelni, hogy

A MOODY'S MEGERŐSÍTETTE A MAGYAR NEMZETI BANK HOSSZÚ TÁVÚ KIBOCSÁTÓI BESOROLÁSÁT IS, SZINTÉN BAA2 SZINTEN.

Tehát a besorolása és kilátása összhangban van a kormányéval. A besorolás korábban is Baa2 volt, stabil kilátás mellett, így nincs változás a magyar gazdaság megítélésében.

Izgalmas hétfő elé nézünk

Varga Zoltán lapunknak jelezte, hogy a dollár-forint árfolyam is átlépte a 200 napos mozgóátlagot, amely 354,85-nél található, a következő erősebb ellenállás 362-nél húzódik. Nagy kérdés persze, hogy a Moody’s közleményének hatására visszaesnek-e hétfő reggel az árfolyamok a 200 napos mozgóátlagok alá. Szombaton 14 óra 15 perckor 356,93 forintot ért egy dollár.

Újra terítékre kerül az infláció és az uniós pénzek

A jövő héten a KSH több statisztikai adatot is publikál, amelyek közül a szerdán megjelenő júliusi kiskereskedelmi, illetve a csütörtöki, szintén júliusra vonatkozó ipari adatközlésnek is lehet az árfolyamot befolyásoló hatása, mivel ezen két szektor teljesítménye indikációt jelent a gazdaság egészének állapotára vonatkozóan. Így a kedvező adatok erősíthetik, míg a kedvezőtlenek gyengíthetik a forint árfolyamát.

A legnagyobb figyelem ugyanakkor a pénteki inflációs adatra irányul majd

– közölte Molnár Dániel. Majd emlékeztetett, hogy júliusban 17,6 százalékra mérséklődött az áremelkedés üteme, amely lassulás augusztusban is folytatódhatott. A Makronóm Intézet várakozásai szerint a fogyasztói árak augusztusban 16,5 százalékkal emelkedhettek éves alapon. A mérsékeltebb lassulás oka az üzemanyagok árának számottevő drágulása volt, miközben tovább folytatódhatott az élelmiszerinfláció lassulása.

A forint és a befektetők reakciója itt kétesélyes: a várakozásoknál kedvezőbb adat azt jelentené, hogy folytathatja az MNB a kamatcsökkentéseket, amely a kamatkülönbözet mérséklődésén keresztül gyengítené az árfolyamot, ugyanakkor azt is indukálná, hogy a gazdaság előbb kerülhet ismét növekvő pályára, tekintve, hogy annak legfőbb korlátja jelenleg az infláció

– magyarázta az Indexnek a szakértő. Nem ülésezik a héten sem a Fed, sem az EKB, így a monetáris politika irányából nem várható a forintot megmozgató hír. Azonban várhatóan ismét előtérbe kerülhetnek az uniós források körüli viták – főleg a nyári uniós szabadságolások után –, amely korábban is jelentős forintmozgást váltott ki.

Jól meneteltek a főbb európai tőzsdék

Az európai tőzsdék pozitívan teljesítettek a héten:

a francia CAC-40 0,060 százalékos erősödéssel,

a frankfurti Dax 0,65 százalékos pluszban,

a londoni FTSE 100 index 1,82 százalékos emelkedéssel,

az euróövezeti EuroStoxx50 0,22 százalékos meneteléssel zárt.

Forrás: Google Finance

Lejtőn a BUX-index

A BUX-index a főbb európai tőzsdékkel szemben jelentősebb, 2,47 százalékos gyengüléssel végezte a heti kereskedést a teletrader.com kimutatása alapján.

A magyar blue chipek vegyesen teljesítettek:

a Mol 3,06 százalékot gyengült,

a Richter 2,18 százalékot lépett vissza,

a Magyar Telekom 2,32 százalékot emelkedett,

az OTP Bank 2,34 százalékot rontott.

Irigylésre méltó eredményeket ért el az MBH Bank

Kimagasló pénzügyi eredményeket ért el az MBH Bank a januártól júniusig tartó időszakban: az idei év első fél évét 165,5 milliárd forint korrigált adózás előtti eredménnyel és 30 százalék feletti tőkearányos megtérüléssel zárta, míg mérlegfőösszege 10 487 milliárd forint volt június végén.

Az első fél év során tovább erősödött az MBH Bank jövedelmezősége, a korrigált adózás előtti eredmény 60,7 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest.

A tavalyi év első fél évéhez képest 51 százalékkal növekvő működési bevételeknek és az inflációnál alacsonyabb ütemben emelkedő költségeknek köszönhetően a költség-bevétel mutató 40 százalék alatti szintre fejlődött az időszakban.

A gáz és az olaj is drágult

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén a legközelebbi, szeptemberi határidőre megawattóránként 33,85 eurón állt szerda reggel 9 óra körül. A gáz ára 36,32 euróra drágult péntekre.

A GÁZÁR HÁROM HÓNAPJA 32,08 EURÓN, EGY ÉVE 162,26 EURÓN ZÁRT.

Az északi-tengeri brent olaj ára a hétfő reggeli, hordónkénti 83,97 dollárról péntek délutánra 88 dollárra emelkedett.

Emelkedik az üzemanyag ára

Az Indexnek korábban nyilatkozott Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, aki elmondta, hogy a drágulás hátterében a forintárfolyam és a kőolaj világpiaci ára húzódhat meg.

Őszintén remélem, ennek nem lesz folytatása, és ebben a tartományban maradnak az árak. A következő néhány napban, hétben az üzemanyagárak forintérzékenyek lesznek. Ha visszaerősödik a devizánk, akkor stagnálhatnak az árak – esetleg csökkenhetnek –, de amennyiben folytatódik a gyengülése, óhatatlanul áremelkedés várható

– tette hozzá lapunk megkeresésére. Mint megírtuk, januártól a kormány által bejelentett jövedékiadó-emelés több mint 40 forintos további emelkedést, vagyis stabil 700 forintos literenkénti árat hozhat.

A jövő hét főbb hazai gazdasági eseményei:

2023. 09. 06., 08:30 – KSH, kiskereskedelmi forgalom

2023. 09. 07., 08:30 – KSH, ipari termelés (év/év, igazított)

KSH, ipari termelés (év/év, igazított) 2023. 09. 08., 08:30 – KSH, fogyasztói árindex

KSH, fogyasztói árindex 2023. 09. 08. 11:00 – Államháztartási egyenleg (év elejete óta)

