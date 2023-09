A kormány elmondta, miben válhat nagyhatalommá Magyarország

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szeptember 6-án a CATL vezetőivel egyeztetett, a találkozón a debreceni akkumulátoripari beruházás is kiemelt téma volt.

A tárcavezető szerdán hivatalában fogadta a CATL képviselőit. Az egyeztetésen részt vett Mr. Chen Junwei, a CATL elnök-helyettese, Dióssi Lóránd, a CATL stratégiai tervezésért felelős vezetője, valamint a China Construction Bank Hungary képviseletében Ms. Wang Yanyun vezérigazgató asszony – adta hírül az MTI.

A megbeszélés fő témája az európai és globális akkumulátoripar helyzete, Magyarország világpiacon belül elfoglalt pozíciója és a CATL debreceni beruházása volt.

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy a CATL már hatodik éve számít a világ legnagyobb elektromos jármű akkumulátor előállítójának, globális piaci részesedése 37 százalék. A társaság Németország után Magyarországon is fejleszti kapacitásait, a debreceni gyár építése a legnagyobb zöldmezős beruházásként jelenleg is zajlik, a próbagyártás tervezetten 2025 elején kezdődhet meg, írták.

Mint ismert, a globális akkumulátorpiac legnagyobb szereplőjének számító kínai CATL a tervek szerint egy 7,34 milliárd eurós (mintegy 3000 milliárd forintos) beruházást valósít meg Debrecenben. A tervek szerint 2025-ben adják át az üzemet. A debreceni akkumulátorgyár Magyarország történetének legnagyobb beruházása, ami nagy sajtóvisszhangot kapott az akkugyárügyi közmeghallgatáson tapasztalt heves indulatok miatt.

Fókuszban az elektromos autók és az akkumulátorok

Nagy Márton miniszter kiemelte, hogy az export- és beruházás vezérelt magyar gazdaság húzóerejévé mára egyértelműen a járműgyártás és az akkumulátorgyártás lépett elő. Hozzátette, hogy a járműipar jövőjét az elektromos autók jelentik, ebből az is következik, hogy akkumulátorgyártás nélkül nincs fenntartható járműgyártás sem.

Nagy Márton rávilágított, hogy a CATL magyarországi beruházása így egyszerre járul hozzá a magas hozzáadott értékkel rendelkező gazdasági teljesítmény növeléséhez és a munkahelyek megvédéséhez is.

Az akkumulátorgyártás szerves része a magyar gazdaságnak, a következő években több mint 6300 milliárd forintnyi fejlesztés érkezhet az ágazatba, amivel 20 ezer új munkahely létesülhet. Magyarország a világ 4. legnagyobb akkumulátoripari hatalma lehet Kína, az Egyesült Államok és Németország után, hazánk gyártási kapacitása elérheti a 250 GWh-t, ezzel az európai szükséglet 35 százalékát leszünk képesek kiszolgálni

– húzta alá a miniszter.

Nagy Márton szerint lényeges, hogy az akkumulátorgyárak jelentősen növelhetik a kutatás-fejlesztési ráfordításokat is. A CATL például már kutatói együttműködést kötött az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat akkumulátor-kutatásokra specializálódott részlegével, emellett a kínai társaság saját kutatóintézete további kutatási együttműködések lehetőségét nyitja meg a magyar kutatók számára.

A kormány célja minden beruházás esetében, hogy azok az előírásoknak és környezetvédelmi feltételnek megfeleljenek, illetve minél több magyar cég és minél magasabb szinten kapcsolódhasson be a termelésbe beszállítóként, ezzel is javítva a magyar gazdaság versenyképességét. Ennek érdekében a felek megállapodtak, hogy az egyeztetések a jövőben is folyamatosak maradnak.