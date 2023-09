Navracsics Tibor: A kormány még az ősszel rendezni akarja az Erasmus-program vitás kérdéseit

Elsőként Bóka János kapott szót. Elmondta, hogy a tárgyalások három témakörben zajlottak. Az első a 2024-es magyar elnökség, illetve annak céljai és tervei. Második kérdésként azok az ügyek kerültek sorra, amelyekről a tagállamoknak egyezségre kell jutnia, ilyennek nevezte a hétéves költségvetést. A harmadik téma az uniós források voltak.

Bóka János utóbbival kapcsolatban hozzátette, a magyar kormány továbbra is nyitott a tárgyalásra az uniós forrásokról, erre egy konkrét tervet is felvázolt az uniós biztosoknak.

Együttműködésre törekszik az Orbán-kabinet

Navracsics Tibor ezt követően elmondta, bíznak abban, hogy tudják rendezni a vitás kérdéseket az Erasmus-ösztöndíjakról még az ősszel, hogy így a magyar diákok megkaphassák az ösztöndíjat.

Mint azt megírtuk, Magyarország 3,9 milliárd eurós hitelkérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz a helyreállítási alap hitelrészéből, a dokumentumokat csütörtökön, határidőre eljuttatják a Bizottsághoz – jelentette be Navracsics Tibor egy rendezvényen csütörtökön Budapesten.

A területfejlesztési miniszter néhány napja azt mondta: 3,9 milliárd eurónyi összegre jelentenek be hitelkérelmet, az eddigiekhez hasonlóan energetikai infrastruktúra, energiahatékonysági pályázatok, illetve a zöldállátás projektjeinek finanszírozására.

„Augusztus 11-ig társadalmi vitán volt a terv, megismerhető volt az interneten keresztül. Van egy listánk arról, hogy kik szóltak hozzá, ezeket a véleményeket be is építettük. Ezt a tervet határidőig eljuttatjuk a bizottsághoz, amit aztán kiértékelnek. A projektek ezt követően válnak ismertté” – tette hozzá Navracsics Tibor, aki megjegyezte: Magyarország az egyik leghatékonyabb felhasználója az európai uniós forrásoknak, több tízezer beruházás valósult meg, nemcsak szabályosan, hanem célszerűen és hatékonyan is.

Úgy számolunk, hogy amennyiben észszerűen és jól hasznosítjuk ezeket a pénzeket, 2800 milliárd forint értékű beruházás valósulhat meg a következő pár évben Magyarországon – ha hagyják, hogy dolgozzunk, ha hagyják, hogy befektessük az EU-s pénzeket

− fűzte hozzá.

A tárcavezető szerda reggel Brüsszelbe utazott Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszterrel, ahol többek között az Európai Bizottság alelnökével, Maros Sefcoviccsal tárgyalt.

Fontos tárgyalásokra kerül sor ősszel

Az Index információi szerint ősszel folytatódhatnak a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló brüsszeli tárgyalások. A miniszterváltás nem hoz változást a szerepekben, pusztán a névtáblák cseréjét: Varga Judit helyett immár Bóka János igyekszik mielőbb tisztázni a jogi kérdéseket az EU-s döntéshozókkal, míg a szakpolitikai vonalat a támogatások felhasználásáról változatlanul Navracsics Tibor viszi tovább.

Az optimista forgatókönyv szerint őszre minden kérdés rendeződik, a pesszimista változat alapján ugyanakkor csak télre kaphatnak zöld utat a Magyarországnak járó pénzek. Kulcsfontosságú időszak kezdődik.

A nemzeti önrésszel 2027 végéig mintegy 14 ezer milliárd forint állhat rendelkezésre, azaz a hazai társfinanszírozással együtt, miközben a helyreállítási forrásokért is megéri lehajolni: hozzávetőleg 2300 milliárd forint ez a tétel. Ennek az összegnek a 48 százalékát olyan programok finanszírozására szükséges fordítani, amelyek segítik a klíma- és energiapolitikai célok elérését. További 30 százalék pedig a digitális infrastruktúra, a digitális közszolgáltatások és a vállalatok digitális átmenetét hivatott előmozdítani.

A 2021–2027-ES PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK 14 EZER MILLIÁRD FORINTOS ELMÉLETI PLAFONJA MÖGÖTT PEDIG AZ ÁLL, HOGY BŐ 4000 MILLIÁRDOT MÁR KORÁBBAN JÓVÁHAGYTAK AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI CÉLOKRA,

ehhez jön hozzá további 9-10 ezer milliárd forintnyi forrás a többi operatív programon keresztül. Ezt összegszerűen a devizapiac is befolyásolja, hiszen a támogatás euróban érkezik, azt ugyanakkor forintban használják fel a különböző beruházásokra. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer viszont nem tévesztendő össze egy pénzváltóval, egyelőre a jelenleg alkalmazott 375 forintos tervezési árfolyam az irányadó kurzus.

(Borítókép: Navracsics Tibor 2023. június 8-án. Fotó: Katona Tibor / MTI)