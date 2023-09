Bezárja gödöllői gyárát az autóipari multi, 800 ember veszíti el a munkáját

Bezárja a gödöllői gyáregységét a Lear Corporation Hungary Kft. Az autóipari multi egy munkásgyűlés keretében jelentette be a több mint 800 fős csoportos létszemleépítést.

Kozma Zsoltot, a Lear Munkavállalók Szakszervezetének elnöke a 24.hu-nak elmondta, hogy szerdán a cég egy több mint 800 fős csoportos létszámleépítést jelentett be, ami gyakorlatilag a gödöllői kábelkorbácsgyár becsukását jelenti.

Elmondása szerint a gyárbezárás oka az lehet, hogy a társaság valószínűleg úgy ítélte meg, hogy Magyarországon már túl magas munkaerő-költséggel jár a termelés. Az érdekképviseletnél azonban már az elmúlt években is tapasztalták, hogy az ágazat leépülőben van: éppen öt évvel ezelőtt zárták be a vállalat 500 fős gyöngyösi kábelkorbács-üzemét, és a gödöllői egységnél is voltak már több száz fős leépítések.

Az anyavállalat folyamatosan olyan országokban – például Szerbiában Marokkóban és Tunéziában – nyitott üzemeket, ahol érdemben alacsonyabb bérköltségen tudja ezeket a munkafolyamatokat végeztetni, s a társaság csoportosan helyezte át egyes termékek gyártását Magyarországról ezekre a telephelyekre

– mondta Kozma Zsolt.

Hozzátette, hogy eddig azonban úgy alakult, hogy a megszüntetett munkafolyamatok helyére rendre hoztak egy másikat, most azonban már nem érkezik újabb gyártás hazánkba, mert a szegényebb országokban olcsóbban és jóval nyereségesebben tud a Lear termelni.

A szakszervezethez eljutott információk szerint a gödöllői üzem nem kapott kormányzati támogatást, és létszámtartási kötelezettsége sincsen. A lap beszámolója szerint a gyár munkatársai szomorú, de nyugodt légkörben vették tudomásul munkahelyük megszüntetését.

Az elnök úgy tudja, hogy a dolgozók közel kétharmada több mint két évtizede állt a gyár alkalmazásában, sokan közülük pár évvel a nyugdíj előtt vannak, így számukra nem könnyű a mostani helyzetet feldolgozni.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a cég várhatóan hamarosan megkezdi a konzultációt, amelybe a szakszervezet is aktívan bekapcsolódik majd. Ezeken az egyeztetéseken kerül napirendre a leépítés ütemezése, az érintettek pontos száma, továbbá a leépítéssel kapcsolatos javadalmazási csomag is.