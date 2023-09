Váratlan döntéseket vázolt Lázár János, minden megváltozhat a beruházásoknál

„Új gazdasági övezetet hoz létre a kormány a Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc-háromszögben” – mondta szerdán Lázár János makói Rádió7 rádiónak, amit a Világgazdaság szúrt ki. Az építési és közlekedési miniszter azt mondta:

Továbbá a tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban nehéz döntéseket kellett meghozni: több ezer beruházást kellett leállítania. Ugyanakkor Lázár János szavai szerint most eljutottak odáig, hogy néhány tucat beruházás tervezéséről és megkezdéséről érdemben tudott tárgyalni a kormány. Szerinte kiemelten fontos lesz az úthálózat fejlesztése.

„És van egy nagy adósságunk. Minden út Budapestre vezet, Szegedről könnyebb eljutni a fővárosba, mint Debrecenbe. Ezért ha úgy tetszik, egy Debrecen–Szeged-hidat létesítünk” – mondta.

Lázár János a lap összefoglalója alapján úgy fogalmazott, hogy a vidék megerősítése stratégiai cél. Ezért az új beruházásokra is kitért:

Továbbá Lázár János hídépítési programot jelentett be: így nem az algyői híd az egyetlen, amely napirenden van. Az egyik új átkelő a Magyarcsanád és Csanád közötti Szent Gellért híd lenne, ami új átkelési pontot jelentene a román–magyar határon.

Szó van a Maros-hídról Kiszombor és Makó között. Kiderült az is, hogy új Szegedi Tisza-híd előkészülete folyamatban van. Ennek az a feltétele, hogy legyen megállapodás a szegedi városvezetéssel.

„Nekem az a feladatom, hogy kevesebb forrásból többet építsek, és hogy logikusabban használjam fel az erőforrásokat. Pénzből mindenki tud építeni, ezért kár lenne miniszternek lennem. Sokkal izgalmasabb ugyanezt pénz nélkül csinálni” – összegezte Lázár János azzal kapcsolatban, hogy mikor készülhetnek el a bejelentett beruházások. Végezetül újra hangsúlyozta: Debrecen prioritás, az ország második fővárosa, egyben a vidék fővárosa.

Közben Facebook-posztban kommentálta Vitézy Dávid az Építési és Közlekedési Minisztérium döntését. Szerinte a közvélemény a közlekedési miniszter kritikátlan Horthy-imádatával és az ebbe igen szégyenletes módon belerángatott Közlekedési Múzeum kiállításán mondott beszédével foglalkozik, addig azért más is történt a közlekedés háza táján.

A közlekedési szakember több példát is említ annak alátámasztására, hogy a tervezés vagy az engedélyezés leállításával miért és mekkora kár éri az ország közlekedésének fejlesztésében érdekelteket.

A kormány elkaszált egy rakat beruházást

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Magyar Közlöny legfrissebb számában döntött a kormány arról, hogy visszavonják „a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében” 1389/2023. (IX. 5.) korm.-határozatot, ami a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről szólt. A kórház építése és az orvosi eszközök beszerzése 300 milliárd forint lesz az előzetes számítások szerint, míg a kapcsolódó beruházásokra harmincmilliárd forintot szánnak.

Emellett a Ferencváros C elágazás – Kőbánya felső – Rákos – Rákosliget, valamint Rákos – Gyömrő vasúti vonalszakasz fejlesztése is várat magára, ahogy néhány fővárosi sportlétesítmény is. Illetve törölték az „Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra előkészítés Budapesten” című fejezeteket is, amely a Galvani hídra vonatkozik. A korábban publikált tervek szerint a XI. kerületben épülő kórház 1,2 millió embert szolgálna ki, és minden egészségügyi ellátásra lehetőség lesz, de úgy volt, hogy nem csak a kórház közvetlen környékét fejlesztik, a tervezők ugyanis csomópontok kialakítását is tervezték az M1–M7 autópálya bevezető szakasz – Budaörsi út – Gazdagréti út – Lapu utca – Dobogó út – kereszteződésében, a Balatoni út – Dobogó út kereszteződésében, valamint mentő- és buszsávokat is létesítettek volna.