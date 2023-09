Vitézy Dávid az Indexnek: Lázár János üvöltözött magából kikelve

„A magyar vasút ügye és problémái olyan súlyosak, hogy ehhez képest méltatlan olyan viszonzatlan szerelmi novellákba illő kitalált történetekre reagálni, miszerint a magyar vasút legfontosabb gondja, hogy én nem akartam Lázár Jánossal együtt dolgozni” – reagálta Vitézy Dávid csütörtökön az Index hasábjain megjelent Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettes nyilatkozatára.

Még szerdán robbant ki a heves szóváltás Csepreghy Nándor és Vitézy Dávid között. Legutóbbi anyagunkban összefoglaltuk, ez hogyan kezdődött, illetve a miniszterhelyettes az Indexnek úgy fogalmazott, hogy

elismerem Vitézy Dávid szakmaiságát és a vasút iránti elkötelezettségét. A szavahihetőségében sem kételkedtem. Mostanáig! Eddig is sok ízléstelen, ezáltal a vasutasokkal szemben tisztességtelen kritikája volt, de most hazudott is.