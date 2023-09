Ha ez igaz, hamarosan fülig érő szájjal böngészhetjük az álláshirdetéseket

A mesterséges intelligencia (AI) nemcsak az ipart és a technológiát változtatja meg, de úgy tűnik, a HR-osztályoknak is újra kell gondolniuk a munkakörök listáját. A legtöbb elemzést arról olvashatjuk, milyen állásokat törölnek majd el a gépek, már-már a filmbeli főgonosz szerepét osztják a mesterséges intelligenciára. Pedig a helyzet ennél sokkal árnyaltabb és fényesebb, ugyanis olyan új pozíciók jelennek meg, melyek létezéséről nem is álmodtunk volna, ilyenek az AI-etikusok vagy az AI-minőségbiztosítók. Ki tudja, talán még AI-humoristák is színpadra lépnek egyszer.