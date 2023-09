A cseh deviza csak nézhette, ahogy a forint ellopja a koronáját

A magyar deviza a hét eleji 385-ről egészen 383-ig erősödött az euróval szemben, amelyben segítségére voltak a nemzetközi események. Ezzel a teljesítménnyel a forint maga mögé utasította a gyengülő zlotyt és cseh koronát. Jövő csütörtökön Egerben, a Közgazdász-vándorgyűlésen beszédet tart Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György jegybankelnök, illetve Virág Barnabás MNB-alelnök is, majd pénteken Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, melyek befolyásolhatják a hazai fizetőeszköz mozgását. Pozitívan teljesítettek a főbb európai tőzsdék, és a magyar BUX-index is szárnyalt. Az olaj ára drágult, valószínűleg az üzemanyag ára is emelkedhet. Heti tőzsdei összefoglalónk.