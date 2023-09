Olyat lépett a NAV, amire senkire sem számított, „robotzsarukat" engedett rá a rendszerére. A virtuális revizorok a nap 24 órájában, évekre visszamenően kutatják a gazdasági események és a cégek bevallási adatai közötti konzisztenciát – árulta el a hatóság az Index megkeresésére. Az adóhivatal szerint a könyvelők felelőssége is egyértelműen megállapítható lesz, ráadásul a szabályok megszegését vagy az adóelkerülést célzó gazdasági műveleteket is megfogja a rendszer.

Egy olyan korszakban, ahol az adatot gyakran az „új aranynak” nevezik, az információ hatása a különböző szektorokra vitathatatlan. Az adózás az egyik olyan terület, amely valamelyest elkerülte az adattudomány teljes körű alkalmazását.

Azonban Magyarország Nemzeti Adó- és Vámhivatala (NAV) úttörő változást indít, amely példaként szolgálhat az adóhivatalok számára világszerte. Az információs technológia és az adattudomány fejlesztéseinek felhasználásával a NAV nem csak az adóbeszedés hatékonyságát növeli, hanem egyre kockázatosabbá teszi az adóelkerülést. Mindemellett számos előnyt is nyújt a magyar munkavállalóknak.

Az állampolgárok bármikor ellenőrizhetik az orvosi ellátásukat, nyugdíjukat megalapozó, aktuális foglalkoztatási adatokat

– fedte fel lapunknak a NAV, kiemelve, hogy ezzel hosszú távon nyújtanak biztonságot az adózóknak. Az adóhivatal részletesen bemutatta, mire lesz képes a rendszer:

A NAV rendszerszinten látja a teljes hazai gazdaságra vetítve például, ha egy számla áfatartalmát úgy helyezik levonásba, hogy arról a számla kiállítója nem jelentett, vagy azt nem támasztják alá az Online Számla, online pénztárgépek, VIES és vámigazgatás rendszereinek adatai.

Az is feltűnik, ha az adózó az uniós (közösségi) beszerzés áfáját nem vallja be.

Látható az is, ha az importőr vagy a közvetett vámjogi képviselő nem vall áfát.

Azonnal kiderül, ha egy cég alkalmazottak és alvállalkozó nélkül jelentős értékű számlát bocsát ki, vagy több cég közös könyvelővel, egymás közötti számlázásokkal optimalizálja az áfakötelezettséget, fiktív gazdasági eseményt valóságosként bemutatva.

Az adóhatóság látja egyebek mellett az olyan részgráfokat is, amelyekben áfahiányos körök vannak, például „missing trader” révén.

Az eltérési találatoknál az üzleti partnereket adategyeztetésre kéri fel a NAV, amihez létrehoz egy könnyen kezelhető, elektronikus kapcsolattartási felületet.

Hamar kiderül, hogy egy fiktív számlázásban melyik fél célja volt az adóelkerülés

– szögezte le az adóhivatal, hozzátéve, hogy a számlázási láncok tényleges haszonhúzóit is eredményesen azonosíthatja a hatóság, és jelezhet a jóhiszemű vállalkozásoknak, hogy ellenőrizzék a gazdasági partnereik szerepét a nyilvánosan is elérhető adatok alapján. Végeredményben a fejlesztésektől azt várják, hogy a jogkövető adózókat szolgálják és érvényt szereznek az igazságos közteherviselés elvének.

Leáldozott a tisztességtelenül adózóknak

Az adózás évszázadok óta a szervezett társadalmak alapköve. Az adórendszerek bonyolultsága az idők folyamán fejlődött, különösen a globalizáció és a digitális gazdaságok megjelenésével. Egy önbevalláson alapuló adórendszerben az állam adóhatóságának hatékonysága az adatok valódiságának ellenőrzésében kulcsfontosságú. Korábban egy tisztességtelen adózó lebukásának esélye nagymértékben attól függött, hogy kiválasztották-e ellenőrzésre. Ez már a múlté.

A részletes, tranzakciószintű adatok elérhetőségével a NAV jelentősen javította az állam, valamint a jogkövető vállalkozások és állampolgárok esélyeit az adóelkerülés elleni küzdelemben.

Az adóhivatal elmondása szerint Magyarországon ez a folyamat az utóbbi tíz évben rohamléptekben fejlődött, a kormány és a NAV erőfeszítéseinek, valamint az adatalapú gondolkodásnak köszönhetően. Az összegyűjtött adatok átfogóak, és lefedik a gazdasági tevékenységek különböző aspektusait.

A NAV ábrán is bemutatta a rendszer működését:

Így profitálnak a rendszerből a dolgozók

Jelentős az előrehaladás a foglalkoztatásban, ahol az adóztatást bonyolítja, hogy a jogszabályok nem az adó alanyára telepítik az adó bevallásának és befizetésének kötelezettségét. Lapunknak a NAV részletesen ecsetelte, hogy a munkavállaló terhei tipikusan ilyenek:

A munkáltató a dolgozó helyett kiszámítja, a béréből levonja és befizeti a személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékokat. Az eredeti koncepció az volt, hogy ha ezt nem teszi meg a munkáltató, akkor a lebukás kockázata és ennek anyagi következményei is őt terheljék. Ez így is volt mindaddig, amíg a társadalombiztosítási jogszerzés és annak megvásárlása függetlenek voltak egymástól. Ha a munkáltató az egykori APEH-nak nem jelentette be a jogviszonyt és azután nem is fizetett, de a nyugdíjbiztosítónak évente elküldte a nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lapot, akkor az elcsalt adó és járulék utáni bírság őt fenyegette ugyan, de a munkavállaló nyugdíjjogosultsága rendben volt

– emlékeztetett az adóhivatal, megjegyezve, hogy legfeljebb a betegállomány utáni táppénzhez és a gyermekszületéssel járó ellátásokhoz való jogosultság miatt kellett visszamenőleg néhány hónapot önrevízióval módosítani, hogy „minden rendben legyen”. „Akkoriban az állam nemigen bíbelődött a természetbeni egészségügyi ellátásra szóló jogosultság ellenőrzésével” – tették hozzá.

Bemutatták, hogy amikor a tajszámot zöldre, barnára és pirosra színezték, hogy a tb-jogviszonyhoz kössék az egészségügyi ellátást, akkor a trükkös munkáltatók alkalmazkodtak. A munkaviszony létrejöttét bejelentették egy T1041 elnevezésű nyomtatványon, a havi munkaviszonnyal kapcsolatos bevallásokat és befizetéseket viszont nem, vagy a ténylegesnél kisebb fizetést beírva teljesítették.

Így a tajszám zöld maradt, sőt, ha a munkavállaló lekérdezte az érvényességét, akkor megnyugodhatott, hogy be van jelentve, miközben a munkáltató megtehette, hogy nem vallotta és nem fizette be a tőle levont járulékokat

– világított rá az adóhivatal, kiemelve, hogy ennek a gyakorlatnak immár véget vetettek. A NAV minden egyes, T1041-es bejelentőn megnyitott jogviszonyhoz már megköveteli a járulékfizetést, a havi 08M-lap leadását vagy a jogviszony lezárását.

Könnyen csekkolhatjuk az adatainkat

A szervezet szerint a könyvelőnek is látnia kell, ha valaki be van jelentve, és a fizetését elutalták, de a járulékokat nem fizették be, ezért indokolt az ő felelősségüket is vizsgálni. A NAV ráadásul olyan elektronikus szolgáltatásokat üzemeltet, amelyek révén a munkavállaló a bejelentett jövedelem összegét is ellenőrizheti, havi bontásban. Ezt megteheti a „NAV-Mobil” bér- és járulékadatokat is bemutató, egyéni foglalkoztatási adatainak lekérdezésével, valamint a webes ügyfélportálon (https://ugyfelportal.nav.gov.hu/, keresetkimutatás lekérdezése).

A foglalkoztatással járó adatok valós időben kerülnek be a hatósági rendszerekbe, ahonnan a munkavállaló gyakorlatilag azonnal látni fogja, hogy milyen rá vonatkozó adat – munkaviszony változása, bérfizetés, betegállomány, TB-ellátások stb. – keletkezett

– ismertette az Indexnek az adóhivatal, hozzátéve, hogy a hitelességi garanciák a Digitális Állampolgárság Programban létrehozandó digitális identitásra fognak épülni. Várakozásaik szerint az Eseményalapú Adatszolgáltatási Platform (EMAP) projekt új helyzetet fog teremteni, tovább javítva a jogkövető vállalkozások helyzetét.

Robotzsaru a határon

Az adóhivatal ismertette, hogy az általános forgalmi adó esetében a helyzet még összetettebb. Az adót, főszabály szerint az eladó, Európai Unión (Közösségen) belüli beszerzés esetén az adóalany beszerző, unión kívülről történő import esetén az importőr fizeti meg. Ha nem ő a végfelhasználó, akkor a beszerzés áfatartalmát bevallásában levonásba helyezheti.

Ez csalási módszerek egész tárházának kifejlesztésére sarkallta az erre hajlamos adózókat

– világított rá lapunknak a NAV, kiemelve, hogy az adattudományra alapozott új rendszerek révén egyre inkább ki tudják szűrni az ügyeskedéseket.

Az online pénztárgéprendszer például a legérzékenyebb ponton gyűjti az adatot: az értékesítési lánc végén, a végfelhasználó vásárlásánál. Az Online Számla rendszerbe pedig a hazai vállalkozások számláinak adatai valós időben kerülnek be, a kézzel kiállított számlák adatai is legfeljebb négy napon belül. Az étel- és italautomatákból, valamint az építőipari, illetve a turisztikai rendszerekből érkező adatok az adózók valós gazdasági tevékenységének megismerését, gazdasági kapcsolatrendszerük átláthatóságát szolgálják.

A kamerarendszerek adatbázisát is felhasználják

Az áfabevallás 65M melléklapjai a befogadott és levonásba helyezett számlák adatait tartalmazzák. A VIES (Value-added Tax Information Exchange System) adatbázisból, az Európai Unió belhatárait keresztező kereskedelmi ügyletekhez kötődő adatok alapján a NAV értesül arról, hogy a hazai beszerzőnek a beszerzést az áfabevallásában fel kell tüntetnie. Fordított esetben a másik tagállam adóhatósága értesül arról, hogy melyik adózójától milyen áfafizetést várhat magyarországi beszerzése után. Az unió vámhatárát keresztező export vagy import esetén szintén tranzakciószintű adatok állnak a hatóság rendelkezésére.

Az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer (EKÁER) és a hozzá kapcsolódó közúti kamerarendszerek adatbázisaiból ellenőrizhető, hogy fennáll- e a számlázási bizonylatok és a tényleges áruforgalom közötti korreláció

– jelezték lapunknak a NAV szakemberei, megjegyezve, hogy ezt kiegészíti a NAV pénzügyőr járőreinek munkája során rögzített adathalmaz. Az adattudomány és az előrehaladott algoritmusok segítségével a NAV most már valós időben követheti az adatok konzisztenciáját.

Az adattudomány és a technológia használatával a NAV olyan precedenst teremt, amely globálisan forradalmasíthatja az adómegfelelés és az ellenőrzés területét. Ez egy nyertes helyzet mind az állam, mind a jogkövető adózók számára, hiszen egyenlővé teszi a versenyfeltételeket és nem csak kockázatossá, hanem egyre nehezebben kivitelezhetővé az adóelkerülést.

(Borítókép: Index)