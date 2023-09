Az OTP megremegett, Varga Mihály hiába korrigált

Az OTP-re és a forintra a Közgazdász-vándorgyűlésen a pénzügyminiszter által csütörtök délelőtt belengetett bankadóemelési ötlet igencsak negatívan hatott, amit az elhangzottak után már borítékolni lehetett.

Egyrészt a globális tőkepiacon sem volt fényes a hangulat, de ezt tetézte, hogy Varga Mihály elejtette a múlt heti vándorgyűlésen, hogy bár nem szeret ehhez az eszközhöz nyúlni, ha olyan a helyzet és a bankok továbbra is hasonlóan nyereségesek, mint most, akkor felmerülhet a bankok adóztatásának emelése, valamint a támogatott hitelek rendszerébe is belenyúlhatnak