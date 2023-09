Újra üzemanyaghiány lehet, ha a kormány visszavezeti a hatósági árakat

A hatósági ár eltörlése óta nem volt ennyire drága egy liter benzin, mint az elmúlt egy hétben – a KSH adatai szerint. A gázolaj is közelíti a rekordárat, jelenleg 682 forint egy liter. Mint arról az Index is hírt adott, szerdától hat forinttal csökken a benzin ára, így 652 forintba fog kerülni literenként, a gázolaj ára viszont nem változik.

Nemcsak az autósok, de a miniszterelnök is sokallja az üzemanyagárakat, Orbán Viktor napirend előtti beszédében erre is kitért. A kormányfő többek között arról beszélt hétfőn, hogy a kormány inflációs céljaira csak az üzemanyagárak emelkedése lehet veszéllyel. A miniszterelnök szerint ha ezeket a kereskedők nem tudják vagy nem akarják kordában tartani, akkor be fog avatkozni a kormány.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleménye szerint Nagy Márton a családok és a gazdaság védelme érdekében a Mol vezetőivel, köztük Ratatics Péterrel, a Magyar Ásványolaj Szövetség elnökével, a Mol Fogyasztási Szolgáltatások ügyvezető igazgatójával tárgyalt. A gazdaságfejlesztési miniszter világossá tette, minden lehetséges eszközzel tompítani kívánja az üzemanyagárak növelését.

Súlyos következményekre figyelmeztet Grád Ottó

Egy újabb árstop bevezetése nagyon súlyos következményekkel járna a Magyar Ásványolaj Szövetség szerint.

Szinte biztos, hogy nagyon rövid időn belül komoly hiányok alakulnának ki, elsősorban a gázolajpiacon, kiesne az import, és a hazai finomító a jelenlegi helyzetben biztosan nem képes megfelelő mennyiségű üzemanyaggal ellátni a piacot

– jelentette ki az RTL-nek Grád Ottó, a szövetség főtitkára.

A csatorna a Molt is felkereste. Mint válaszukból kiderült, „értik a kormányzat szándékát és erőfeszítéseit, mely az üzemanyagárak moderálására törekszik”, arra azonban nem válaszoltak, egyetértenének-e egy újabb árstoppal, és hogy ez járna-e ellátási problémákkal.