A magyar kreativitásnak nincsen párja, most épp gombából készítettünk tányért

Lerántották a leplet a MOME és a Salt étterem közös fejlesztéséről, a teljesen környezetbarát micélium-kender tányérról. „A tudományos munkatársak és a dizájnerek mellett a természetet is bevontuk alkotó szereplőként” – mondta Matheidesz Réka, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem vezérigazgatója, utalva arra, hogy a tányérokat nem gyártják, hanem maguktól nőnek korong alakúra a különböző formákban. A sci-fibe illő tálalóeszközt az Index testközelből is megvizsgálta.

A környezetvédelem és a fenntarthatóság napjainkban egyre fontosabbá válik, és ezen elvek mentén születnek meg az új innovációk. Ezek közé tartozik a teljesen környezetbarát, magyar fejlesztésű micélium-kender ötvözetű tányér. A formabontó tálalóeszközt a régió egyik legfontosabb kreatívipari központja, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) és a Michelin-csillagos Salt étterem közösen hozta létre. A lebomló tányér nemcsak a környezetvédelem jegyében született, hanem a csúcsgasztronómia és a design területén is új utakat nyit.

A biokompozit-anyagok térnyerése elkerülhetetlen a környezetkárosító anyagokkal szemben

– jelezte Minkó Mihály, az Innovációs Központ kutatója, hozzátéve, hogy ezek az anyagok egyelőre jórészt kísérleti fázisban vannak, azonban van közöttük néhány, például a micélium alapú biokompozit, amelynek már zajlik az ipari felhasználása. A szakember szerint segítségükkel talán már a közeljövőben csökkenthető azoknak a környezeti károknak a mértéke, amelyeket az elmúlt évtizedek során okozott az emberiség a bolygó ökoszisztémájának.

A micélium-biokompozitról röviden A gombák segítségével előállított micélium-biokompozit a hagyományos gyártási technológiák helyett mikroorganizmusok segítségével növesztve jön létre. Az alternatív anyagok közül a csomagolástól az építészetig alkalmas lehet különböző műanyagok kiváltására, a könnyű, porózus, de jó tűzálló tulajdonságokkal bíró matéria valahol a hungarocell és a parafa között helyezhető el. Attól függően, hogy milyen gombafajokkal dolgoznak, különböző tulajdonságokkal bírhat, lehet keményebb vagy puhább, de a nedvszívóképességük is változóan alakulhat.

A MOME Innovációs Központjának Anyagkutatás Hubja évek óta vizsgálja a micélium alternatív felhasználási módjait: az anyagkutatás és az alkalmazott design gasztronómia területén most találkozhatunk először ezzel az újdonsággal. A fejlesztésben pedig tökéletes partnerre találtak a zöldmegoldások gasztronómiai alkalmazásában élen járó Salt étteremben.

Az étkezés és annak élménye egy olyan terület, amelyhez mindenki tud valamilyen módon kötődni. Az élményhez pedig értékeket, akár a környezettudatosságot lehet társítani

– mondta Matheidesz Réka az Indexnek. Az egyetemi vezető kiemelte, hogy a MOME ezen a területen is élvonalbeli szerepet vállal, már most is számos fenntarthatósági projektet valósítanak meg, és a jövőben is további lépéseket tesznek ezen az úton. Az oktatásban is nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti szempontokra, hiszen a jövő dizájnereinek már most ismeretekkel kell rendelkezniük ezen a területen.

A természet mint alkotótárs

A műanyagok és más nem lebomló anyagok negatív környezeti hatásai nem új keletűek, ezeket részletezni sem szükséges. Azonban a megoldások keresése során egy új irányzat bontakozik ki: a természet bevonása a gyártási folyamatokba.

Ahelyett, hogy kőolajat bányásznánk és környezetkárosító módon alakítanánk át, a micélium tányér gyártása során a természetet »kérjük meg«, hogy vegyen részt az alkotási folyamatban

– mondta lapunknak Jávor Dániel, a MOME üzletfejlesztési vezetője, elmagyarázva, hogy gombafonalakat táplálnak kenderrel, majd egy előre elkészített formába – amit Sinkó-Kalocsai Dorottya tervezett – vezetik, ahol a természet saját ritmusában, de az ember által kijelölt irányban növekszik. Az eredmény? Egy teljesen lebomló, környezetbarát tányér.

A fenntarthatóság és a design találkozása

A micélium tányér nem csak egy innovatív design elem, hanem egy környezetbarát megoldás is, a tányér kialakítása és anyaga is ezt az üzenetet hordozza.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem filozófiája szerint – névadónk, Moholy-Nagy László után szabadon – nem a tárgy, hanem az ember a fontos, a tárgyak csupán eszközök az emberekhez való eljutáshoz

– fogalmazott lapunknak Matheidesz Réka, aki szerint a micélium tányér is egy ilyen eszköz, amely a fenntarthatóság fontosságára hívja fel a figyelmet. A MOME filozófiája szerint a tervezés során nem csak az emberi szükségleteket és kívánságokat veszik figyelembe, hanem azt is, hogy a termékek és szolgáltatások hogyan hatnak más élőlényekre, például növényekre és állatokra – magyarázta az egyetem vezérigazgatója.

Fontos üzenetet küldtek a világnak

Jávor Dániel elmondta, hogy az intézmény fő célja olyan projektek megvalósítása, amelyek valódi értéket képviselnek, és kifejezetten fontosnak tartják, hogy a tervezők-alkotók és az üzleti terület szereplői közösen gondolkodjanak, kutatás-fejlesztési projekteken dolgozzanak együtt – az üzleti siker és az értékteremtés itt összekapcsolódik. Jávor Dániel kiemelte, hogy ehhez olyan partnerekre van szükség, akik tudnak és szeretnének élni a MOME szakértőinek tudásával, és használják az intézményben rejlő nagy innovációs potenciált és tapasztalatot.

A Salt filozófiájának fontos része a fenntartható design. Ez az együttgondolkodás és a közös munka a MOME-val is azt mutatja, hogy a gasztronómia, a tudomány és az anyagkutatás tud együtt haladni

– mondta Tóth Szilárd, az étterem séfje, aki elárulta, hogy a micéliumgomba-tányér már a Salt történetének része lett és büszkén mutatják meg a hozzájuk betérő vendégeknek is.

Szeretnénk nemzetközileg is példát mutatni, és bízunk abban, hogy a tárgy által képviselt, az ügyféllel és a természettel is közös tervezési folyamat, illetve a környezetbarát megoldások, naturális anyagok mindennapi használata nemzetközi szinten is elterjed

– fogalmazott Jávor Dániel, a MOME üzletfejlesztési vezetője. A szakértő szerint a nemzetközi terjeszkedésnél az egyik fő kérdés az, hogy vajon a micélium alapú termékek tömeggyártása is lehetséges-e anélkül, hogy elveszítenénk a fenntarthatósági elveket. A kézműves termelés és a tömeggyártás közötti egyensúly megtalálása szerinte bonyolult, de kulcsfontosságú.

Bár az üzleti szempontok is megjelentek a projektben, az innováció és az együtt gondolkodás voltak az elsődlegesek. A jövőben a zöld és üzleti szempontoknak kéz a kézben kell járniuk

– erre már Matheidesz Réka mutatott rá, kiemelve, hogy az egyetem filozófiája szerint a természet nem egy különálló entitás, amelyet károsíthatunk vagy figyelmen kívül hagyhatunk, hanem egy aktív résztvevő, egy alkotótárs. A micélium tányér esetében ez különösen érvényes, hiszen a természet maga is részt vett a tálalóeszköz létrehozásában.

(Borítókép: MOME)