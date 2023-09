Teljes tűzerővel ront rá a kormány az arctalan ellenségeire

A digitális korban a csalók már nem válogatnak: nem számít kor, nem, végzettség vagy érdeklődési terület. „Az első negyedévben több milliárd forint értékben történtek online csalások" – mondta az Indexnek Túri Anikó, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára. A csalók eszköztára pedig egyre kifinomultabb, sok esetben pszichikai nyomást gyakorolnak az áldozataikra, így még a legóvatosabb emberek is veszélyben vannak.

Napjainkban a kibervédelem fontossága nemzetközi szinten is egyre inkább előtérbe kerül. Magyarország nem kivétel ebben, ezért is alakult meg a kibervédelmet erősítő KiberPajzs Program, amelynek tagja a Gazdaságfejlesztési Minisztérium mellett többek között a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Bankszövetség és az ORFK is.

Nagyjából 75 millió forintot tesznek zsebre az online csalók napi szinten

– mutattunk rá egy korábbi cikkünkben. Az MNB adatai alapján az idei év második negyedévében a bankkártyáinkat és a bankszámlánkat ért kár összege meghaladta a 6,92 milliárd forintot, amely jelentős ugrás az első negyedéves 4,76 milliárd forinthoz képest.

Falat emelnek a csalók elé

Magyarországon létezik egy kezdeményezés, a KiberPajzs Program, amely összefogja a hatóságokat, piaci szereplőket és szabályalkotókat, hogy közösen dolgozzanak ki stratégiákat, és megosszák az információkat. Ezzel a koordinált megközelítéssel hatékonyabban tudják leküzdeni a csalásokat, és visszaszorítani a kibertér kalózait.

Sajnos már nem beszélhetünk rétegekről, nem beszélhetünk korosztályról, nemről, végzettségről, érdeklődési területről. A csalók mindenkit elérhetnek, próbálkoznak, és olyan erőteljes pszichikai nyomásgyakorlást folytatnak, hogy gyakorlott, körültekintő emberek is sajnos áldozatul eshetnek

– mondta az Indexnek adott interjúban Túri Anikó a KiberPajzs Programot bemutató sajtóesemény után. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára az előző mondataihoz hozzáfűzte, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy higgadtan, nyugodtan és átgondoltan intézzük pénzügyeinket.

Teljes tűzerővel küzd a kormány

Az államtitkárt arról is kérdeztük, hogy milyen lépéseket tettek már a kiberbűnözés visszaszorítására. Elmondta, hogy állandó egyeztetések zajlanak, számos jogszabályt már módosítottak, de most is új irányok és projektek kidolgozása kezdődik. Konkrétumként, ahol már a megvalósítás útján járnak, a csalásszűrő rendszert emelte ki, ahol hosszú egyeztetési folyamat eredményeként a jogszabályok módosítása megtörtént, és a rendszerek felállítása kezdődik.

A lényeg, hogy nem állunk meg, folyamatosan figyeljük a változásokat, hogy reagálni tudjunk. Ehhez a vállalkozások, érdekképviseletek és társtárcák bevonása is folyamatosan megtörténik

– árulta el lapunknak Túri Anikó, megjegyezve, hogy a GFM célja, hogy most már a KiberPajzs „csapatának” tagjaként a csalás vagy megtévesztés áldozatává válók segítésére és tájékoztatására is minél nagyobb hangsúlyt helyezzen. Ennek szellemében a csalások ellen konkrét tanácsokat is megosztott olvasóinkkal a gazdaságfejlesztési tárca államtitkára.

A csalások ellen jó ellenszer a higgadtság

Túri Anikó korábban már kiemelte, hogy a csalók eszköztára bővül, és sok esetben pszichikai nyomást gyakorolnak az áldozataikra. A védekezés lépéseit betartva azonban sikeresen védekezhetünk a kiberkalózok támadásai ellen:

védjük az adatainkat, ne adjuk ki, ne adjuk meg semmit, ne férjen hozzá senki,

legyünk olyanokkal tisztában, hogy ha nekünk utal valaki, ott nekünk semmit nem kell jóváhagyni, ne ugorjunk be ilyeneknek,

használjuk a webkártyát, ami lehetővé teszi az internetes fizetést, és elég kizárólag annyit rátenni, amennyi az aktuális vásárlásunk összege, így azon az úton a támadhatóságunkat ellehetetlenítettük,

annyit rátenni, amennyi az aktuális vásárlásunk összege, így azon az úton a támadhatóságunkat ellehetetlenítettük, ha a banki felületre lépünk, akkor ne ismeretlenek által küldött linkről, hanem a saját, megszokott utunkon tegyük meg,

pénzügyeinket mindig odafigyelve, sürgetéstől mentesen, higgadtan, nyugodt körülmények között intézzük

– sorolta a lépéseket Túri Anikó, hozzáfűzve, hogy ha mégis megtörtént volna a baj, és csalás áldozatai lettünk, akkor azonnal cselekedjünk, haladéktalanul értesítsük a pénzügyi szolgáltatónkat, számlavezető bankunkat, és a nyomozó hatóságok munkáját is azzal segítjük, ha azonnal megtesszük ott is a lépéseket.

A vállalkozásoknak is fel kell készülniük

A minisztérium nemcsak a jogalkotás előkészítésében látja a szerepét, hanem a kommunikáció és a pénzügyi tudatosság területén is aktívan részt kíván venni. A KKV-k, azaz a kis- és középvállalkozások is gyakran válnak csalások áldozatává, ezért a tárca célja, hogy segítse őket a felkészülésben.

Fontos látni azt is, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium a KKV-k terén is feladatokkal rendelkezik, és a csalások sokszor már őket is érintik, így elé kell menni annak, hogy ott a probléma nagyságrendje nagyobb méreteket öltsön

– jelezte lapunknak Túri Anikó, megjegyezve, hogy a digitális biztonsági alapismereteknek részét kell képezze a megelőzéshez kapcsolódó tudnivalók mellett az is, hogy mit tegyünk, hova forduljunk, ha már megtörtént a baj. A KiberPajzs kezdeményezés erősségének gondolja, hogy minden tag a saját szemszögéből, a saját feladat- és hatásköréből fakadóan a leghatékonyabban és leggyorsabban tudja az erőforrásait cselekvéssé alakítani, így gátolva meg a csalók előretörését, és szorítva folyamatosan őket egyre hátrébb, nehezítve a károkozást.

