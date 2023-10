Bajban van a népszerű utazási iroda a bankleállás után

A külföldi fociutakat szervező Éld Át Utazási Iroda is azon vállalati ügyfelek közé tartozik, amelyek alaposan megsínylik, hogy az MBH Bank informatikai átállása után továbbra sem zavartalan az ügyintézés. A cég vezetője elmondta: annak köszönhetően tudták csak hazahozni utasaikat, hogy a privát bankkártyáikkal rendezték a felmerülő költségeket. Pénzt küldeni ugyanis nem tudnak, de utalást fogadni sem, sőt teljesen elérhetetlen számukra az online banki felület.

Az MBH Bank informatikai átállása után akadoztak a pénzintézet szolgáltatásai, ami miatt még több olvasói levelet kaptunk a témában, mint előtte. Mind a vállalati, mind pedig a lakossági ügyfelek köréből számos panasz érkezett, amely szerint cseppet sem zökkenőmentes a bankszünnap után a pénzintézet online felületének használata. Pedig a cél az volt a bank megkeresésével, hogy válaszokat kapjanak kérdéseikre az ügyfelek.

Ennek megfelelően az MBH-nál azt jelezték az Indexnek, hogy a hétvégi és hétfői szolgáltatáskiesés miatt jelentős terhelés mellett indultak el az elektronikus csatornáik, ez okozhatja a rendszerek lassulását. Egyúttal az informatikai átállás időzítésére (amelynek a célja a korábbi Budapest Bank vállalati ügyfélállományának migrálása volt az egykori MKB informatikai rendszerébe) is magyarázatot adtak azzal, hogy a piaci sztenderdek szerint jártak el, ilyen típusú, nagy léptékű átállási munkálatokat mindig a hónap végére időzítik a bankok. Ezzel összefüggésben ugyanakkor tervezetten jelentősen megnövelték az ügyfélszolgálati kapacitásokat és megerősítették a belső banki támogató funkciókat. A mérleg másik serpenyőjében ugyanakkor háborgók sokaságát találjuk.

A működésképtelenség határán

Az elégedetlen vállalati ügyfelek között feltűnt az Éld Át Utazási Iroda is, amely hosszú ideje foglalkozik sportturizmussal, így mérkőzések köré szervezett külföldi utakkal, illetve jegyértékesítéssel. Az iroda vezetője, Séra Attila az Indexnek jelezte: 16 éves cégük gyakorlatilag működésképtelenné vált, mivel a kedd délre ígért fejlesztések nem értek véget az MBH Banknál. Szerdán arról számolt be, hogy két napja elérhetetlen a számlájuk, nem tudnak utalni, de ugyanígy utalásokat fogadni sem, nem tudják használni a bankkártyájukat.

Utazási iroda vagyunk, jelen pillanatban a működőképességünk határán

– nyomatékosította a cégvezető, csütörtök délután pedig megerősítette, hogy ezek a problémák azóta sem oldódtak meg.

Séra Attila szerint ilyen hírnévre sosem vágynának, de könnyen

azzal is az Index címlapján találhatták volna magukat, ha nem tudják hazahozni az elmúlt napokban az utasaikat.

Ezt a blamát azzal kerülték el, hogy a privát kártyáikkal fizették a felmerülő költségeket, a forrásaik azonban végesek. Ebből a szempontból korántsem volt kockázatmentes a liverpooli túra sem, amely azért volt népszerű, mert aki csak teheti, szeretné megnézni legalább egyszer élőben is Szoboszlai Dominikot az Anfield Roadon.

Azóta sem állt helyre a rend

Az utazási iroda vezetője kiemelte: azóta sem állt helyre a szolgáltatás, sőt, teljesen elérhetetlen az online banki felület. Cégük működését napok óta magánszemélyként a saját számláikról finanszírozzák. Emellett ráadásul, ahogy sok más vállalkozásnál, így az Éld Átnál is – amelynek az üzemeltetője a Milan Ticket Shop Kft. – nehezen képzelhető el a számlák menetrend szerinti havi zárása. A vállalkozó hangsúlyozta:

Már panaszt tettek, a kártérítési pertől sem riadnak vissza.

További olvasói levelek között szemezgetve visszatérő elem volt a megállapítás, amely szerint a vállalatok azért háborognak, mert az átállás után a korábbi Budapest Bank (BB) vállalati ügyfelei nem férnek hozzá a számláikhoz. De azok sem, akik egy belépéssel több számlát is kezeltek, így például magánt, cégest vagy értékpapírszámlát. Többen arról számoltak be, hogy az érintett ex-BB-s ügyfeleknek törlődött a vállalati belépéshez szükséges felhasználóneve, amit a fiókokban sem tudnak helyreállítani. Tapasztalatok szerint ennél tovább jutni a call center automaták használatával sem lehet. Ugyanakkor a probléma nemcsak a vállalatokat érinti, hanem a magánszemélyeket is, tekintve, hogy sokan még mindig nem jutottak hozzá a munkabérükhöz.

(Borítókép: Vajda János / MTI)