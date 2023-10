Nem akárkivel tárgyalt Orbán Viktor Kínában

Orbán Viktor miniszterelnök mellett Matolcsy György jegybankelnök is Pekingbe utazott – az Övezet és Út Fórumra.

Matolcsy György is felszólalt a pekingi Övezet és Út Fórum tematikus rendezvényén – közölte a Magyar Nemzeti Bank, amit a Világgazdaság összegzett. A konferencián való előadás mellett a jegybank elnöke a kínai pénzügyi rendszer számos vezetőjével tárgyalt Kína és Magyarország további pénzügyi és gazdasági együttműködési lehetőségeiről.

A beszámoló szerint a jegybankelnök előadásában arról beszélt, hogy Magyarország „keleti nyitás” politikája jól illeszkedik az Övezet és Út céljaihoz, ezért is csatlakozott hazánk Európából elsőként a kezdeményezéshez.

Matolcsy György hozzátette, hogy a kezdeményezés multilaterális együttműködési platformmá fejlődése hozzájárult az úgynevezett eurázsiai kor megszületéséhez, ugyanis Eurázsia szerepe és súlya az elmúlt években nőtt.

A világ gazdasági súlypontja pedig Kína és más feltörekvő ázsiai gazdaságok miatt áthelyeződik, így az Európai Unió versenyképessége nagyban függ a Kínával való együttműködéstől.

Matolcsy György aláhúzta, a közelmúltban drámai változások mentek végbe a világban, és szerinte most, a 2020-as években egy olyan ciklusnak lehetünk tanúi, amely sok hasonlóságot mutat a múlt század 40-es és 70-es éveivel.

Úgy vélekedett, hogy a külső sokkok hatása nagyon jól látható, elég csak megvizsgálni az energiaárakat, amelyek nagyobb energiahatékonyságot és innovációt igényelnek, és az energiaforrásokért folytatott versenyt is a globális politika élvonalába helyezik.

A jegybankelnök a BRI Fórumon számos egyeztetést folytatott a Magyar Nemzeti Bank kiemelt kínai állami partnereivel: a kínai Államtanács Fejlesztési Kutatóközpontjának (DRC) vezetőjével, Lu Hao miniszterrel, akivel megállapodtak a további szakmai együttműködés irányaiban. Emellett olyan kínai kereskedelmi bankok vezetőivel is, mint az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) vagy a China Construction Bank (CCB) – összegezte a lap.

Már konkrét megállapodás is született

Szerdán a Gazdaságfejlesztési Minisztérium arról tájékoztatott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kínai látogatása keretében megbeszélést folytatott Chen Siqinggel, az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) elnökével. A tárgyalást követően Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter Liao Linnel, az ICBC vezérigazgatójával egy együttműködési megállapodást írt alá.

A MEMORANDUM CÉLJA A MAGYAR–KÍNAI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK TOVÁBBI FEJLESZTÉSE,

valamint a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok megerősítése és a befektetési, finanszírozási és fizetés területein adódó üzleti együttműködések előmozdítása, többek közt a FinTech innovációk a mesterséges intelligencia alkalmazása területén.

A tárca a közleményében arra is kitért, hogy az együttműködési megállapodásban a felek különösen nagy hangsúlyt fektetnek az infrastrukturális és zöldprojektek finanszírozásának lehetőségeire, valamint a kínai vállalatok teljes ellátási lánca magyarországi létrehozásának kérdéskörére.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a megállapodással kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy Magyarország nemcsak a nyugati és keleti tőke és csúcstechnológia gazdasági találkozási pontjává, hanem emellett regionális pénzügyi központtá is kíván válni.

A MEGÁLLAPODÁS MEGERŐSÍTI TOVÁBBÁ: A KÉT FÉL AZON DOLGOZIK, HOGY AZ ICBC FIÓKTELEPET NYISSON MAGYARORSZÁGON.

Az ICBC a világ legnagyobb bankja, amely világszerte összesen 11 millió vállalati és 729 millió lakossági ügyfélnek nyújt átfogó pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat.

Érkeznek a megállapodások Kínából

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a magyar kormány delegációja közel egyhetes látogatást tesz Kínában. A miniszterelnök és Nagy Márton a héten már több sikeres együttműködési megállapodásról is tájékoztatott. Orbán Viktor és Li Csiang kínai kormányfő hétfői megbeszélését követően Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a két miniszterelnök jelenlétében négy megállapodást írt alá:

a digitális gazdaság területén történő együttműködés erősítéséről, a gazdaságfejlesztési politika területén történő együttműködésről és cseréről, a technológiafejlesztés területén történő együttműködésről, valamint a digitális gazdasági fejlesztés területén történő együttműködés erősítéséről.

Nagy Márton az együttműködési megállapodásokról szólva kiemelte, Kína Magyarország 9. legjelentősebb kereskedelmi partnere és a világ második legjelentősebb gazdasága. A kínai gazdaság rendkívüli fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, és technológiai világnagyhatalommá vált.