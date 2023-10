A kormány újabb megállapodást kötött Kínában, egy technológiai óriás főszereplő lesz

Orbán Viktor miniszterelnök az Egy övezet, egy út fórumhoz kapcsolódó többnapos kínai útja keretében a Huaweihez látogatott. A megbeszéléseket követően a gazdaságfejlesztési miniszter és Gao Weijie, a Huawei Technologies Magyarország és Nyugat-Balkán régió vezérigazgatója egyetértési megállapodást írt alá, amely

tovább mélyíti a kormány és a Huawei között 2013-ban megkezdett stratégiai együttműködést.

A tárca közleménye szerint a felek rögzítették, hogy az ipar és gazdaság digitális átalakulása olyan stratégiai fontosságú terület, amely jelentős lehetőségeket rejt Magyarország számára.

Az unió tíz legjobban teljesítő országa a cél

Ennek kihasználása érdekében a Huawei egyrészt előremutató kapcsolatokat alakít ki a magyar technológiai ökoszisztéma szereplőivel, a Neumann Nonprofit Kft., és az olyan szakmai együttműködési fórumok, mint az 5G Koalíció vagy a Mesterséges Intelligencia Koalíció pedig partnernek tekintik a Huaweit a digitális átalakulás elősegítésében.

Magyarország elkötelezett az energiaszuverenitás megteremtése, a zöldátállás és a megújulóenergia-termelés kiaknázása mellett, amelyben a Huawei együttműködésére is számít, különös tekintettel az ehhez kapcsolódó digitális technológiák és intelligens energiarendszerek alkalmazására, amelyek által egyaránt tovább erősíthető a hatékonyabb, megbízhatóbb és fenntarthatóbb energiatermelés és energiafogyasztás.

A minisztérium arra is kitért, a most aláírt megállapodás szerint mindemellett a Huawei részt vesz a magyarországi elektromos járműtechnológiához kapcsolódó töltőrendszerek, infrastruktúra fejlesztésében is annak érdekében, hogy hazánkban magas minőségű, biztonságos és megbízható hálózat álljon rendelkezésre.

A gazdaságfejlesztési miniszter az aláírás kapcsán kiemelte, hogy Magyarország 2030-ra az Európai Unió 10 legjobban teljesítő országa közé kíván előrelépni a digitális gazdasági és társadalmi fejlettséget tekintve, ebben pedig fontos szerepet játszanak az olyan megbízható, magas színvonalú technológiát képviselő partnerek, mint a Huawei. Majd hozzátette:

A magyar gazdaság versenyképességének megőrzéséhez kettős transzformációra van szükség, azaz a vállalkozásoknak, gazdasági szereplőknek végre kell hajtania a digitalizációt és a zöldátállást is. Alkalmazni kell a mesterséges intelligencia, a bigdata, az Ipar 4.0 megoldásait, hiszen ezekben rengeteg fejlődési és versenyképességi potenciál azonosítható. Ez az alapja a fenntartható és dinamikus gazdasági növekedésnek, ezáltal védhetők meg a munkahelyek, így a családok is.

A Huawei több mint 170 országban van jelen, mintegy 3 milliárd embert szolgál ki, miközben munkavállalóinak több mint fele a kutatás-fejlesztésben dolgozik. A Huawei valamennyi üzletágával jelen van hazánkban, Magyarországon működik a vállalatcsoport Kínán kívüli legnagyobb logisztikai és gyártóbázisa, a Huawei Európai Ellátó Központ, ahol több mint kétezer embert foglalkoztat – zárta közleményét a minisztérium.