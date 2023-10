Volt jegybankelnök: euróval fényesebben sütne a nap a magyar gazdaságra

A magas infláció a magyar gazdaság legnagyobb problémája – mondta a növekedés.hu-nak adott interjújában Járai Zsigmond. A korábbi pénzügyminiszter és jegybankelnök, jelenleg miniszterelnöki megbízott szerint a fogyasztói árak annak ellenére magasak, hogy „áldozatokkal már sikerült csökkenteni”.

„Az inflációt csak nagyon nagy áldozatok árán lehet leszorítani. Ehhez a kormány és a jegybank együttes munkája szükséges. Mindenkinek el kell látni a saját feladatát” – fogalmazott, hozzátéve: ez azért nem könnyű, mert a kormány politikai célokat követ döntései nyomán, míg a nemzeti bank nem. Szerint év végére meglesz a kormány által kitűzött egy számjegyű infláció, ám ez még mindig elég messze lesz a jegybank által kitűzött 3 százalékos céltól.

Járai szerint az Európa-rekorder magyar infláció mögött a nemzetközi helyzet, az orosz–ukrán háború hatásai, illetve az energiaválság húzódik meg okként, ám hazai tényezők is szerepet játszanak a pénzromlásban. Kitért az eltúlzott állami beavatkozásokra. Rámutat, hogy a különadók, az állami támogatások, valamint az ársapkák olyan tényezők, amelyek hozzájárultak a fogyasztói árak elszállásához.

Szerinte ezek az intézkedések torzítják a piaci versenyt, így növelik az inflációt. Épp a piaci versenyt kellene növelni, aminek árcsökkentő hatása van.

A volt jegybankelnök szerint az állami beavatkozás kétélű fegyver. Különleges helyzetben szüksége lehet rá, ám óvatosan kell kell bánni vele, mivel „már középtávon is kontraproduktív a szabad piac és verseny korlátozása”.

Emellett szerinte könnyebb helyzetben lenne az ország, ha forint helyett eurót használnánk.

A Covid-hatást ellensúlyozó költségvetési kiadások és monetáris lazítás mellett az euró hiánya is hozzájárult az inflációhoz. Sajnálom, hogy 2007-ben az akkori célkitűzések ellenére nem sikerült bevezetni az eurót, és sajnos azóta sem. Ha most az euróövezethez tartoznánk, könnyebb helyzetben lennénk. A jegybank is, és a költségvetés is