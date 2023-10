Magyarországon is elérhető az amerikai álommeló, így lehet bejutni a Google-höz

„Ebben a szakmában nincs olyan, hogy már mindent tudok és többet nem kell tanulnom" – mondta az Indexnek Petra Viola, a Google Cloud AI magyar csapatának fejlesztési igazgatója. A technológiai óriáscég nemcsak a technikai tudásra helyezi a hangsúlyt, hanem arra is, hogy a jelöltek képesek legyenek megkérdőjelezni a megszokottat és újító szemlélettel közelítsenek a problémákhoz, ezt a felvétel során is szűrik. Exkluzív interjúnk a Google fejlesztési igazgatójával.

Sokan a két kezüket összetennék, ha a világ legnagyobb keresőmotoros cégének dolgozhatnának. Az amerikai–magyar álom pedig nem elérhetetlen, viszont az tény, hogy magasra teszi a lécet a Google. Többek között erről kérdeztük exkluzív interjúnkban Petra Violát, a Google Cloud AI magyar csapatának fejlesztési igazgatóját, kitérve arra is, hogy:

milyen a Google Magyarországnál dolgozni, mit várnak el a munkavállalóktól,

hogyan ösztönzik az innovációt és a kreativitást a keresőmotoros cégnél,

mire használják a mesterséges intelligenciát a techóriásnál,

melyek a Google Cloud Nexten bejelentett termékek és milyen újítások várhatók,

végül pedig tanácsokat is kapnak a fiatal szakemberek, akik az AI-fejlesztés területén képzelik el a jövőjüket.

A bólogató Jánosoknak esélyük sincs bekerülni

Hogyan lehet bekerülni, és mire számítson, aki a Google csapatába csöppen?

A nagy külső és belső elvárások közepette nem egyszerű, de próbálom megadni a csapatnak azt a mennyiségű autonómiát, amit elbírnak. Ha sok, visszaveszünk, ha kevés, akkor nagyobb teret biztosítunk. Ezen kívül arra bátorítok mindenkit, hogy a dolgok jelenlegi helyzetét megkérdőjelezni és javaslatokat tenni minden esetben rendben van, sőt elvárt. Kifejezetten örülök, ha a csapattal ilyen jellegű beszélgetéseim vannak.

A „bólogató János” magatartás nem visz előre.

Ha beletörődést látok, azt általában nem hagyom annyiban, és megfelelő kérdésekkel vagy direktben próbálom kimozdítani az embereket a megszokott megoldásokból vagy gondolatmenetből. Azt hiszem, szerencsés helyzetben is vagyok amiatt, hogy a Google felvételi folyamata kifejezetten szűr is erre: a felvételnél az egyik kritérium, hogy ilyen irányú tapasztalatuk vagy igényük legyen. Elvárás, hogy a megszokottat meg tudjuk kérdőjelezni.

Mi visz sikerre egy olyan cégnél, mint a Google, ahol nem ritkák a kiélezett helyzetek?

Ebben a szakmában nincs olyan, hogy már mindent tudok és többet nem kell tanulnom. A generatív AI gyors fejlődése erre a legjobb példa.

Aki nem fejleszti magát aktívan – akár pályakezdő, akár régi motoros legyen –, lemarad.

Úgyhogy pályakezdőknek és egyetemistáknak mindenképpen azt javaslom, hogy minél több tudást próbáljanak a területtel kapcsolatban magukba szippantani. Az AI és a Cloud technológiák együttes forradalma kikerülhetetlen manapság, bármilyen üzletágról is legyen szó.

Svájc után most Magyarországon épített fel egy csapatot, milyen szempontokat tart szem előtt, milyen vezetői készségek visznek sikerre?

Azt el kell mondanom, hogy nagyra értékelem azokat a tapasztalatokat, amelyeket még Magyarországon szereztem a karrierem elején. Nagyon jó csapatokkal és menedzserekkel volt szerencsém dolgozni, és ezek a kezdeti tapasztalatok és példaképek meghatározóak voltak. Segítettek felismerni az erősségeimet, és fejlődni abban, ahol hiányosságaim voltak. Tény, hogy menedzsmentet a gyakorlatban a Google-nél tanultam és gyakorolhattam. Ezért nagyon hálás vagyok.

A Google nemcsak AI fejlesztésekben, de a csapatépítés és menedzsment gyakorlatának kutatásában is elöl jár.

A menedzsmentkutatást például nagyon találóan oxigén projektnek nevezték el, és ennek az eredményeit a nyilvánossággal is megosztotta a Google. Nagy vonalakban: elsősorban egy befogadó, jól együttműködő csapat építését tartom fontosnak. Ez volt az elsődleges célom, amikor a budapesti csapat bővítésén dolgoztam. Másodsorban, ami szerintem nagyon fontos egy vezetőben, az a határozott döntés képessége, akkor is, ha nem elegendő információ áll rendelkezésre. Ebben sokat fejlődtem az évek során, több sikeres projekt ezen állt vagy bukott. Azt hiszem, hogy a fentiek kombinációja segített, hogy a jelenlegi környezetben, nagy nyomás alatt, rövid idő alatt sikerült egy új terméket létrehoznia és kiadnia a csapatnak.

A munkaerőhiányt rengeteg magyar cég említi a fejlődés fő korlátjaként. Van elég jó mérnök Magyarországon, tud miből meríteni a Google?

Az én (nemzetközi) csapatom alapvetően globális terméket fejleszt. Azt elmondhatom, hogy a magyar fejlesztők tehetsége minden kétségen felül áll. A tavalyi év folyamán rekordidő alatt sikerült tehetséges munkatársakat találni a csapatba. Több hazai AI startup nemzetközi sikere is (pl. a Turbine.AI vagy a Colossyan) egyértelműen jelzi, hogy komoly potenciál van itthon.

Mesterséges intelligencia duruzsol a Google-termékekben

Kaphatunk betekintést a kulisszák mögé? Mit fejleszt most a Google kötelékében, milyen feladatokat vállalt a cégnél?

Az év elejétől kezdődően a budapesti fejlesztőcsapatok is a generatív AI-területen kezdtek el dolgozni. A Google Cloud Next konferencián is bejelentett Vertex AI Conversation fejlesztése a feladatunk. Ezt a terméket budapesti és zürichi csapatok karöltve fejlesztik, és az én felelősségem ennek a tágabb csapatnak az irányítása. Az én feladatom az is, hogy a munkánkat termékmenedzserekkel, partnerekkel összehangoljuk, annak érdekében, hogy a Google Cloud-ügyfelek igényeinek megfeleljen a termék.

Izgalmas fordulóponthoz érkeztünk vállalatként, hiszen hét éve kezdtük meg utunkat AI-központú cégként.

Ezzel együtt úgy látom, hogy tudok meríteni a korábbi tapasztalataimból. Korábban fejlesztői eszközök területén dolgoztam, fejlesztőként, menedzserként, de termékmenedzser és sales hiányában ezeket a kalapokat is gyakran én viseltem. Jelen munkakörben is azt kell elsősorban szemmel tartanom, hogy hogyan fejlesztünk olyan terméket, amelyet könnyű biztonságosan használni és azonnal mérhető értéket tud megvalósítani. Ugyanakkor a mostani új technológiáknak van egy olyan aspektusuk, hogy nagyon sokan mélyen meg akarják ismerni és közelből meg szeretnék tapasztalni. Ezért a termékünk is ki kell nyisson kapukat, amelyek engedik, hogy a GCP-felhasználók, akik gyakran maguk is szoftvermérnökök, beleláthassanak, és nagyon mélyen személyre szabhassák a Vertex AI Conversation terméket.

A Google Cloud AI számos gépi tanulási eszközt és megoldást kínál. Hogyan illeszkednek a generatív AI-alkalmazások konkrétan ebbe az ökoszisztémába?

Valóban, miközben nagyon izgatottak vagyunk, hogy az AI miként javítja a termékeinket, ugyanilyen lelkesen dolgozunk azon, hogy az AI erejét más vállalkozások kezébe adjuk, akik így átalakíthatják munkájuk és működésük módját. Eddig a szervezetek számára nehéz volt hozzáférni a generatív AI-hoz, nem is beszélve annak testreszabásáról, és időnként előfordulhat, hogy a technológia pontatlan információt állít elő, ami rossz hatással lehet a bizalomra. Egy évtizeddel ezelőtt a mobil ökoszisztémák az egekbe szöktek, mivel a vállalkozások és a fejlesztők megbízható, biztonságos és nagy teljesítményű, új formátumokhoz, interfészekhez és interakciókhoz illeszkedő eszközökhöz jutottak – és hasonlóképpen a generatív AI felemelkedéséhez, a szervezeteknek az eszközök egy olyan új generációjára van szükségük, amelyek megkönnyítik a generatív AI-alkalmazások vagy gen-alkalmazások létrehozását. Ezen igények kielégítésére a Google Cloud egy sor olyan terméket mutatott be, amelyek a generatív AI-t beépítik kínálatunkba, és lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy felelősségteljesen, vállalati szintű biztonsággal, védelemmel és adatvédelemmel fejlesszenek, mint például a Vertex AI Generatív AI támogatása.

A Vertex AI Conversation, ha úgy vesszük, egy komplex megoldást ajánl, ami ötvözi a Vertex AI által ajánlott építőköveket, platformelemeket. A Conversationben a keresést és nagy nyelvi modelleket integráljuk, és ezen felül biztonságos használatot, személyre szabást, valóság-ellenőrzést és megannyi fejlesztői eszközt biztosítunk.

Tulajdonképpen egy cég több hónap saját fejlesztés helyett dönthet úgy, hogy percek alatt bekonfigurál egy saját ügyféltámogató chatalkalmazást a Vertex AI Conversation segítségével, és akár másnap ezt elérhetővé tudja tenni belső vagy külső ügyfelek kiszolgálására.

Melyek azok a legfontosabb kihívások, amelyekkel ön és csapata szembesül, amikor generatív AI-alkalmazásokat fejleszt az ügyfeleknek?

Nagyon gyorsan fejleszthet manapság egy alapszintű chatbotot a Google vagy más cégek által elérhető nyelvi modellek alapján. Az viszont már egy teljesen más vállalkozás, hogy ezt az új technológiát nagyvállalatoknak is elérhetővé tegyük. Például, hogy sztenderdeknek megfeleljünk vagy az adatkezelést biztonságossá tegyük, adott esetben bizonyos régióhoz kötve.

Robotokkal turbózzák fel az ügyfélszolgálatokat

A nyelvi modell egyik gyengesége, hogy szöveggenerátorként működik, és megjósolhatatlan, milyen következtetéseket talál, sok esetben „hallucinál”. Milyen más kihívásokkal kellett még megküzdeniük?

Az első nagy kihívások közé tartozott az is, hogy ezeket az úgynevezett modellhallucinációkat visszaszorítsuk. A hallucináció leegyszerűsítve az, amikor a modell nagyon meggyőzően válaszol egy kérdésre, minden valóságalap nélkül. Ez nagy kihívást jelent a vállalatok számára, ezért az úgynevezett „grounding” – valóság-ellenőrzés egy nélkülözhetetlen eleme egy ilyen vállalati megoldásnak.

Végül egy másik, kevésbé szigorú aspektusa a nyelvi modelleken alapuló termékfejlesztéseknek, hogy szinte minden kliens másképpen képzeli el a végeredményt. Például lehet, hogy vannak cégek, amelyeknek az ügyfélszolgálata közvetlen, tegeződik. Más cégeknél ugyanakkor a hivatalos, visszafogott stílust kedvelik. Rövid, tömör választ szeretnének vagy jól kifejtett, hosszú bekezdéseket. Ilyen és más preferenciákat a kliens saját magának beállíthat a Vertex AI Conversation megoldásában.

Meg tudna osztani néhány példát arról, hogyan turbózták fel a mesterséges intelligenciás Google-termékek az egyes cégek teljesítményét?

A chatbotok azáltal teremtenek üzleti értéket, hogy az ügyfélszolgálatok munkáját felgyorsítják, a rutinszerű feladatokat teljesen kiválthatják és ezáltal ezek üzemeltetését hatékonyabbá, gyorsabbá teszik. A Google Cloud Next eseményen beszéltünk például arról, hogy az Orange-nek 3 hét alatt sikerült egy botot implementálni és kiértékelni, ami nagymértékben helyesen válaszol a feltett kérdésekre. Ez a megoldás nagyban segíti a céget a chatbot által sikeresen megválaszolt kérdések arányának növelésében és ezáltal az ügyfélszolgálat tehermentesítésében. Hasonló pozitív példa, amelyet bemutattunk, az ING, ahol az ügyfélszolgálat asszisztálásra és külső felhasználók számára is alkalmazzák a generatív AI-megoldásokat.

Például, egy telefonos ügyfélszolgálati beszélgetés alatt a Vertex AI Conversation proaktívan javasol válaszokat és tartalmakat az ügyfélszolgálatot ellátó személynek, és ezáltal időt takarít meg és növeli az ügyfélszolgálat pontosságát.

A Google Cloud Next konferencia résztvevőitől is rengeteg pozitív visszacsatolást kaptunk, miután a terméket ott bemutattuk. Általánosan elmondható, hogy a kliensek értékelik a termék biztonságosságát, a válaszok teljességét és gyorsaságát a vetélytársakhoz viszonyítva.

El tudná magyarázni laikusoknak, hogy mi a generatív mesterséges intelligencia, és miért érdemes a vállalkozásoknak az ebben rejlő lehetőségeket kihasználniuk?

A generatív AI nagyon sok területen beépülhet az üzleti folyamatokba és potenciálisan felgyorsíthat nagyon sok kreatív munkát. A rutinszerű feladatokat pedig akár teljes mértékben helyettesítheti. Segítségével akár e-maileket, kreatív anyagokat, dokumentumokat is megfogalmazhatunk, amelyeket ezután csak átdolgoznunk, ellenőriznünk kell. Képeket, vizuális tartalmakat generálhatunk, például a Google Slidesban vagy a Vertex AI Imagen termékével.

Én magam is használom néha, ha egy e-mailt vagy jelentést kell megfogalmaznom. Egy vázlat alapján szépen összerakott üzenetet már csak magamra kell szabnom.

Nemcsak rengeteg időt takarítok meg, hanem azon találom magam, hogy jó ötleteket is kapok arra, hogy mit foglalhatok bele az üzenetbe. Talán kevésbé kreatív feladat például egy komplex adatbázis-lekérdezés. Ez korábban akár többórás vagy többnapos implementációt és tesztelést jelenthetett. A generatív AI segítségével akár percek alatt elvégezhető egy ilyen feladat az adatforrások struktúrájának ismeretében. Számos ilyen modellünk van már, és ezt szeretnénk a Google Cloudban elérhetővé tenni a vállalkozások számára. A korábban említett Vertex AI segítségével hozzáférhet az alapmodellekhez, felhasználhatja a saját adatait, és úgy kombinálhatja azokat a mi adatainkkal, hogy minden a sajátja maradjon. Ez kritikus fontosságú: a felhasználók nem a mi technológiánkat fogják tanítani, hanem egy olyan eszközt építenek, amely az övék, és azt alacsony vagy kód nélküli környezetben alkalmazzák. A beruházás felhasználása és az arra való építés sokkal több innovációt fog eredményezni.

A Google számos felhőalapú AI-termékkel és -szolgáltatással rendelkezik. Hogyan biztosítja a generatív AI-megoldások egyediségét és versenyelőnyét más meglévő versenytárstermékekkel szemben?

Tagadhatatlanul kiéleződött a versenyhelyzet az AI-alkalmazások területén. A Google AI kutatócsapatai olyan hátteret biztosítanak a Google számára, ami lehetővé teszi, hogy a Google az elsők között dobta piacra a generatív AI-megoldásokat is. Továbbá, amit sokan hajlamosak elfelejteni, hogy egy AI-alapú alkalmazás esetében a mesterséges intelligencia a megoldás kisebb részét adja. A biztonságosság és védelem, a komplex üzleti rendszerekkel való integráció, a megbízható üzemeltetés pedig a megoldás nagyobb része. A Google Cloud ezeken a területeken is komoly tapasztalatokkal és elkötelezettséggel rendelkezik.

A most piacra dobott Vertex AI Conversation nem csak a generatív AI új alkalmazását tartalmazza, hanem a biztonságos és hatékony üzemeltetéshez szükséges összes eszközt és üzleti rendszerekkel való hatékony integrációt.

Falakat emeltek a kiberbűnözők elé

Mivel a generatív mesterséges intelligencia egyre inkább előtérbe kerül, vannak olyan etikai aggályok, amelyeket figyelembe vesz a fejlesztési folyamat során?

Tisztában vagyunk azzal, hogy az AI fejlesztése és használata hosszú éveken át jelentős hatással lesz a társadalomra, emiatt pedig felelősséggel tartozunk az általunk létrehozott technológiákért. 2018-ban bemutattuk az egész vállalatra kiterjedő mesterségesintelligencia-alapelveinket. Minden új terméket és ügyfélkapcsolatot az AI-elveink tükrében vizsgálunk meg. A mesterségesintelligencia-alapelvek olyan konkrét szabványok, amelyek aktívan irányítják kutatásainkat és termékfejlesztésünket, illetve hatással lesznek üzleti döntéseinkre.

A Google azt vallja, hogy a vállalatok nem építhetnek úgy fejlett technológiákat, hogy közben megtagadják a felelősséget azért, ahogyan azokat felhasználják.

Miközben a kormányok dolgoznak a határok kijelölésén, végső soron a vállalatok állnak a frontvonalban, és kritikus szerepet töltenek be. Csak úgy tehetjük ügyfeleinket sikeressé, ha ezt felelősségteljesen tesszük. Az AI/ML adatvédelmi kötelezettségvállalásunk azt a meggyőződésünket tükrözi, hogy ügyfeleinknek a legmagasabb szintű biztonság mellett a felhőben tárolt adatok felett is a legerősebb szintű ellenőrzéssel kell rendelkezniük. Ez a kötelezettségvállalás volt az első ilyen jellegű az iparágban, és jól mutatja, ahogyan az ügyfelekkel való bizalomépítésre összpontosítunk. A proaktív irányelvek és eszközök fontosságát hangsúlyozzuk, amelyek lehetővé teszik a biztonságot és az adatvédelmet a gépi tanulásban, ami most fontosabb, mint valaha. Úttörő munkát végeztünk a „zéró bizalom elv" megközelítésben a termékeinknél, amely többrétegű védelmet épít be az egyre kifinomultabb kibertámadásokkal szemben úgy, hogy az emberek továbbra is hatékonyan és eredményesen dolgozhassanak.

Hogyan működik együtt a Google más részlegeivel, például az etikai csapattal vagy az adattudományi csapattal, hogy kiegyensúlyozott és felelős AI-megoldást hozzanak létre?

Minden egyes termékbevezetés szigorú felülvizsgálati folyamaton megy keresztül. Nagyon szorosan együttműködünk a Google-n belül, és a vállalaton belüli szakértelemre támaszkodva biztosítjuk, hogy minden termék összhangban legyen a korábban említett mesterségesintelligencia-alapelvekkel.

Vannak olyan közelgő projektek vagy kezdeményezések, amelyek miatt különösen izgatott? Adna nekünk egy kis ízelítőt?

Nagyon intenzív pár hónap van mögöttünk, ami a Google Cloud Nexten bejelentett termékek piacra dobásával csúcsosodott ki. Mi tagadás, sokunkra ráfér most egy kis pihenő. Egy lélegzetvétel után viszont remélem, hogy még nagyobb lendülettel vágunk bele a következő fejlesztésekbe. Sok visszajelzésünk van, sok vevői igény a termékkel kapcsolatban. Jelenleg ezeknek a kéréseknek a prioritását határozzuk meg és ütemezzük be.

A különböző régiók kliensei például nagy várakozással néznek elébe, hogy ne csak az USA régiót támogassuk, és még több nyelven szeretnék a termék minden funkcióját elérhetővé tenni.

Több kreatív integráción, kiegészítésen is dolgozunk – és ezt most ennyiben is hagynám. Mindenképpen érdemes nyomon követni a termékbejelentéseket. Azt mondhatom, hogy ez csak az első 100 méter volt abban, amit egy maratonnak tekintünk.

