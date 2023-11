Életkoronként eltérő béren kívüli juttatásokkal ösztönzik a munkavállalókat

Az X generációba tartozó munkavállalók egészségügyi szűréseket, idősgondozáshoz segítséget szeretnének. Van, ahol ezt megkapják, sőt, menopauzatámogatás is jár a dolgozóknak.

Az 1965–1980 között születetteken, azaz az X generáció tagjain egyszerre több teher van, egyrészt az aktív, jellemzően felelős pozícióba tartozó munkavállalók sorába tartoznak, miközben idős szüleik ellátása is rájuk hárul, illetve még tanulmányaikat folytató gyerekeiket is segíteniük kell.

A munkaerőpiacon a tapasztalt és jól bevált munkatársakért egyre nagyobb verseny folyik, ezért sok cég már az életkori sajátosságok miatt figyelembevételre kínál olyan támogatási formákat, amelyekkel sikeresebben vonzzák be a nagy tapasztalattal rendelkező munkavállalókat – erről beszélt a Tel Aviv-i Egyetem közgazdász professzora, Peter Bamberger a BBC-nek. A kutatások szerint az alkalmazottakat könnyebb megtartani az igényeikhez igazított juttatásokkal, amik jobb – akár 12 százalékkal magasabb – teljesítményre is ösztönzik őket.

Béren kívüli juttatásként egyre több cég vezet be különböző egészségügyi szűrőprogramot, illetve az idős szüleikről gondoskodók számára juttatási csomagot, illetve tanácsadást az otthoni ápolásról. Van olyan cég, amely a gyerek egyetemi felvételi folyamatának menedzselésében nyújt segítséget. Ez egyelőre egyes amerikai székhelyű vállalatóriásoknál bevezetett gyakorlat.

„A munkaadók tisztában vannak azzal, hogy időigényes és mind érzelmileg, mind anyagilag megterhelő feladat, ha valakinek idős szülei ellátására szakembert vagy intézményt kell keresni. Ha a munkáltató ebben segítséget nyújt, akkor ez kevesebb időt vesz el munkájából, amire jobban tudnak majd koncentrálni” – mondja Bamberger.

Öt generáció van a munkaerőpiacon

„Napjainkban egyszerre öt generáció van jelen a munkaerőpiacon, ezért már egy típusú juttatási csomag nem fedi le a különböző igényeket” – hangsúlyozta a lapnak Lauren Winans, a Next Level Benefits pennsylvaniai HR tanácsadó cég vezérigazgatója.

A szakember elmondta, hogy vannak vállalatok, amelyek a munkavállalók demográfiájához igazítva állítanak össze cafetériacsomagokat. A Z generációba tartozóknak diákhitel- és mentálhigiénés, az ezredfordulósoknak pedig gyermekvállalást elősegítő és egészségügyi támogatást kínálnak.

A menopauzatámogatás a legnépszerűbb

Az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatás a menopauzatámogatás – írja a BBC. Egy áprilisban közzétett tanulmány szerint a változókor panaszai miatt mintegy 650 milliárd forintnyi munkaidő esik ki az Egyesült Államokban.

A dolgozók kérésére vezettek be ilyen programot egy amerikai biotechnológiai vállalatnál, ahol a munkavállalók 54 százaléka nő, átlagéletkoruk pedig 45 év. Ez elsősorban videós szakorvosi konzultációt, online információs anyagot és a tünetek enyhítését szolgáló gyógyszerek támogatását jelentette.

Adminisztratív és logisztikai segítség

Egy másik cég szintén az alkalmazottak igényfelmérése után vezetett be olyan programot, amelyben az idős szülők és speciális igényű gyerekek ellátásához nyújtanak adminisztratív és logisztikai segítséget. Mindezt a negyedéves felmérésüket követően indították el, amelyben elsősorban a középkorú nők nyilatkoztak úgy, hogy az otthoni feladatok is fokozzák túlterheltségüket. Egyes helyeken nagyszülői szabadsággal is kedveznek az X generációsoknak.

„Egy amerikai egészségügyi vállalat úgynevezett hómadárprogramot is kínál rekreációként az idősebb dolgozóinak, évente két eltérő éghajlatú országba való utazáshoz adnak támogatást” – ismertette a lapnak Carol Kulik, a Dél-Ausztrál Egyetem humánerőforrás-menedzsmentre szakosodott professzora.

Mint fogalmazott, mindezek nem csak a munkavállalókra hatnak kedvezően, azzal, hogy kevesebbet esnek ki betegség vagy családi okok miatt a munkából, a vállalat is gazdasági előnyre tesz szert.