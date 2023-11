Drasztikus áremelkedés jön a magyar benzinkutakon, jelentősen drágul az autózás

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója csütörtök este, az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, hogy január 1-től biztosan emelkednek az üzemanyagárak a várható jövedékiadó-emelés miatt. Pontosan 41 forinttal.

Ez egy uniós előírás, mindenképp megtörténik, ennek eljött az ideje

– jelentette ki. A Mol elnök-vezérigazgatója szerint ha ismét nagyon alacsonyak lennének a hazai üzemanyagárak, akkor megint beindulna az üzemanyag-turizmus.

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének alelnöke egy nappal később „felháborítónak, nonszensznek és abszurdnak” nevezte az extraprofitadó emelését. Úgy látja, hogy a döntésnek egyetlen célja van, nevezetesen a kisebb kutak totális tönkretétele.

Nagy a felháborodás

Az alelnök szerint a mostani helyzetben éves szinten minimum egymillió liter üzemanyagot kell értékesítenie annak a kis szolgáltatónak, amely talpon akar maradni. Egy Mol-kút körülbelül 8-15 millió liter üzemanyagot értékesít egy évben – tette hozzá.

Az extraprofitadó emelése azért is felháborító, mivel ezt a tételt a teljes bevételre, vagyis a jövedéki adóval már terhelt összegre vetik ki. A kutak jövő évi pénzforgalmát pedig épp a jövedéki adó emelése fogja megdobni. Azaz a kormány a jövedéki adó emelése révén jelentős részben hozzájárul ahhoz, hogy a korábbi húszszorosára növő extraprofitadót is kivethesse, gyakorlatilag minden még életképes kisebb kútra. A jövedéki adó bruttó 41 forintos – nettó 33 forintos – emelése Brüsszelre hivatkozva mellébeszélés, hiszen az Európai Unió előírásai szerint elegendő lenne nettó 12 forinttal emelni a közterhet

– nyilatkozta Gépész László a Magyar Hangnak.

A lapnak Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője is nyilatkozott. Elmondta, hogy az izraeli–palesztin konfliktus egyelőre nem idézett elő pánikot az olajpiacon, így most van rá esély, hogy a Brent ára továbbra is a 80-100 dolláros sávon belül marad.

Arra is felhívta a figyelmet, a forint árfolyama hosszabb ideje szintén stabil, és jelentősebb kilengésre jelenleg nem is látni okot, így az üzemanyagok kiskereskedelmi árát jelentősebb mértékben egyelőre nem befolyásolják külső tényezők. És ez középtávon így is maradhat.

Elkerülhetetlen a drágulás

Azt ugyanakkor elismerte, hogy a jogszabályi, adózási környezet változása jelentősebb mértékben rányomja a bélyegét nemcsak az árakra, de a teljes hazai kiskereskedelemre is.

„A jövedéki adó emelését biztosan nem tudják benyelni a kutak, hiszen ez akkora pluszköltség, ami a működés további racionalizálásával aligha gazdálkodható ki. Azaz már csak emiatt is jelentősebb áremelkedésre készülhetnek az autósok” – hangsúlyozta Bujdos Eszter, aki szerint a kormány célja nem az, hogy jelentős pluszbevételre tegyen szert, hanem az, hogy a feltételek megváltoztatásával a multiknak kedvezzen.

Azonos feltételek mellett a kisebb kutak alacsonyabb működési költségeik és szerényebb szolgáltatásaik révén 10-20 forinttal kedvezőbb áron tudták adni az üzemanyagot, mint a nagyok. Az adóemeléssel most ezt az előnyüket veszítik el – tette hozzá a szakértő.

Már meg is jelent a friss rendelet

A csütörtöki Magyar Közlönyben tették közzé az extraprofitadókról szóló kormányrendelet módosítását. A gépjárműüzemanyag-kiskereskedelemben az alábbi adómértékekről döntöttek:

a gépjárműüzemanyag-kiskereskedelemből származó adóévi nettó árbevételből keletkezett adóalaprész 500 millió forintot meg nem haladó része után 0 százalék,

a gépjárműüzemanyag-kiskereskedelemből származó adóévi nettó árbevételből keletkezett adóalaprész 500 millió forintot meghaladó része után 3 százalék.

Az extraprofitadók legutóbbi változásáról itt írtunk.