Sokan viszik autójukat kötelező szervizre a mostani időszakban. Nekik feltűnhetett, hogy mélyebben zsebbe kell nyúlni a műszaki vizsgáért most, mint egy évvel ezelőtt. Az Indexnek nyilatkozó szervizek beszámoltak az áremelés mértékéről, illetve annak okairól. Emellett beszéltek a szakemberhiányról, valamint arról is, hogy márkaszervizben vagy független műhelyben érdemes autót javíttatni.

Talán már az ingerküszöböt is nehezen lépi át, ha megint azt írjuk: manapság mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni ugyanazért a termékért, szolgáltatásért, mint egy évvel ezelőtt, pláne ha a két-három évvel ezelőtti árszinteket nézzük.

Az áremelkedés jelenségét ezúttal az autók kötelező szervizelésén keresztül mutatjuk be. Merthogy – ahogy szinte minden más is – a műszaki engedély meghosszabbításának költsége is megugrott tavalyhoz képest.

Mégpedig átlagosan 20 százalékkal

– állítják egyöntetűen az Index által megkeresett szervizek. A drágulás okaként az energiaárak emelkedését, a béremelésekkel járó költségnövekedést, illetve az alkatrészek, valamint a kenőolaj árának megugrását jelölték meg.

Azonban hiába drága, ahogy a nevéből is kitűnik, kötelező. A jármű érvényes műszaki engedéllyel való rendelkezését ráadásul jogszabály írja elő. Hiánya pénzbírságot vonhat maga után, aminek nagysága attól függ, milyen régen járt le az engedély.

Három hónapon belül minimum 5 ezer,

3–6 hónapja lejárt műszakinál legkevesebb 20 ezer,

6–12 hónapja lejárt engedély esetén 25 ezer,

míg 1 éven túl 30 ezer forinttól indul a büntetési tétel.

Nemcsak a műszaki vizsgadíjak, de az általános szervizelés költségei is magasabbak. Itt is 15-20 százalékos emelkedésről informálták szerkesztőségünket az általunk megkérdezett szervizek.

Komoly hiány van szakemberekben

Az Index korábban beszámolt arról, hogy az autószerelő szakma elöregedőben van, komoly munkaerő- és utánpótláshiánnyal küzd. A meglévő dolgozókat pedig meg kell fizetni, egyrészt, hogy munkabérük lépést tartson az megélhetési költségek drasztikus emelkedésével, másrészt, hogy legyen, aki javítsa autónkat.

Az Autós Nagykoalíció és az Autószerelők Országos Egyesülete ezért közös kampányt indított az autós szakmák népszerűsítéséért. „Immár évek óta nagyon komoly szakemberhiánnyal küzdünk, és bár a holtponton túljutottunk, az ideális állapottól még messze vagyunk, várhatóan hosszú évekig fennmarad még a jelenlegi tendencia. A szakmai összefogásnak azonban várhatóan előrelépés lesz az eredménye” – mondta Piri András, a budapesti Q-Service üzletágvezetője.

Béremeléssel igyekszik díjazni a szakemberek tudását a a békéscsabai székhelyű Meszlényi-Autó Kft. is. „A bérek teljesítményfüggőek, a realizált emelkedés 10-20 százalék között valósult meg. Emellett 2022 elején is 10 százalékkal emeltük a fizetéseket, ami tovább növeli a 2021 óta tartó inflációs helyzet kompenzálását” – mondta az Indexnek Meszlényi György, a szerviz ügyvezető igazgatója.

Ami a munkaerőhiányt illeti, a békéscsabai műhely minimális fluktuációról számolt be, évente néhány fővel egészítik ki az állományt, hogy ki tudják elégíteni a megnövekedett forgalmat. „Ennek elsődleges megoldása, hogy mivel intenzíven részt veszünk a szakképzési rendszerben, a tanulók közül kerülnek ki a plusz-munkavállalók. Megfelelő szakemberből drasztikusan kevés van, látjuk, hogy máshol ez komoly problémákat okoz” – erősítette meg a tendenciát Meszlényi György.

Márkaszerviz vagy független műhely?

Szakmai berkekben előszeretettel hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a hivatalos márkaszervizben, vezetett szervizkönyv mellett karbantartott autók többet érnek a piacon, és nyomonkövethetőbb a szervizelés, mint egy független – adott esetben feketén működő – szervizben. Az egyenletbe azonban belerondít egy fontos tényező, mégpedig a lakossági pénztárca, ami – finoman fogalmazva – ma sem feneketlen honfitársaink körében. Hiába vinné tehát valaki autóját hivatalos márkaszervizbe, ha annak anyagi vonzata túl magas számára, marad az olcsóbb, független szerviz.

Piri András szerint

márka-, illetve jól működő márkafüggetlen szervizekre egyaránt szükség van.

A márkaszervizek, főleg a tapasztalható szakemberhiány miatt, nem lennének képesek minden, a garanciából „kifutott” autónak szervizszolgáltatást nyújtani. „A magas színvonalon működő, megbízható márkafüggetlen szervizek ár-érték arányban, rugalmas és szakértő szolgáltatások által valós alternatívát nyújtanak a gépjármű-tulajdonosoknak. A kulcs a minőségi szerviz kiválasztása. A kevésbé jó márkafüggetlen szervizek valós és komoly kockázatot jelentenek” – mondta a Q-Service üzletágvezetője.

„Azonos szolgáltatási színvonal mellett nincs különbség a márka- vagy márkafüggetlen szervizek áraiban” – ezt már Meszlényi György mondta, aki szerint inkább a színvonalbeli különbségek okozzák az eltérő árakat. „A magasabb színvonal hátterének megteremtése többe kerül, és a márkaszervizek esetében maguk a márkák is komoly elvárásokat támasztanak. A mai autók bonyolultsága komoly műszerezettséget, felszereltséget és tudásanyagot igényel a biztonságos és szakszerű szervizeléshez” – mutatott rá a békéscsabai szakember.

Meszlényi György a „felemás” szervizelés következményeire is felhívta a figyelmet, ami további – adott esetben be sem következő – meghibásodásokhoz vezethet. „Nem ritkán találkozunk máshol szervizelt járművekkel, amikre végül nálunk találják meg a megoldást, a fentiek okán lehet, hogy sokkal borsosabb áron” – mutatott rá a szakember, aki szerint ugyanakkor a másodvonalbeli szervizeknek helyük van a piacon. „Azonban ez náluk is hozzáállás, szakmai felkészültség kérdése. Főként a korosabb autók tulajdonosainak ajánlom a független szervizeket, melyek műszaki tartalmával még szerényebb felszereltség mellett is könnyebben boldogulnak” – tette hozzá.

Öreg autó vén autó

Az azonban szinte borítékolható, hogy a jövőben sem szenvednek hiányt munkában a szervizek. A magyar autópark ugyanis vészesen aggastyán korban tengődik. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptember végén publikált adatai szerint a hazai utakon futó személygépjárművek átlagos kora 15,6 évre emelkedett a tavaly decemberi 15,4 évről.

Az „elöregedést” a nekünk nyilatkozó szakemberek is észlelik. „Már a fiatalabb évjáratok esetében is inkább tovább használják az autókat. Tehát a tehetősebb réteg is óvatosabb az új autó beszerzését illetően! A „továbbhasználat” a kevésbé módos emberek esetében pedig hatványozottan jelentkezik” – mutatott rá Piri András, míg Meszlényi György szerint a szerényebb újautó-eladási volumenből arra lehet következtetni, hogy a korfa a jövőben tovább emelkedik.

(Borítókép: Téli gumival felszerelt kereket szerelnek fel egy autóra egy pécsi autószervizben 2020. november 16-án. Fotó: Sóki Tamás / MTI)