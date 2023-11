Nem mind önerő, ami fénylik, avagy biztosan elegendő tíz százalék?

Jövőre a csok plusz esetében és első lakásnál történő felvételnél a fiatalok számára is jöhet a kedvező, tíz százalékos önerőt előíró szabályozás, ám hiába van már most is 20 százalék a köztudatban, a bankok rendszerint ennél többet várnak el az ingatlanvásárlásnál. Ennek változására még várni kell, de a jegybank szerint lesz annyi érintett, hogy a bankok is lépjenek.