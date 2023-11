A kormánybiztos cáfolt az Indexnek: nem kormányközeli bizniszről van szó

Kormányzati stratégia épül a magyar bor- és pezsgőpiac fellendítésére. Kell is az ösztönzés, hiszen a hazai borfogyasztó, illetve -termelő társadalom is egyre idősebb, ezért az elsődleges feladat a fiatalok harcba, vagyis szőlőbe hívása. Érkeznek is hozzá az állami milliárdok, ám ennek ellenére a területért felelős kormánybiztos állítja: nem kormányközeli érdekeltek állami pénzekkel való kitöméséről van szó.