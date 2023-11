„Az adat az új valuta” – mondta a Brüsszelben tartott European Employment and Social Rights Forum eseményén Chris Pissarides. A Nobel-díjas közgazdász szerint az adattal bánni tudó szakembereknek nem lesz gondjuk az elhelyezkedéssel a közeljövőben. Aki viszont nem tanulja meg szeretni az új technológiákat, az a vesztesek közé tartozik a mesterséges intelligencia vészesen közeledő korszakában. A konferencián felszólaló vezetők egyetértettek abban, hogy a készséghiány már most is az egyik legégetőbb probléma az Európai Unióban, és ez csak fokozódik.