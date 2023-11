„Rájár a rúd mostanában Lengyelországban az ottani Matolcsy Györgyre. Adam Glapinski jegybankelnököt azzal vádolják, hogy kamatcsökkentéssel próbálta fellendíteni a gazdaságot, hogy ezzel is választási győzelemhez segítse régi szövetségesét a Jog és Igazságosság (PiS) pártot” – írta a Reuters, amit az Economix vett észre.

A nemzetközi lap azt is kiemelte, hogy Magyarországon Matolcsy György jegybankelnökre az Orbán-kormány is nyomást gyakorol.

Szerintük azért, hogy „a jövő évi önkormányzati és európai parlamenti választások előtt tovább csökkentse a kamatokat”. A lap emlékeztet, a nyugat-európai országoknál továbbra is jelentősen magasabb regionális infláció tapasztalható a térségben, szerintük a viták középpontjában ez áll.

A Reuters írása szerint Magyarországon ma minden szem arra szegeződik, hogy Matolcsy György, aki Orbán Viktor korábbi szövetségeséből, a kormány gazdaságpolitikájának hangos bírálójává vált, hogyan kezeli majd a kormány azon követelését, hogy az EU-ban legmagasabbnak számító jegybanki alapkamatot 11,5 százalékról tovább csökkentsék.

