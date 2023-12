Dróton rángatják a forintot az uniós pénzekről érkező hírek

Csütörtökön az Európai Bizottság költségvetésért felelős biztosa, Johannes Hahn úgy nyilatkozott, hogy a jogállamisággal kapcsolatos kérdésekben nincs érdemi előrelépés, mely lehetővé tenné, hogy pozitív értékelést fogalmazzon meg. Azt is leszögezte, hogy jelenleg nem tárgyalnak a kormánnyal, a megfogalmazott feltételek világosak, arra várnak, hogy teljesüljenek.

A nyilatkozat megjelenését követően a 378-as szint közeléből 381 fölé emelkedett az euró-forint árfolyama

– világított rá lapunknak Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. A forint gyengülésében szerepet játszott, hogy a hét második felében ismét erőre kapott a dollár, ezáltal pedig a magyar deviza is korrigálni kezdett.

A gyengülést tompította, hogy az Európai Bizottság csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, hogy a vitás pontokra adott válaszok után megindulhatnak Magyarország felé a kifizetések, ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy akár már december 15. előtt dönthet a Bizottság a nagyjából 10 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról – jelezte lapunknak az MBH Elemzési Centrum.

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet elemzője hozzáfűzte, hogy péntek délelőtt a GDP és a külkereskedelmi adatok megjelenését követően a forint gyengülni kezdett, az árfolyam átmenetileg a 381-es szint felett is járt, azonban ez csak ideiglenesnek bizonyult, a kurzus már a délelőtt folyamán fordult, péntek estig az árfolyam visszaerősödött a 379-es szint alá. Szombat 15 óra magasságában 378,76 forintot ért egy euró a tradingview.com adatai alapján.

Így mozoghat a forint

Az előttünk álló héten a makroadatok közül a novemberi inflációs adatot figyeljük leginkább idehaza. A jegybank és az MBH elemzői várakozásai szerint is az év végére további érdemi inflációcsökkenés várható, valamint a hazai gazdaság sérülékenysége is tovább mérséklődhet, így az alapkamat csökkentése folytatódhat.

Az irányadó kamat csökkentésének várható folytatása ellenére sem valószínű jelentősebb gyengülés a forint árfolyamában

– állapították meg az MBH Bank szakértői. Emellett az S&P nemzetközi hitelminősítő is értékelést mondhat a hazai gazdasági folyamatokról december 8-án este. Az S&P Global legutóbb, július 7-én megerősítette Magyarország szuverén adóskockázati besorolásának „BBB mínusz” szintjét (befektetési kategória legalsó szintje) és a kapcsolódó stabil kilátást is. Mivel a legutóbbi hírek is inkább pozitívak az EU-s források kapcsán, és az S&P is azzal számolt, hogy az európai uniós források felszabadítása megtörténhet részlegesen az idei év során, a szakértők szerint nem számíthatunk érdemi bejelentésre most.

Az Egyesült Államokban pedig közlik az átfogó munkaerőpiaci adatsort, mely hagyományosan nagyobb dollármozgást szokott hozni, mely áttételesen nemcsak a dollár-forint, de az euró-forint jegyzésére is hathat – világított rá lapunk kérdésére az Equilor szenior elemzője.

Pluszban a főbb európai tőzsdék

Az európai tőzsdék pozitívan teljesítettek a héten:

a francia CAC-40 0,58 százalékos erősödéssel,

a frankfurti DAX 2,30 százalékos emelkedéssel,

a londoni FTSE 100-index 0,58 százalékos pluszban,

az euróövezeti EuroStoxx50 0,99 százalékos meneteléssel zárt.

A BUX-index szárnyalt

A BUX-index 3,42 százalékos pluszban végezte a heti kereskedést a teletrader.com kimutatása alapján.

A magyar blue chipek vegyesen teljesítettek:

a Mol 1,83 százalékot erősödött,

a Richter 3,22 százalékot szárnyalt,

a Magyar Telekom 0,49 százalékot gyengült,

az OTP Bank 5,63 százalékot lépett előre.

Átalakul a hulladékgazdálkodás a Mol segítségével

Július 1-jétől a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi a hulladékgazdálkodási feladatok egy részét Magyarországon.

Ezzel együtt a brüsszeli irányelveknek megfelelően létrejött az új, kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer is, amiben a szennyezők többet fizetnek a hulladékaik elszállításáért, kezeléséért, megsemmisítéséért és újrafelhasználásáért.

EZ ARRA ÖSZTÖNZI A GYÁRTÓKAT, HOGY KEVESEBB HULLADÉKOT KÉPEZZENEK, TÖBB LEGYEN AZ ÚJRAHASZNOSÍTOTT TERMÉK ÉS CSOMAGOLÓANYAG, ILLETVE KÖRNYEZETBARÁT ANYAGOKAT HASZNÁLJANAK.

A díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik, és a díjat a gyártónak negyedévente kell megfizetnie a termék mennyisége után, a koncessziós társaság által kiállított számla alapján.

A gáz és az olaj ára mérséklődött

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén a legközelebbi, decemberi határidőre megawattóránként 45,80 eurón állt múlt péntek délután, ezen a héten péntek délutánra 44,055 euróra csökkent.

A GÁZÁR HÁROM HÓNAPJA 51,94 EURÓN, EGY ÉVE PEDIG MÉG 138,07 EURÓN ZÁRT.

Az északi-tengeri, Brent típusú olaj ára a múlt péntek délutáni hordónkénti 81,15 dollárról e hét péntek délutánra 81,12 dollárra csökkent.

Aggasztó hírek a gázellátásról

A csütörtöki 358 millióról a pénteki napra 163 millió kilowattórára zuhant a szállítási menetrend a Török Áramlat Strandzsa 2–Malkoclar belépési pontján, amely vezetéken az orosz Gazprom közvetlenül szállítja a gázt Bulgáriába – szúrta ki a Portfolio.

Ez a legalacsonyabb nominálási adat az orosz–ukrán háború kitörése óta, májusban napi 190 millió kWh körül járt átmenetileg az érték. Egyelőre nem tudni, hogy mi áll a jelenség hátterében, de figyelmet érdemel, ugyanis Magyarországra ezen a vezetéken keresztül érkezik az orosz gáz döntő része, évi 3,5 milliárd köbméter.

ORBÁN VIKTOR A TÖRÖK ÁRAMLATOT A MAGYAR GAZDASÁG ÜTŐERÉNEK NEVEZTE.

Szijjártó Péter a történtekkel párhuzamosan arról beszélt, hogy tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, aki biztosította, hogy Oroszország és az orosz vállalatok teljes mértékben teljesíteni fogják a megkötött szerződésekben foglalt kötelezettségeiket, menetrend szerint fogják szállítani a szükséges földgázt és kőolajat.

A jövő hét főbb hazai gazdasági eseményei:

2023. 12. 06., 08.30 – KSH, kiskereskedelmi forgalom

2023. 12. 08., 08.30 – KSH, fogyasztói árindex

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)