Hiába a határozat: elviselhetetlen dübörgésre panaszkodnak a gödi akkugyárnál élők

Ahogy az Index beszámolt róla, a Pest Vármegyei Kormányhivatal pénteken kiadott egy környezetvédelmi határozatot, amely felfüggeszti a gödi Samsung gyár éjszakai működését a határértéket túllépő zajszint miatt.

Megállapították, hogy a zajcsökkentési intézkedések ellenére továbbra is túl magas zajszintet ér el a hűtőtorony, illetve a régi kazánházak működése az éjszakai – este 10 órától reggel 6 óráig terjedő – időszakban.

A Göd-ÉRT Városvédő Egyesület szerint azonban a gödiek továbbra sem tudnak aludni az akkumulátorgyár zajától. Bodnár Zsuzsa, az egyesület alelnöke az RTL Híradónak elmondta, hogy

a zajszint csökkentésére nem hozott érdemi megoldást a környezetvédelmi hatóság friss engedélye.

Mint mondta, a hűtőtorony és a régi kazánház valóban leáll éjszakára, ugyanakkor nyolcvannál is több olyan zajforrás van, ami emellett tovább működik. A gödi lakosoknak továbbra is elviselhetetlen a dübörgés és a zúgás, ami éjszaka is hallható.

Bodnár Zsuzsa szerint a gödi Samsung gyár engedélye nem lett volna kiadható, mivel működésükkel megsértik a zajtörvényt. A Göd-ÉRT Városvédő Egyesület bíróságon támadja meg a döntést.

Az RTL Híradó az ügyben megkereste a környezetvédelmi határozatot kiállító Pest Vármegyei Kormányhivatalt, akik nem kívántak nyilatkozni az ügyben. A csatorna szerint az elmúlt években összesen 39 alkalommal büntette meg a katasztrófavédelem a gödi Samsung gyárat.

A Samsung SDI 2017 decemberében döntött úgy, hogy 1,2 milliárd eurót (453 milliárd forintot) ruház be a Göd térségében található akkumulátorgyára termelési kapacitásának bővítésébe. A gyár, amely 2022 januárjában érte el teljes termelési kapacitását, havonta több mint 6 millió darab akkumulátorcellát szállít, elsősorban az európai gazdasági térségbeli fogyasztóknak, és 1200 új közvetlen munkahelyet teremtett.