Háborognak az utasok, „botrányos” extra díjjal állt elő a Ryanair

Az elégedetlen utasok a közösségi médiában fejezték ki csalódottságukat amiatt, hogy akár 21 fontot (mintegy 9300 forint) is ki kellett fizetniük egy ülőhelyért, hogy hozzáférjenek az online beszállókártyájukhoz – írja a BBC.

A Ryanair azonban egy ingyenes lehetőséget is biztosított a kötelező beszállókártya megszerzésére: azok, akik nem szeretnének ülőhelyért fizetni, sorban állhatnak a reptéren a becsekkoló pultnál, és megkaphatják azt papír formában.

Az intézkedéssel kapcsolatban a BBC kereste a légitársaságot, választ azonban egyelőre nem kaptak, de a közösségi médiában fellelhető beszámolók szerint az új extra díjat a napokban vezethették be.

Sokan felháborodtak

Az egyik felháborodott utas arról posztolt, hogy a légitársaság döntése miatt most egy 30 méter hosszú sorban kell várakoznia a beszállókártyaért, hacsak nem akar külön fizetni az ülőhelyért. Továbbá botrányosnak tartja, hogy a Ryanair azért hozta meg ezt a döntést, hogy még több pénzt keressenek rajta.

Egy másik utas viszont arról számolt be, hogy a reptéri check in pultnál dolgozók elmondták nekik, az új politika csak az utolsó 20 utasra vonatkozik, akik a járatra bejelentkeznek, és a díjat az elmúlt napokban vezették be.

A felháborodást vélhetően azt válthatta ki, hogy a legtöbb légitársaságnál ingyenesen lehet elvégezni a kötelező utasfelvételt mind online, mind pedig a repülőtéren. A légitársaságok ugyanis megkövetelik az utasoktól, hogy online vagy személyesen jelentkezzenek be a járatra, ezzel megerősítve az utazási szándékukat.

Most azonban úgy tűnik, a Ryanair utasainak vagy ülőhelyet kell vásárolniuk, ha online szeretnék elvégezni az utasfelvételt, és letölteni a beszállókártyájukat, vagy személyesen kell sorban állniuk a repülőtéren.

Martyn James fogyasztóvédelmi szakértő szerint az új díjakat a Ryanair számítógépes vagy foglalási rendszerének hibája okozhatta.

Ha ez az új díj igaz, akkor a Ryanair számára ez egyfajta hamis gazdaságosságot jelent, mivel sokkal több személyzetre lesz szükségük a check in pultoknál, hogy kinyomtassák az összes beszállókártyát

– mondta.

„Ez a legutóbbi hír azonban rávilágít egy égbekiáltóan igazságtalan forgatókönyvre, amelyet túl sokáig hagytak fennmaradni. Az utasoknak egyáltalán nem kellene fizetniük a normál ülőhelyfoglalásért. Gyorsabb beszállás, nagyobb lábtér, prémium – az rendben lenne. De nem kellene fizetni azért, hogy egy szerettünk mellett ülhessünk” – tette hozzá a szakértő.

