Nagy terveket szövöget a Pizza Hut Magyarországon

Hamarosan a 30-50 ezer fős településeken is megjelenik a Pizza Hut, a társaság ugyanis folyamatos, franchise-alapú terjeszkedést tervez, a kialakításhoz még segítséget is nyújtanak az étteremtulajdonosoknak.

A Pizza Hut gyorsétteremlánc további terjeszkedést tervez Magyarországon, elsősorban a vidéki, 30-50 ezer fős városokban nyitnának új éttermeket franchise partnereken keresztül – tájékoztatta a társaság az MTI-t.

Jelenleg a legalább 50 ezres lakosságú településeken nyitnánk új üzletet, de ez még változhat, talán a 30 ezer fős város is megfelelő lehet, mert fontos számunkra a márkalefedettség és a jó elérhetőség országszerte

– jelentette be Kozák Miklós, a Pizza Hut Magyarország igazgatója.

Segítenek az indulásban

Jelenleg 25 Pizza Hut étterem van Magyarországon, de a cég folyamatos terjeszkedne franchise rendszerben, ehhez a Pizza Hut éttermeket üzemeltető AmRest biztosítja az üzleti modell mellett az infrastrukturális hátteret, marketinget és dizájnt is, de segít a kínálat kialakításában is, valamint tréningekkel, tanácsadással is támogatnák az éttermek tulajdonosait, és alkalmazottait.

A társaság 2023 júniusában Szegeden nyitotta meg az első franchise alapon működő éttermét. világszerte pedig több mint 19 ezer éttermet üzemeltet 100 országban.

A nyilvánosan elérhető adatok szerint az AmRest Vendéglátó Kft. nettó árbevétele 2022-ben 52,2 milliárd forintra nőtt az előző évi 38,8 milliárd forintról, adózott eredménye 3,9 milliárd forintról 2,3 milliárd forintra csökkent ugyanebben az időszakban.