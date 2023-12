Annyira megy a Ryanair szekere, hogy a vezérigazgató 100 millió eurós bónuszt kaphat

Michael O’Leary, a Ryanair légitársaság vezérigazgatója 100 millió eurós bónuszra számíthat részvényopció formájában, amennyiben a vállalat részvényei továbbra is folytatják diadalmenetüket – amire a pénzügyi elemzők szerint reális esély van.

A Financial Times jelentése szerint a 62 éves O’Leary mintegy 100 millió euró értékű részvényopciót szerezhet, ha a Ryanair részvényeinek árfolyama 28 egymást követő napon keresztül 21 eurónál magasabb szinten marad.

Az Indexen írtunk róla, hogy az ír székhelyű légitársaság a pénzügyi évének szeptember végével záródott első hat hónapját 2,18 milliárd euró nyereséggel zárta, 59 százalékkal felülmúlva az előző pénzügyi év azonos időszakában elért 1,37 milliárd euró profitot.

A vállalat részvényei idén több mint 50 százalékkal erősödtek, de egyelőre nem érték el ezt a kritikus szintet. Az elemzők azonban arra számítanak, hogy a Ryanair részvényeinek értéke tovább emelkedik. A Bloomberg adatai szerint az átlagos árcéljuk 24,10 euró a következő 12 hónapban.

Még ha a részvények nem is érik el a meghatározott küszöbértéket, O’Leary akkor is megkaphatja a tekintélyes kifizetést, ha a légitársaság 2,2 milliárd eurós, adózás utáni éves nyereségről számol be. A Ryanair még novemberben közölte, hogy az egész éves nyereség 1,85 és 2,05 milliárd euró között lesz.

Borítókép: Michael O’Leary (Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto, Getty Images)