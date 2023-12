Sokszor nem értettük, mi történik a szánkban, de legtöbbször kifejezetten jó volt

Mielőtt belevágunk a teszt eredményének bemutatásába, érdemes egy kis kitérőt tenni, mi fán terem a mézeskalács.

„A mézestészták is nagyon sokfélék” – mondta a tesztünket szakértőként segítő Vargáné Orbán Anikó, az Édes–Ékes Ajándékok vezetője, aki egy évtizede oktatja a mézeskalácskészítés fortélyaira a hozzá jelentkezőket.

Puszedli és mézeskalács között ugyan kevesebb különbség van a tészta összetételében, de elkészítve mégis más jellegűek. A mézeskalácsot vékonyra nyújtják, és a laposabb süteményfigurákat vékony cukormázas írókázással mintázzák, keltik életre, már a 1970-80-as évek óta a családi otthonokban is a karácsonyi ünnepek közeledtével. Amikor az ilyen jellegű tésztát golyóra alakítják, abból lesz a gömbölyded puszedli. Ez jellemzően bevonatot is kap, hogy ne száradjon ki, de hagyományosan többnyire csak a közepébe nyomnak egy fél diót vagy mandulát. A bevonat általában cukorglazúr, cukormáz, vagy akár csokoládé is lehet. A puszedliket tölthetik is valamilyen gyümölcsízzel

– avatott be minket a mézeskalácskészítés alapjaiba a szakértő, aki szerint nehéz kérdés, hogy mitől lesz jó egy mézeskalács. „Eltérnek az ízlések, van aki a roppanós mézeskalácsot kedveli, s van aki a porhanyós, sokáig puhát. Magam az utóbbira szavazok.”

12 Galéria: Mézeskalács teszt Fotó: Kaszás Tamás / Index

Amennyiben magunk veselkedünk neki mézeskalács elkészítésének, nem érdemes gyors eljárásokat keresnünk. Az a sütemény lesz kiváló struktúrájú, aminek a tésztáját hosszan, minimum napokig pihentették, és alaposan kidolgozták sütés előtt. Nyilván a recept arányai nagyon fontosak. Az omlóssághoz nagyban hozzájárul a méz és a jó minőségű zsiradék, illetve a vaj mennyisége.

Kulcsfontosságú a méz

„Egy mézeskalácsnál kívánalom a gazdag illat. Az erősebb aroma emeli az ünnepi hangulatot, ha csak elsétálunk mellette, megszólít minket” – fogalmazott Vargáné Orbán Anikó. A méz adja meg az íz és illat karakterét, így a jobb minőségű termékekben többet használnak belőle. Legjobbak a gazdag ízű, sűrűn folyó mézek, ami leggyakrabban a vegyes virágméz. A sokféle növényről gyűjtött méz gazdag karaktert kölcsönöz a süteménynek is. Az ízvilágra természetesen a fűszerek teszik fel a koronát. Míg az angolszászok a gyömbért részesítik előnyben, addig itthon a gyerekkorunkban kóstolt nagyi puszedlijében a fahéj és a szegfűszeg aromája volt a meghatározó, mindkettő a mai napig sláger.

Az üzletekben kapható kész mézeskalács-fűszerkeverékek és az általunk kóstolt sütemények is – legalábbis a finomabbak – sokféle összetevőből álltak. A fahéjon, szegfűszegen, gyömbéren túl nem maradhat ki a kardamom, a szerecsendió, a koriander, az édeskömény, a szegfűbors, az ánizs, a csillagánizs, valamint a bors – sorolta a szakértő.

Manapság egyre nagyobb divatja van a mézeskalácsnak. Külön kategóriaként megemlíthetjük az emléknek, dísztárgynak szánt, gazdagon díszített kézműves mézeskalácsot is, melyet gyakran nincs is szívünk elfogyasztani. Sokan kézműves hobbiként kezdve, ma pedig már kistermelőként, cukrászként, vagy kézműves vállalkozóként magas fokon űzik és viszik tovább ezt a csodás mesterséget

– mutatott rá.

Kihívás elé állított a többféle kategória

A teszt során kissé nehéz helyzetben voltunk, mert a mézes sütemények többféle termékkategóriát (főként klasszikus mézeskalácsot, valamint mézes puszedlit) is felöleltek, így nemcsak egymás között versenyeztek, de az ízlésünkért is, ki milyen kategóriát részesít előnyben. A kézműves vagy kistermelői sütemények összehasonlítása az üzemben vagy gyárban készültekkel is nehézkes.

Utóbbiak a hosszan eltarthatóság szempontjának megfelelve számos olyan hozzátevőt megengednek, amiket egy háztartásban fel sem lelünk. Ezek tartósítószerek, állományjavítók, emulgáló- és nedvesítőszerek, ízfokozók, antioxidánsok, telített zsírok. Ezzel szemben a kézműves vagy kisüzemi sütemények kézzel készülnek, kizárólag tradicionális alapanyagokból. Nem véletlenül találjuk ezeket közelebb a házi sütemények élményéhez. Mindezek miatt drágábbak is, mint a gyártósorok szalagjairól érkezők, de biztosak lehetünk abban, hogy minden jó belekerült, adalékmentes, benne van a készítő tudása, ideje, ahogy méltán mondják, a szíve, lelke is. Így készülnek a legkiválóbb mézeskalácsok.

Mindemellett nagy elismerés, ha egy-egy gyári sütemény jó helyezést ér el egy olyan teszt során, amelyben házi készítményekkel versenyzik.

12 Galéria: Mézeskalács teszt Fotó: Kaszás Tamás / Index

Sütire fel!

Kóstolókká avanzsálódott kollégáink lelkesen léptek be „Mézeskalácslandbe”. Összesen 14 terméket teszteltünk látvány, állag, illat, valamint íz alapján. Mind a négy kategóriában 1-től 5-ös skálán értékeltük a terméket, a maximális pontszám így 20 lehetett. Bár tesztünk és annak végeredménye is szubjektív alapokon nyugszik, a minél objektívebb kép megalkotása érdekében vakteszt során pontoztunk.

Elsőként a Tesco mézes puszedlije került terítékre, ami rendesen megadta az alaphangot. A pozitív fogadtatás lehet, hogy annak is szólt, hogy kóstolóink már nagyon ki voltak éhezve a finom ízekre. Igaz, illata nem nagyon volt, de az íze kifejezetten kellemes élményt nyújtott. Akadt, aki a házias jelleget is felfedezte benne. Az ízlésbeli különbségek már az első körben megmutatkoztak, volt aki kettessel, míg más ötössel jutalmazta az ízhatást. 12-es összpontszámnál alacsonyabb nem jött össze, és az átlagot tekintve is jót hozott. (Átlagösszpontszám: 14.)

Szintén egy élelmiszerlánc saját terméke jött velünk szembe, ezúttal a Lidl mézes puszedlije tesztelte érzékszerveinket. A szemünk után az orrunkat is meggyőzte, intenzív marcipánillat köszönt vissza. Tömény élményben volt részünk, elfogyasztása kissé megedzette az állkapcsokat, ám az íz kárpótolt az edzésért. „Tömény ízbomba, az alja zselés szaloncukor, a teteje puszedli” – hangzott el. Ahogy szokták mondani: volt benne kraft, ez pedig masszív osztályzatokat érdemelt (tlagösszpontszám: 16).

Megérkezett az első kézműves termék, a Búzakovász pékség mézeskalácsának képében. Talán elaltatott minket a gyári sütemények ízkavalkádja, ám az első klasszikus mézeskalács nem különösebben nyerte el tetszésünket. „Fapados, az illatnál nem dominálnak a fűszerek, és az íznél sem jött ki.” „Nincs fűszer, csak máz.” „Olyan, mint linzerkarika, amit jobban megsütöttek.” A vegyes élményt közepes osztályzatok kísérték. (Átlagösszpontszám: 11,5.)

Újabb kézműves termék próbázott, ezúttal a bicskei Fészek cukrászda mogyorós puszedlije. Már ránézésre is kilógott a sorból, inkább habcsókra hajazott, mint puszedlire. „Olyan, mint gyerekkoromban a mézescsók” – hangzott el. „Az illata és az íze is a Dunakavicsra emlékeztet.” Nem tett túl jó hatást ránk, ami a pontszámokban is visszaköszönt, az íz 3-asnál jobb jegyet nem kapott. (Átlagösszpontszám: 10.)

Ismét saját termék jött, ezúttal a Kifli.hu halloweeni mézeskalács-figuráját rágcsáltuk meg, aminek igencsak bizalomgerjesztő illata nagy reményeket támasztott bennünk, az íz azonban nem igazolta várakozásainkat. A gyömbéres utóíz dominált, míg másokat az iskolai vásárra emlékeztette. Összességében inkább pozitív volt az összkép, volt akiben csalódást keltett, míg más egész jóra osztályozta. (Átlagösszpontszám: 13,4.)

A Bahlsen gyártó Akora gyümölcsös mézes puszedlije nagyon durván fejbe vert minket – jó értelemben. A vastag csoki és a klasszikus csokiillat már eleve több kóstolónkat megvette. Volt, akinek a gyerekkorát hozta vissza az ízhatás, kritikaként az róható fel, hogy a csoki, valamint a töltelék nagyon elvitte a fókuszt. Ez azonban nem tántorított el minket attól, hogy jó osztályzatokkal jutalmazzuk az élményt, sőt ízkategóriában sorjáztak a maximális pontok. (Átlagösszpontszám: 17,8.)

Történelmi pillanatnak is részesei lehettek kóstolóink, ugyanis az Index terméktesztjei történetében először kóstoltunk saját készítésű terméket – amit ezúttal köszönünk kollégánk édesanyjának. Klasszikus házi készítésű mézeskalácsot vetettünk be, ami nem okozott csalódást. (Kóstoló kollégáinknak nem volt tudomásuk arról, hogy saját termékkel készültünk, illetve, mivel alapból vakteszt keretei között zajlott a kóstolás, kizártuk a részrehajlás lehetőségét –, mint ahogy igyekszünk erre nagy hangsúlyt fektetni minden terméktesztünk során.) „Cuki, klasszikus mézeskalács illat, kiváló állagú tészta, parádés ízélménnyel, amelyben jól visszaköszöntek a fűszerek” – hangzott a díszített figurák értékelése. Az értékelések leképezték a nyerő élményt, ízre például csak ötös osztályzatok érkeztek. (Átlagösszpontszám: 17,3.)

Visszatértünk Bicskére, ugyanis ismét a Fészek cukrászda puszedlije jött, a mogyorós után ezután diós változatban. Az élmény hasonló, látványra száraz beütése volt, az íze pedig olyan hatást kölcsönzött, mintha egy marék darált diót ettünk volna. „Nem rossz, csak nem igazán emlékeztet a puszedlire, inkább habcsók, mint puszedli, az utóíze egész jó, bár beleragad a fogamba” – hangzott el. A pontszámok ezúttal sem voltak túl erősek. (Átlagösszpontszám: 9,8.)

Házi vonaton utaztunk tovább. Az Ékes-Édes Ajándékok által készített mézes puszedlit tesztelték ízlelőbimbóink. Érdekes volt, hogy a sütemény alja, valamint teteje nemcsak tapintásra, de illatra is eltérő volt. Klasszikus karácsonyi élményt kaptunk, tömény, de jó hatást gyakorolt ránk. Több esetben is maximumközeli pontokkal köszöntük meg az ízeket. (Átlagösszpontszám: 16.)

A Lambertz márka mézes puszedlije jött a sorban. A teszt során volt már hasonló élményünk. Az illat kellemesen hatott, ám az íznél alacsonyabb sebességre kapcsolt a süti. Ennél a süteménynél is a csokiíz dominált mentás beütéssel, illetve zselésszaloncukor-hatást kölcsönzött. Bár volt, aki csalódásként élte meg, végül közepesnél némiképp jobb osztályzatok jöttek össze. (Átlagösszpontszám: 12,8.)

A hajrára rákanyarodva az Aldi kakaós puszedlije jött a sorban. Tipikus puszedli méret – jegyezte meg egyik kóstolónk. A máz kifejezetten finom volt, az íznél viszont inkább csak azt dekódoltuk, hogy édes, enyhe cukorsokként hatott, és az utóíze is furcsa volt, de olyan is akadt, akinek elnyerte tetszését. (Átlagösszpontszám: 11,8.)

„Hazatérés” – robbant ki egyik kollégánkból miután meglátta az Ékes-Édes Ajándékok klasszikus, díszített mézeskalácsát. Mesebeli élményt kölcsönzött nemcsak a küllem, de az illat, valamint az íz is. „Fűszerek optimális találkozása, olyan, mint amilyet nagymamám sütött gyerekkoromban.” „Az otthon, a szeretet, és a karácsonyi ötvözete, omlik a számban.” A házias emlékek és ízek felidézése szinte kizárólag maximálisan osztályzatokban köszönt vissza. (Átlagösszpontszám: 19,5.)

Magasról lehet nagyot zuhanni, a gödörben pedig a Laky Nagyker mézespuszedlije várt ránk, aminek nem túl jó küllemét egy mentolos műíz követte. „Nem rossz, de a jótól messze van” – summázta az élményt kóstolónk. Ez a süti végül koppra pontosan közepesre vizsgázott. (Átlagösszpontszám: 10.)

Végül, de nem utolsósorban az Aldi vaníliás puszedlije jelentkezett még a versenyzők közé. Egy átlagos, ám összességében jó élménnyel búcsúztunk. Hasonló kritikák fogalmazódtak meg, mint az élelmiszerlánc termékének kakaós változatánál, vagyis hogy bármilyen jellegzetes íz helyett inkább a cukor dominál. „Csupa cukor, semmi csoda.” (Átlagösszpontszám: 12.)

A finomabbnál finomabb ízek végül szoros versenyt hoztak. Az Index nagy mézeskalácstesztjének élmezőnye az alábbiak szerint alakult:

Ékes-Édes Ajándékok mézeskalácsa (19,5 átlagösszpontszám) A Bahlsen gyártó Akora gyümölcsös mézes puszedlije (17,8) Az Index saját készítésű házi mézeskalácsa (17,3) A Lidl mézes puszedlije és az Ékes-Édes Ajándékok mézes puszedlije (16) A Tesco mézes puszedlije (14)

Korábban az Index már több terméket is kóstolt. Térképünkre felkerültek a csokimikulások, a szaloncukrok, a chipsek, a májkrém, a kalács és a tormakrém, valamint kísérleteztünk sáskákkal, lisztkukacokkal és tücskökkel is. Terítékre kerültek a túrórudik, túródesszertek, de jégkrémek és kávéitalok is mosolyt csaltak az arcunkra, és az ízesített alkoholmentes söröket is kipróbáltuk. Mogyorókrémteszt során néztük meg, le lehet-e győzni a Nutellát, legutóbb pedig a legjobb gyümölcsteákat kerestük.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)