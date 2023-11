A krumpliízűtől a gyerekkori emléket visszaidézőn át a wow-faktorig – az Index nagy teatesztje

Nyakunkon a tél, ilyenkor sokan szeretik a takaró alá gubódzva vagy szimplán a hidegből otthonukba megtérve egy csésze teával felmelegíteni magukat. A megfelelő tea megtalálásához szeretnénk némi segítséget nyújtani, az Index terméktesztjeinek sorában ugyanis ezúttal a – többnyire – filteres gyümölcsteák kaptak teret.

A fellelhető információk szerint a teafilter feltalálását egy Thomas Sullivan nevű amerikai kereskedőhöz kötik, aki 1908-ban kezdte el ilyen formában árulni a teát. Európában az 1960-70-es években kezdett elterjedni a filteres tea.

11 Galéria: Az Index teatesztje Fotó: Németh Kata / Index

A tea a teacserje (Camellia sinensis) szárított leveleiből, rügyeiből vagy szárából készülő főzet. Teának nevezzük ezenkívül a tealeveleket nem tartalmazó, más szárított növények, továbbá gyógynövények, fűszerek vagy gyümölcsök főzetét is – áll a Wikipédia meghatározásában. A teák főzetének nagyon sok élettani hatást tulajdonítanak. A különféle teák más-más tulajdonsággal rendelkezhetnek, fogyasztásuk előtt érdemes megvizsgálni, hogyan hathatnak az emberi szervezetre. Általában kedvezőtlen mellékhatásuk nincs, de élénkítő hatásuk miatt okozhatnak álmatlanságot. A gyógynövények teájának hatásai az adott növény gyógyító erejét hordozzák magukban, így rendkívül változatos és különböző betegségekre ható teákat különíthetünk el.

A kanalat dobhatjuk, a vízhőmérséklet fontos

Nehéz dolgunk volt, mert a kevésbé szakavatott ízlelőbimbókat könnyen tévútra csalhatják a hasonló ízek. Ezért – ahogy minden eddigi Index-termékteszt esetében – ezúttal is szakértői segítséget vettünk igénybe. Bucsák Péter, a Dallmayr baristája vezette végig kóstolóinkat „tealanden” keresztül, az ő segítségével hűek maradtunk a teakészítés hagyományaihoz, hiszen szamovárban melegítettünk vizet a teákhoz. A vizet ráadásul leszűrte előtte, ami elmondása szerint azért fontos, mert a víz fém-, illetve ásványianyag-tartalma gátolja a tea megfelelő fokú kioldódását, ezáltal pedig a kívánt ízélmény elérését.

Fontos szempont, hogy nem a filtert tesszük a forró vízbe, hanem a pohárba tett tasakra öntjük rá a vizet, továbbá „soha nem öntjük a lobogó forró vizet a teára, hagyjuk picit visszahűlni, körülbelül 90-95 fokra”.

A fő szempont ugyanakkor az elkészítés módja, mert vannak általános elvek, de a különböző teák eltérő elkészítést igényelnek

– mondta a szakember.

A zöld tea 80 Celsius-fokos vizet igényel, míg a fekete, illetve gyümölcsteához 100 fokra kell melegíteni a vizet. Kanál pedig abszolút nem szükséges – jegyezte meg a barista. Egyrészt mert a teát cukorral, citrommal vagy akár mézzel ízesíteni nem érdemes, hiszen egy jó minőségű gyümölcstea íze ezek nélkül is intenzív, ráadásul egyedi lesz, így pedig nincs mit összekeverni. Míg egy, például cukorral vagy mézzel ízesített tea egységes „tucatízhez” vezethet. A szakértő szerint az is lényeges, hogy a tea ne érintkezzen fémmel, akár kanálról, csészéről vagy kancsóról van szó, mivel gátolja az antioxidánsok kioldódását, továbbá szintén fontos, hogy a teát fény- és légmentesen tároljuk, és semmiképp sem fémdobozban. A szálas teák oldásánál is célszerű kerülni a fémszűrőket.

11 Galéria: Az Index teatesztje Fotó: Németh Kata / Index

A teafüvet, illetve a filtert 8-10 percig kell áztatni a megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű vízben ahhoz, hogy a legjobb íz köszönjön vissza – ahogy azt mi is tettük Bucsák Péter stopperolása mellett. A gyümölcstea nem tartalmaz tealeveleket, így lényegében nem teaként, hanem forrázatként tekinthetünk rá. A zöld, illetve fekete tea ellenben tartalmaz tealevelet – avatott be a szakember.

Fontos, hogy a termék csomagolása egyértelműen jelezze, hogy a tea honnan származik, és tartalmazzon elkészítési útmutatót. Bucsák Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy lejárt szavatosságú teát ne fogyasszunk, mert hiába van lezárva, atkák, organikus képződmények jelennek meg a filterben. A filter alakja is számít, leginkább a piramis alakúval érhető el a legjobb ízhatás, az alaknál ugyanakkor fontosabb a filter anyaga. Nem mindegy, hogy papír vagy textil, fémmel kapcsozták, ragasztva vagy perforálva van, vagy tartalmaz-e műanyagot, ami szintén kioldódhat forrázásnál. Az élelmiszeriparban az olcsó teafiltereknél az egyik legmagasabb a mikroműanyagok méretarányos szennyezése.

Lássuk a medvét

Piramis alakú filter is akadt azon 15 termék között, amit látvány/állag, illat, valamint íz alapján pontoztunk. Mindhárom kategóriában 1-től 5-ig terjedő skálán értékeltük a terméket, a maximális pontszám így 15 lehetett. A pontozásba a szubjektív illat, szín és ízhatás szempontrendszer került be. Az objektívebb szempontok – mint az ízfokozók, ökológiai lábnyom, Fairtrade, bio, csomagolás minősége – nem kerültek értékelésre. A vakteszthez termékeket szolgáltatott többek között a kifli.hu, az Aldi, valamint a Dallmayr.

Elsőként a Dilmah málnás fekete teájának filterét tettük a szamovárból leeresztett vízbe. Az őrlemény is kellemes illatot kölcsönzött, és ez a feloldódás után sem változott. A kellemes élmény a pontoknál is visszaköszönt, mindössze két tíz alatti összértékelés futott be, de majdnem maximális is akadt. (Átlagösszpontszám: 11,2)

Az English TeaShop koffeinmentes szuperbogyó gyümölcsteája jött a sorban, amely egy kóstoló kivételével felülmúlta előző vetélytársát. Állagra, illatra teljes mértékben elégedettek voltunk. Megkóstolva pedig megbizonyosodhattunk róla, hogy valóban nem szükséges ízfokozás ahhoz, hogy kellemes, gyümölcsös ízt kapjunk. Piros bogyós gyümölcsökre jellemző savanykás ízt kaptunk, ami azonban kellemesen hatott. „Inkább üdítő, mint tea. Kellemes az utóíze” – hangzott el. Az elégedett hümmögéseket pedig jó összpontszámok kísérték. (Átlagösszpontszám: 12,6)

Bár illatra kellemes, ám kevésbé intenzív ízű tea következett. A Pickwick koffeinmentes fruit fusion édes utóízt hozott magával, ám a nevéből is kifolyólag a gyümölcsös jegyek felfedezhetők voltak. Bár tíz alatti összpontszámok is befigyeltek, panaszunk itt sem lehetett. (Átlagösszpontszám: 10,4)

Ezt követően a Rossmannban kapható King’s Crown Himbeer-vanille nevű teája melegítette fel a nyelőcsöveket. Bár ekkor még nem tudtuk, mit kóstolunk, kellemes meglepetést okozott számunkra. Kezdődött előbb a szinte már megszokott, kellemes gyümölcsös illattal, és folytatódott a finom gyümölcsös ízzel, intenzív málna-, ebből kifolyólag kissé savanykás ízzel. Egy kilences értékelés mellett csak maximálisak vagy ahhoz közeliek sorjáztak. (Átlagösszpontszám: 13)

A Tea Time Teaház epres álom teája annyira nem ringatott el minket, de azért álmatlanul sem fogunk forgolódni utána. Bár az illatából annyira nem jött át, az erős színnel jelen lévő folyadék íze némileg kókuszra emlékeztetett. Az erőteljes illat utáni kevésbé intenzív íz enyhe csalódást váltott ki belőlünk, ami aztán a pontszámokban is visszaköszönt. Annyira szőrösszívűek nem voltunk, de az íz az említett okok miatt mindenkinél közepesre vizsgázott. (Átlagösszpontszám: 10,8)

Piros bogyókra váltottunk, és mint kiderült, a Greenfield Redberry crumble teájával nem lőttünk mellé. A jóra vizsgázott, nyugtató illat után egy klasszikus sötét karamellszínnel találkoztunk, az íze pedig inkább fekete teára hajazott. Kesernyés, mégis kellemes, fűszeres utóízt kölcsönzött. Két négyes mellett csak 5-ös ízértékelések születettek, ami a végeredményen is nyomot hagyott. (Átlagösszpontszám: 13,2)

A szín ezúttal is piros, az illaton viszont dobtunk egy hátast. A CBA piros málna teája látványra teljes mértékben rendben volt, ám beleszagolva főtt burgonya illata szökött be orrunkba – szakértőnk szerint ez a szerecsendió miatt lehet. Az íz pedig igazolta az illatot, vizes, főtt burgonya ízét kaptuk. „Olyan, mintha összesöpörték volna a gyümölcsöket, és válogatás nélkül beletették volna” – jegyezte meg egy kóstoló. A nem túl jó élményt nem túl jó értékelések kísérték – 11-esnél jobb összpontszám nem jött össze, nem meglepetésként a leggyengébben az íz szerepelt. (Átlagösszpontszám: 9)

Mosdószünet után újult erővel jött a második felvonás

Egy mecseki kirándulás volt a soron következő, ugyanis a Mecsek Tea gyümölcsmixét teszteltük. Az illat itt is rendben volt, a gyümölcsjegyeket jól ki lehetett venni. Az íze azonban vizes hatású volt, és a kóstolásnál már nem köszöntek vissza olyan markánsan a gyümölcsök, mint az illatnál. Így az orr és szem által adott osztályzatokat ízlelőbimbóink lehúzták. Ízre mindössze egy négyes értékelést tudott összegereblyézni, a többi kettes-hármas volt, így az átlagösszpontszám sem lett túl magas. (Átlagösszpontszám: 10,4)

Meglehetősen hasonló élményben volt részünk a soron következőnél, ami a Milford fruit fusion teája volt. A kissé vizes ízt savanykás utóhatás kísérte, a gyümölcsjegyek kevéssé köszöntek vissza a kóstolás alkalmával, így ezúttal sem fogott túl vastagon a toll, ám némiképp jobb értékeléseket karistoltunk be, mint az előző vetélytársnál. (Átlagösszpontszám: 11,2)

A Tesco forest fruit teája volt a következő próbálkozó, amelynél érezhetően dominált az eperillat, ez pedig az ízvilágban is visszaköszönt. Összességében egy átlagos teát kaptunk, amit az osztályzatok is jól mutattak – a hipermarketlánc talán a kevésbé jó gyümölcsöket találta meg az erdőben. (Átlagösszpontszám: 11)

Némi karamellás keksz elmajszolása után egy szép látványban volt részünk, ugyanis gyönyörűen nyomon lehetett követni, ahogy kioldódnak a gyümölcsaromák a Dallmayr waldbeere teájából. A vad bogyók illata parádés volt, aki járt már búcsúban, annak ismerős lehet a medvecukor. Ennek a teának pont olyan ánizsillata volt, mint az említett nyalánkságnak. Az ízből némi mentolt és édesköményt lehetett kiérezni, és édes utóízt hagyott a szánkban. A kellemes élményt kiváló, sok esetben maximális pontszámok kísérték. (Átlagösszpontszám: 13)

Ismét egy ismerős illat kerített minket hatalmába. Akinek gyerekkorában a szülei gyümölcsízű sziruppal igyekezték a köhögését csillapítani, az rögtön tudja, mire gondolunk. A Lipton málnás-áfonyás fruit fusionje ezt az élményt csempészte vissza életünkbe. A gyümölcsíz mellett mentolos ízjegyeket is felfedeztünk. Jó illat, kissé furcsa utóíz, de összességében finom – nagyjából így lehetne összefoglalni a teljesítményt. (Átlagösszpontszám: 10,6)

Mr. Perkins is gyümölcstea-készítésre adta fejét. A gyártó Aldi által forgalmazott prémium gránátalmás termék is tesztünk alanya volt. Nem indított rosszul, hiszen sokakban ez is gyerekkori emlékeket idézett. „A játszótérről hazatérve ilyen teával várt minket édesanyám” – hangzott el. A szín és az illat stimmelt, az íze hagyott némi kívánnivalót maga után, de az emlékek javítottak az összteljesítményen. (Átlagösszpontszám: 10,8)

A wow-faktor megtalálására az utolsó előtti teáig kellett várni, ezt a Teakanne forest fruit volt képes kihozni belőlünk. Már az illatából is lehetett érezni, hogy a málna az egyik legkarakteresebb erdei gyümölcs, amit ezúttal az íz is hűen visszaadott. Végeredményként egy kellemesen savanykás ízt kaptunk, ami elnyerte tetszésünket, így a tollak is vastagabban fogtak. (Átlagösszpontszám: 13,2)

Az általunk tesztelt utolsó gyümölcsmixet a Dallmayr rakta össze früchteteejében. Kicsit gyümölcsízek gyűjtőhelyének éreztük, mintha minden gyümölcs elveszítené jellegzetes ízét, és egy külön elegy jönne létre, ami azonban nem volt rossz. Sőt, az illatot kissé meghazudtolva kifejezetten jó ízélményt kaptunk, a savasság pedig kellemesen összerántotta a szánkat, ám ennek ellenére nem keserű szájízzel ért véget tesztünk. (Átlagösszpontszám: 11,4)

Amiben végül rendkívül szoros verseny alakult ki. Az Index nagy gyümölcsteatesztjének élmezőnye az alábbiak szerint alakult:

Greenfield Redberry crumble és Teakanne forest fruit (átlagösszpontszám: 13,2) King’s Crown Himbeer-vanille és Dallmayr waldbeere (13) English TeaShop organic (12,6) Dallmayr früchtetee (11,4) Dilmah raspberry black tea és Milford fruit fusion (11,2)

Az egymáshoz igencsak közeli pontszámok hűen tükrözik, hogy laikusként minimális különbséget érezhetünk a különböző gyümölcsteák ízei között, egy-két kivételtől eltekintve tehát bátran nyúlhatunk a kedvelt italhoz, nagy eséllyel nem fogunk csalódni.

Korábban az Index már több terméket is kóstolt. Térképünkre felkerültek a csokimikulások, a szaloncukrok, a chipsek, a májkrém, a kalács és a tormakrém, valamint kísérleteztünk sáskákkal, lisztkukacokkal és tücskökkel is. Terítékre kerültek a túrórudik, túródesszertek, de jégkrémek és kávéitalok is mosolyt csaltak az arcunkra, és az ízesített alkoholmentes söröket is kipróbáltuk. Legutóbb pedig a legjobb mogyorókrém nyomába eredtünk.

(Borítókép: Németh Kata / Index)