Állítólag meglepően ízletes néhány „cuki” kis rovar, erről pedig az Indexnek is meg kellett győződnie. Rendkívül megosztó terméktesztünkre nem volt nagy a tolongás, ám így is akadt pár igencsak bátor jelentkező. A meghívott szakértőnk pedig igazán megdöbbentő dolgokat is megosztott velünk.