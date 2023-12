Döntött a jegybank, meglódult a forint

Hétfőn megírtuk, hogy a 384-386 közötti sávba gyengült a forint az euróval szemben. „A jegybank döntését egy ekkora mértékű forintgyengülés vélhetően nem fogja befolyásolni” – mondta akkor lapunknak Árokszállási Zoltán, az Equilor vezető elemzője.

A szakértőnek igaza volt, kedden A JEGYBANK ISMÉTELTEN 75 BÁZISPONTTAL CSÖKKENTETTE AZ ALAPKAMATOT, AMELY ÍGY SZERDÁTÓL 10,75 SZÁZALÉKRA VÁLTOZIK.

Az Equilor vezető elemzője előrevetítette, hogy a kamatvágás akár a forintpiacra is visszahathat, erősítve a magyar devizát. „A 75 bázispontos csökkentés ugyanis ebben a helyzetben nem számít túl nagy lépésnek, így ha ezt a döntést hozza az MNB, úgy átmenetileg némi forinterősödés is kialakulhat” – jelezte lapunknak hétfőn Árokszállási Zoltán, akinek ez a jóslata szintén bejött. A kamatdöntés pillanatában a 382-es szint közelébe szúrt le a forint az euróval szemben, majd a rákövetkező fél órában visszakorrigált a 383-as szintekre, ahol cikkünk írásának pillanatában is oldalaz.

Az Equilor vezető elemzője arra is rámutatott, hogy a forintkamatok további, tartós és jelentős csökkenése várható a következő hónapokban, így a 75 bázispontos kamatcsökkentés önmagában várhatóan nem okoz tartós forinterősödést.