Az elmúlt napokban a jemeni húti lázadók már kereskedelmi hajókat is megtámadtak a Báb el-Mandeb-szorosnál.

Az incidensek hatására több vállalat – a British Petrol, az Evergreen Group, a Maersh és több más vállalat – is bejelentette, hogy átmenetileg felfüggeszti szállítási tevékenységét a Vörös-tengeren – emlékeztetett erre a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője Facebook-bejegyzésében.

Hortay Olivér szerint úgy tűnik, hogy bár az izraeli háború kirobbanását követően

a legtöbben a Hormuzi-szoros miatt aggódtak, a félelmek a Báb el-Mandebnél válhatnak valóra.

Az Indiai-óceánt és a Vörös-tengert összekötő szoros jelentősége óriási: a globális kereskedelem 10 százaléka, évente mintegy 17 ezer hajó halad át rajta.

Az áruszállítás mellett ráadásul nagy mennyiségű olaj és cseppfolyósított gáz is a szoroson keresztül érkezik Európába, így a vállalatok bejelentésére az energiaárak is emelkedésnek indultak – tette hozzá a szakértő.

A helyzet rendkívüli logisztikai problémákat okozhat, mert az útvonal legfeljebb Afrika megkerülésével helyettesíthető, ami a szállítási időt körülbelül három héttel megnöveli (nem számolva az adminisztratív és kikötői problémákkal).

Hortay Olivér az elemzését úgy zárta, hogy az eset újabb bizonyítéka annak, hogy a geopolitikai feszültségek növekedése kiszámíthatatlan következményekkel járhat, ami – a karácsonyi rendeléseket érintő kellemetlenségeken túl – súlyos gazdasági károkat okozhat.

Folyamatosan nőnek a geopolitikai feszültségek

Mint azt korábban írtuk, a BP azt közölte, ideiglenesen ugyan, de minden szállítmányt leállítanak, amely a Vörös-tengeren halad keresztül. A közleményükben a „romló biztonsági helyzetre” hivatkoztak, de a megfogalmazás mögött az állhat, hogy az utóbbi hetekben a jemeni iszlamista lázadók, a hútik számos alkalommal támadásokat intéztek a térségben elhaladó civil hajók ellen (sőt egy-két alkalommal még az ezeket biztosító amerikai hadihajók ellen is). Azt nem közölték, hogy meddig állhatnak le a szállítmányok. Mindössze annyit írtak, folyamatosan vizsgálják a helyzetet a régióban, akkor oldhatják fel a szállítmánystopot, ha megfelelő lesz a helyzet.

A HÍR MEGRENGETTE A GLOBÁLIS ENERGIAPIACOT IS.

Világszerte növekedni kezdtek az energiaárak. A helyzetet nehezíti, hogy nemcsak a BP jelentette be a szállítások leállítását, hanem így tett a világ nagy tengeri szállítmányozó cégeinek egy része is. Az MSC, Maersk, CMA CGM és a Hapag-Lloyd egyaránt közölték az utóbbi napokban, hogy elkerülik a térségét, majd hétfőn csatlakozott hozzájuk az Evergreen Group is.

A hútik már az utóbbi években is időről időre támadásokat hajtottak végre a Vörös-tengernél, de az akciók a Hamász és Izrael közti háború kitörése után jóval gyakoribbá váltak. Emiatt az Egyesült Államok szövetségeseivel együtt már azt fontolgatja, újabb katonai egységeket küld a térségbe, hogy megvédhessék a Vörös-tengeren elhaladó kereskedőhajókat.

Washington nemzetközi missziót hoz létre

A Vörös-tenger hajózási szabadságát célzó, az Egyesült Államok vezette munkacsoport megalakítását jelentette be hétfőn Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy véget vessen a jemeni húszi lázadók támadásainak a térségen áthaladó hajók ellen. A művelettel a Vörös-tenger déli részén, valamint az Ádeni-öbölben jelentkező biztonsági kihívásokra kívánnak választ adni, célja pedig a szabad áthaladás biztosítása, továbbá a régiós biztonság és fejlődés erősítése - jelentette ki a bahreini látogatáson tartózkodó Lloyd Austin.

Hozzátette, hogy a kezdeményezéshez mások mellett az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Bahrein, Kanada és Norvégia is csatlakozik.

Aláhúzta: az atrocitások nem pusztán a kereskedelem szabadságára mérnek csapást, hanem veszélybe sodorják a legénység életét, valamint nemzetközi jogba ütköznek. Mindeközben az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága (CENTCOM) újabb, a Vörös-tenger déli részén áthaladó hajók elleni húszi támadásokról számolt be, az Egyesült Államok pedig ismét felszólította az ENSZ Biztonsági Tanácsát (BT), hogy tegyen lépéseket az atrocitások ellen. A nemzetközileg elismert jemeni kormány ellen harcoló, Irán támogatását élvező húszik a műveleteket a palesztinok iránti szolidaritással indokolják. A húszik a gázai fegyveres konfliktus októberi kirobbanása óta több alkalommal indítottak drón- és rakétatámadást izraeli területek ellen.

A felkelők azt is közölték, hogy az Izrael felé haladó minden hajót célpontnak tekintenek mindaddig, amíg az izraeli blokád alatt álló Gázai övezet élelmiszerhez és orvosi felszereléshez nem jut. A bejelentés nyomán a jelentősebb hajózási vállalatok felfüggesztették a Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornát érintő útvonalaikon a forgalmat. A Földközi-tengert a Vörös-tengerrel összekötő, 163 kilométeres Szuezi-csatornán halad át a világkereskedelem mintegy tíz százaléka. Az útvonal hiányában a hajóknak a Dél-afrikai Köztársasághoz tartozó Jóreménység foka felé kell kerülniük, ez pedig körülbelül két héttel megnöveli útjuk hosszát – összegezte az MTI.