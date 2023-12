A BP azt közölte, hogy ideiglenesen ugyan, de minden szállítmányt leállítanak, amely a Vörös-tengeren halad keresztül. A közleményben konkrétan a „romló biztonsági helyzetre” hivatkoztak, de a megfogalmazás mögött az állhat, hogy az utóbbi hetekben a jemeni iszlamista lázadók, a hútik számos alkalommal támadásokat intéztek a térségben elhaladó civil hajók ellen (sőt egy-két alkalommal még az ezeket biztosító amerikai hadihajók ellen is).

Hogy meddig állhatnak le a szállítmányok, azt nem közölték. Mindössze annyit írtak, hogy folyamatosan vizsgálják a helyzetet a régióban, és akkor oldhatják fel a szállítmánystopot, ha megfelelően alakul a helyzet.

A hír megrengette a globális energiapiacot is.

A CNN szerint világszerte növekedni kezdtek az energiaárak. A Brent típusú nyersolaj globális ára rövid idő alatt 1,1 százalékkal nőtt, míg az amerikai olaj ára 1 százalékkal emelkedett. Az európai gáztőzsdén eközben a természetes földgáz ára 8 százalékkal nőtt, majd némileg visszaesett, de a hétfő délelőtti árakhoz képest még így is 5,5 százalékos pluszban volt a délután.

A helyzetet nehezíti, hogy nemcsak a BP jelentette be a szállítások leállítását, hanem így tett a világ nagy tengeri szállítmányozó cégeinek egy része is. Az MSC, Maersk, CMA CGM és a Hapag-Lloyd egyaránt közölték az utóbbi napokban, hogy elkerülik a térségét, majd hétfőn csatlakozott hozzájuk az Evergreen Group is.

A szakértők ezzel összefüggésben arra figyelmeztettek, hogy a globális ellátási láncot is megzavarhatja, ha leáll a Kelet és Nyugat közti legfontosabb útvonal, a Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán keresztül történő szállítás. A hajók többségének ebben az esetben meg kell kerülnie Afrikát, ami viszont nagyjából három héttel növelheti egy-egy útjuk menetidejét. Mindez akár hónapokra is boríthatja egy-egy vállalat működési terveit.

A hútik már az utóbbi években is időről időre támadásokat hajtottak végre a Vörös-tengernél, de az akciók a Hamász és Izrael közti háború kitörése után jóval gyakoribbá váltak. Emiatt az Egyesült Államok szövetségeseivel együtt már azt fontolgatja, újabb katonai egységeket küld a térségbe, hogy megvédhessék a Vörös-tengeren elhaladó kereskedőhajókat.