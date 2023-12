Itt nagy bejelentés, az állam értékesíti a Yettel Magyarországban meglévő részesedését

A közlemény szerint a vevő a PPF-csoporthoz tartozó TMT Hungary Holdco B.V. holland holdingtársaság. Az állami részesedések értékének meghatározását, valamint a tranzakció piaci megfelelőségét vizsgáló MEIP-tesztet független szakértők végezték.

Az ügylettel keletkező bevételt az állam a budapesti repülőtér visszavásárlásának finanszírozásához fogja felhasználni.

A magyar állam szerepvállalása a stratégiai jelentőséggel bíró telekommunikációs ágazatban – a Magyar Telekommal, valamint a Vodafone-nal kötött együttműködési megállapodás révén – a tranzakciót követően is megmarad, a Corvinus Zrt. pedig továbbra is 29,5 százalékos részesedéssel rendelkezik a piac vezető szereplői közé tartozó Vodafone Magyarországban.

Ezzel erőteljesen és hatékonyan képes tulajdonosi oldalról hozzájárulni az ágazat fejlődéséhez. A Yettel ügyfeleit a tulajdonosi struktúra változása közvetlenül nem érinti, a lakossági és az üzleti ügyfelek a társaság szolgáltatásait a továbbiakban is változatlan formában vehetik igénybe

– közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A PPF-csoportot 1991-ben, Csehországban alapította vállalkozók egy csoportja Petr Kellner vezetésével. A csoport négy éve, 2018-ban vásárolta meg a magyar Telenort és másik három régiós leányvállalatot a norvég anyacégtől. Korábban a vállalat úgy döntött, nem hosszabbítja meg a norvég védjegy használati engedélyét, hanem Yettel név alatt egyesíti a magyar, bolgár, és szerb távközlési piacon meglévő érdekeltségeit – olvasható egy korábbi közleményükben.

Folyamatos az állami tulajdon racionalizálása

Nagy Márton tárcája november derekán jelentette be, hogy a magyar állam 100 százalékos tulajdonában álló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. értékesíti az Erste Bank Hungary Zrt.-ben meglévő 15 százalékos kisebbségi tulajdonrészét az osztrák anyavállalat, az Erste Bank AG számára. Akkor Lóga Máté a gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkár külön nyilatkozott lapunknak, aki kiemelte: a 15 százalékos részesedés eladására nem költségvetési szempontok miatt került sor.

Majd november 21-én érkezett a hír, hogy a magyar állam 10 százalékra csökkenti tulajdonrészét a Vienna Insurance Group biztosítócsoport magyarországi üzletágában, az együttműködés stratégiai keretek között folytatódik. A tárca akkor a közleményében arra emlékeztetett, hogy a 10 százalékos kisebbségi tulajdonrész megtartásával az eddigiekben közösen kialakított tulajdonosi célok mentén, ám a felhalmozott tapasztalatok alapján még hatékonyabb keretek között folytatódhat az együttműködés.

Nagy Márton legutóbb az Economx kérdésére leszögezte, hogy a reptérnél megvásárlással jól haladnak, közelednek az álláspontok. „Van egy tulajdonosi kör, amellyel meg kell egyezni az eladási árról, itt már nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz, illetve van egy hitelezői kör, amellyel meg kell egyezni az adósság megújításról” – tette hozzá, majd kiemelte:

A komplexitását az adja a vásárlásnak, hogy míg a tulajdonosi kör 3, addig a hitelezői kör 13 szereplős. Valójában a hitelezői körrel való egyeztetés és megegyezés emészti fel a rengeteg energiát, időt, alapvetően a hitelezők bizalmát kell megnyerni. Akár a katari Befektetési Hatóságot is bevonhatjuk a konzorciumba, így egy harmadik terminál építése is megvalósulhat.

A tárcavezető arra is kitért, hogy a kormány egy olyan céggel lép szövetségbe, amelyik képes magas színvonalon működtetni a repteret, hozzájuk csatlakozhat befektetőnek a katari QIA. „Ez akár jövő év elejére is tolhatja az ügylet zárását, de jelentem, jól haladunk, közel vannak az álláspontok.” Fontos arra is kitérni, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nem titkolt szándéka, hogy letisztítsa az állam tulajdonában lévő befektetések portfólióját, és a stratégiai célokra helyezze a hangsúlyt. Ennek korábban már többször hangot adott.