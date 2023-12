Amint arról már beszámoltunk, korábban több élelmiszer-üzletlánc is közölte, hogy zárva lesz december 24-én. A Penny és a Lidl valamennyi üzlete zárva lesz december 24-én, a Spar is zárva tartja a legtöbb saját üzletét (a bevásárlóközpontok kivételével), hasonlóan a Rossmann drogérialánchoz. Nem nyitnak ki a JYSK és a Diego lakberendezési üzletei sem.

Az ünnepi kínálattal készülő budapesti piacok ugyanakkor december 24-én is nyitva lesznek, általában csak 12-13 óráig, tehát azért nem szabad délutánra hagyni a vásárlást.

Az Aldi és az Auchan a piacokhoz hasonló döntést hozott, és délig nyitva lesz vasárnap. Ugyanez igaz a Tescóra, amely az évek óta megszokott rövidített nyitvatartással várja a vásárlókat december 24-én déli 12 óráig – írja a Portfolio.

Gyógyszertárak, posták

A gyógyszertárak nyitvatartása is változik, a vasárnapokon és ünnepnapokon is nyitva lévő gyógyszertárak december 24-én déli 12 óráig biztosítják az ellátást – az ügyeletes gyógyszertárak viszont szenteste is nyitva lesznek – számolt be a Házipatika.com. Az ünnepek alatti nyitvatartás részleteiről írtunk már egy korábbi cikkünkben is.

A posták december 24-én legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.